La amenaza de los hilos

Tendría que empezar diciendo que no entiendo nada. Y supongo que así se empieza (o se termina). Me refiero al mundo de las redes, y sus configuraciones. Hay un término (¿pieza acaso intangible?) de los sistemas operativos llamado “Hilo”. El referente es milenario, de hilos estamos hechos y tramados. Se creó en el paleolítico, con fibras vegetales o piel de animales. Del latín deriva en hebras, filamento, fibra. También es metáfora, “hilo narrativo”; se habla del hilván de una historia con respecto a su desarrollo en el tiempo y la comprensión de los relatos. O “hilo conductor”, acepción más pertinente a la actualidad.

El lenguaje parece estar mudándose de Era. Las palabras siguen siendo las mismas, lo que va cambiando es el referente. El mundo digital acoge términos que antes designaban otras cosas. Imaginen un futuro donde se hable igual, pero diciendo algo totalmente distinto. Ya está sucediendo. La RAE no sólo tiene que vérsela con nuevas palabras, sino con descripciones distintas de las existentes. Busquen hilo narrativo y encontrarán otra definición: “sucesión de tuits”. En internet existe ¡una Hiloteca! El archivo de nuestra telaraña verbal.

“Hilos de ejecución” (así se los llama) tejen el bla bla bla del mundo. Pero en este Olimpo virtual hay operadores, casi dioses de la comunicación contemporánea. La competencia no los exime de la grieta. Como la que se produjo estos días entre Elon Musk y Mark Zuckerberg (parecen nombres de superhéroes). La aparición de la nueva red social, “Threads” (literalmente hilos) avivó el sentimiento de renovación, saltándole en la yugular a Twitter. Lo llaman “el nuevo Twitter de Instagram”. Del pio pio (“tuit, tuit”) al pito catalán. La palabra juega con su homofonía: podría escucharse “hilo” (thread) como amenaza (threat).

Lo dije al principio, no entiendo nada. A veces me asombro, otras me rebela. Por ahora, me divierte, sobre todo leyendo algunos tuits, como el de Alexandra Kohan, refiriéndose a la nueva red social como un centro de rehabilitación de las oscuridades de Twitter: “Thread es el rehab de Twitter”. O el de mi propia hija, “Este es el momento en que flasheamos que acá vamos a ser mejores.” Tiernas ironías de la condición humana.