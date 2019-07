La pasión de Daniele

por Luciana Rubinska

Boom. Boca metió el golpe de gracia en este mercado de pases. ¡Daniele De Rossi! Lo digo y no lo creo. Ese sueño que cualquier hincha tiene y solo podía cumplir en algún videojuego, se volvió real. E increíble. Llegó y no lo podía creer. Lo vi entrenar en Casa Amarilla y no lo podía creer. Lo vi firmar el contrato y no lo podía creer. ¡Lo vi decir Questo é Boca! Pero lo importante no es que lo vi yo, obviamente, sino que lo vio el mundo. Los ojos del fútbol internacional se posaron en Boca y en el fútbol argentino. Somos reconocidos mundialmente por las grandes estrellas argentinas que se destacan en Europa. Pero siempre es afuera, nunca adentro. Hoy, con este hecho histórico, el fútbol argentino se vuelve a exhibir como una disciplina de la que tenemos que estar orgullosos.

El éxito de esta gestión xeneize que logró llevar a cabo la llegada de De Rossi es un acierto en varios aspectos. El italiano arribó el jueves a nuestro país, entre una multitud azul y oro que fue a recibirlo a Ezeiza y a hacerle sentir la calidez del hincha argentino. Rodeado de periodistas, el flamante refuerzo no dio declaraciones, solo se encargó de sonreír, mostrar su gratitud con la gente y tuvo tiempo para ponerse un piluso de su nuevo equipo. Al otro día ya estaba a disposición de Gustavo Alfaro y sin firmar su contrato se entrenó con sus compañeros y mostró el profesionalismo que lo caracteriza. Bajo una intensa lluvia empezó en el equipo con los juveniles y luego pasó a formar con los habituales titulares. Con humildad, como si fuese uno más, el volante de 36 años dejó en claro que quiere ponerse ya mismo la camiseta con el dorsal 16 y debutar en Boca. Todo parece indicar que vamos a tener que esperar unos días más para verlo en acción. Quieren que esté a punto, que gane ritmo. El partido entre Boca y Almagro por Copa Argentina pica en punta para ser el posible encuentro en que veremos por fin, a este campeón del mundo. ¿Alguna vez te imaginaste que De Rossi podría enfrentar a Almagro?

Está claro que el romano no será el eje central del equipo ni es titular indiscutido. Es un plus que le dará al andamiaje que poco a poco va construyendo Alfaro. En lo que sí será una pieza fundamental es en la parte marketinera. Otro gol de Boca. En Italia serán transmitidos los partidos que Boca dispute por la Superliga, lo que representa un salto importante para todo el fútbol argentino. Parece que el furor que causó la llegada de De Rossi tendrá consecuencias más que positivas en Boca. También es para destacar el hecho de que el italiano llegó con el pase en su poder, por lo cual el costo por su llegada fue cero. Si bien no entra en los cinco mejores pagos, se supone que su contrato será alto. Pero ya empieza a pagarse con la cantidad de acciones publicitarias que se acercan al xeneize a raíz de su llegada.

Pavada de responsabilidad tendrá De Rossi que será el primer campeón del mundo en ponerse la camiseta de Boca desde que la usó nada más y nada menos que Diego Maradona. El mismo ex capitán de Roma contó que una de las razones por las que siempre se interesó en Boca es que desde chico tiene una fascinación por Maradona (¿quién no?) y eso lo llevó a querer sentir lo que era jugar en La Bombonera. “Lo más importante de la vida es poder cumplir tus propios sueños. Gracias, Boca”, dice De Ro-ssi en un video que publicó el club en sus redes. Cualquiera pensaría que un tipo como él, que alcanzó la gloria en su país, ídolo en su ciudad y en el equipo de sus amores, no tendría muchas más metas que cumplir. Siempre hay un sueño más. Es hermoso no perder el hambre a esa edad y con tantas victorias. Me saco el sombrero ante un tipo así, que siempre va por más y nunca se conforma.

El quería sentir La Bombonera, caminar por esa cancha, escuchar a la hinchada. Eso que tantas veces queremos explicar y nunca podemos. Se dio vuelta la situación de siempre: los futbolistas argentinos son los que quieren jugar en Europa. Hoy, el italiano campeón del mundo cumple su sueño de jugar en Argentina. ¿Y sabés por qué? Por pasión.