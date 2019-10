Las mujeres somos noticia, desde el fútbol al espacio

por Mabel Bianco

El fin de semana que se celebró el Día de la Madre fuimos noticia en muchos campos no tradicionales, lo que muestra la fuerza del protagonismo de las mujeres en un mundo con tantos resabios patriarcales. Esto merece una primera reflexión: las mujeres somos más que madres, y sobre todo, no solo madres. Si bien la maternidad es muy importante, centrar en ella la esencia de la femineidad es algo que debemos eliminar, porque disminuye las posibilidades de desarrollarnos en otros campos. No aceptamos la falsa opción.

Empecemos por la noticia del sábado: ¡dos mujeres astronautas caminaron solas por el espacio! Si bien aún miramos con admiración esto, que constituye una verdadera novedad, con sorpresa nos enteramos de que una de ellas ya había caminado por el espacio, pero acompañada de varones, por tanto quedó invisibilizada. Ahora solas fueron noticia ¡y gozaron este logro! El domingo se reforzó con la nota sobre declaraciones de McBride, astronauta jefe de la NASA: “Buscamos más mujeres que vayan al espacio”.

En Política, en estas elecciones que hoy transitamos se elegirá el mayor número de mujeres para el Congreso nacional, y si bien no llegaremos a la paridad estaremos cerca: 40%, dice Mozetic en la nota del domingo. Otro logro, ya que las mujeres engrandecen la política. Pero veremos si conseguimos tenerlas en las comisiones por ahora limitadas a los varones, como la de presupuesto. Esto no es menor, porque en el presupuesto se define el verdadero programa de gobierno; ideas y lindas palabras sin presupuesto son demagogia. Si realmente se promueve la igualdad, el presupuesto es clave. Esto requiere evaluar cómo los distintos ministerios y áreas gubernamentales aportan a la igualdad de género.

Algunas organizaciones hacemos este análisis del presupuesto y planteamos su necesidad. Hace más de un año Hacienda y el INAM iniciaron esto, pero es díficil y lento. Necesitamos mujeres en esa comisión, que en general no están.

Una novedad es la diplomacia feminista, o sea, una Cancillería “feminista”; la nota de Beldyk el sábado es interesantísima. Porque es la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación, el gremio de los diplomáticos, el que lo plantea. Ya no somos las feministas, sino diplomáticos hombres y mujeres que los representan quienes señalan cómo el achicamiento de la estructura empeoró las cosas.

No solo porque desdibujó la Dirección de la Mujer, que pasó a ser Unidad en otra dirección, sino que por la fusión de áreas se perdieron liderazgos femeninos. El desbalance en el número de mujeres embajadoras y cónsules lo evidencia. La igualdad requiere paridad, que en este caso está ausente. La diplomacia feminista promueve políticas de igualdad dentro y fuera del país, por eso la coherencia es un dato clave. La participación paritaria es dar un mensaje coherente de la política que se enuncia.

La nota de Valli en 50/50 muestra la foto de las mujeres empresarias, no pocas, que en el Coloquio de IDEA dieron pelea. El argumento fue: el 10% de presencia en los directorios no alcanza. Este año consiguieron tener un panel; antes, solo bloques de cinco minutos. Cuestionaron cómo se eligen los integrantes de los directorios: ¿exigen ternas con mujeres? ¿Piensan en candidatas mujeres? El desafío mayor fue: “La igualdad de género es negocio, hay evidencia de que con igualdad mejoran los rendimientos”. Fue un dirigente gremial el que criticó que en IDEA había pocas mujeres en su directorio, y también reconoció que en los sindicatos “hay pocas”. No le preguntaron por qué no se cumple la ley de cupo. El ministro Sica dijo que “hay que buscar formas para que las mujeres se incorporen al mercado laboral”. Valli señala: “Nadie le recordó que en el gabinete hay pocas mujeres”.

Por último, en Deportes, Damiani y Coria analizan la disparidad entre hombres y mujeres en el fútbol: en el país los varones cobran veinte veces más que las mujeres. La igualdad debe ser un reclamo de todos, dijo Megan Rapinoe cuando recibió el premio a la mejor jugadora del mundo. Esperemos que la escuchen los hombres.