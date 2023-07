Las voces y las lenguas

Varias ferias provinciales están por abrir sus puertas a la nueva literatura, pero también a escritoras deslumbrantes del siglo XX que despertaron el apetito literario de las del siglo XXI. Me refiero a Sara Gallardo y Libertad Demitrópulos, y en particular a sus novelas, Eisejuaz y Río de las congojas. Ambas revolucionaron la lengua e incidieron en el relato de nuestra historia. Fue un sacudón a la narrativa a través de un estilo tan personalísimo que actualmente se están convirtiendo en clásicas. Es decir, universales. Sin exotismos ni demagogia.

Hace ya algunos años, diversos críticos y escritoras dieron cuenta de esta aparición feroz y fabulosa en la literatura argentina. Aprovecho que hoy mismo en la Feria del libro de Corrientes se está hablando de ellas para volver a mencionarlas en este espacio de escrituras. Sobre todo Eisejuaz, libro al que suele temérsele. Mujica Láinez se lo advirtió a Gallardo: “Ojalá la gente comprenda lo valioso de tu texto. Ojalá, como me sucedió a mí, atraviese, deje atrás, la sorpresa, la desazón de las primeras páginas y se interne en la singularidad alucinante del mundo que te adeudamos”. Es una novela que se adelanta, e incluso supera a las que se están publicando en nuestro tiempo con respecto a las comunidades indígenas, la riqueza y la indigencia de las mismas. Gallardo encontró una forma tan original y bella de narrar la injusticia en la comunidad wichí que el propio Mujica Láinez, en una carta de 1971, se lo hizo saber a la autora (quizá porque un buen escritor no sabe del todo lo que ha escrito): “El idioma con el cual Eisejuaz narra su historia terrible y absurda es una lengua que implica una verdadera creación, y que me temo que sea contagiosa”. ¡Así es! Y el contagio se propaga en nuestro presente. Por suerte es de los buenos.

Escuchemos la fuerza del estilo en la “voz” de Eisejuaz, su protagonista: “Aquí estoy y digo: ¿cómo es esto? ¿Por qué es esto? Digo: que alguien me conteste. Ya se cansó mi gran cansancio, se hartó mi pensamiento de ver sufrir, de mirar cosas que no pueden verse. ¿Acaso el hombre fue hecho para esto? ¿Pedí algo para mí: ser jefe como pensó mi corazón, salvar a mi pueblo como era mi deseo, no pasar vergüenza delante de los míos como era mi derecho? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es?”