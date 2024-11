Libertad de prensa

Continúa de ayer: Antiperiodista

No podría ser más oportuno que los Premios Perfil 2024 que se entregarán mañana lunes a las 17.30 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se reconozca en el rubro Libertad de Expresión Nacional al colectivo de periodistas atacados por Milei tras la proclama en forma de posteo en X que hizo el miércoles pasado atacando ya a la profesión en su conjunto, sobre la que nos referimos en detalle ayer en la columna que ésta continúa.

En Libertad de Expresión Internacional el premio 2024 se le otorgó al diario The New York Times, a quien le toca volver a ser blanco preferido de críticas del reelecto Donald Trump, inspirador en la forma de relacionarse con el periodismo de Javier Milei. Es un apoyo a los periodistas argentinos atacados por Milei que el The New York Times, el principal decano del periodismo mundial, exprese que “nos honra compartir con los valientes periodistas argentinos que han sido galardonados”.

Es interesante al leer el texto con que el diario de Nueva York recibe el premio (abajo se reproduce completo), prestar atención a la cantidad de similitudes que existen hoy en las formas de amenaza que enfrenta hoy la prensa tanto en Estados Unidos como en Argentina: “vivimos en una era sostenida de polarización, donde el trabajo del periodismo se ha vuelto aún más difícil. Las amenazas, el acoso y los ataques contra periodistas continúan escalando.... Esfuerzos cada vez más agresivos por despojar derechos periodísticos consolidados están socavando a la prensa independiente, incluso en países que históricamente han apoyado la libre expresión y una prensa libre. Esto ha hecho que la independencia periodística sea más difícil que nunca, más rara que nunca y más importante que nunca”.

Coincido plenamente con que hoy es más importante que nunca el aporte a la sociedad del gran periodismo, el que saldrá fortalecido de los ataques que recibe motivando a más y más periodistas a empeñarse con mayor compromiso con su profesión y a los lectores a apoyarlos y acompañarlos con mayor solidaridad e interés.

En columnas anteriores nos referimos a que en términos de lo que The New York Times denomina la gran prensa, es mayormente producida por organizaciones que han mantenido sus accionistas desde su fundación a lo largo de muchas décadas, construyendo un legado transgeneracional y un orgullo por la profesión (el mejor ejemplo es el cambio en The Washignton Post comprado por el dueño de Amazon). Y en el primer párrafo del mensaje del premio dice: “Es un gran honor ser reconocidos por nuestros colegas en Argentina, y por una empresa de medios independiente y de control familiar, con la cual compartimos tanto en común: nuestro compromiso con un ecosistema de medios próspero e independiente, y la convicción de que una prensa libre es fundamental para una democracia funcional y floreciente”.

Ayer nuevamente el Presidente Milei volvió a atacar puntualmente a Editorial Perfil en un posteo en X titulado “Tinturelli teléfono” citando un artículo del portal La derecha diario titulado “Jorge Fontevecchia en problemas: SiPreBa reveló la crisis que atraviesa Grupo Perfil” tomando un texto del portal del sindicato de periodistas ilustrado con una foto que no es actual e importantes inexactitudes. En la suma de todos los medios de las empresas de Perfil trabajan en relación de dependencia alrededor de mil personas y en la foto en cuestión, aparecen poco más de cuarenta personas siendo su mayoría no trabajadores de Perfil sino personas asociadas al sindicato. Perfil es la organización que más periodistas contrató, la única que tiene más personal que hace cinco y diez años cuando la mayoría se redujo, los sueldos que sin dudas son bajos no son solo los de Perfil sino los de todo el periodismo y son los del convenio.

El mismo cartel “El sueldo no alcanza SiPreBa”, de la foto citada con la misma cantidad de manifestantes fue hecha en la puerta de todas las principales empresas periodísticas, con un volante que decía: “Clarín, La Nación, El Cronista, Perfil, Infobae, EFE, Crónica, Página/12: Queremos salarios dignos ¡Basta! Por sueldos por encima de la canasta básica. SiPreBa”.

El único objetivo que persigue el posteo del Presidente es dañar la reputación de Perfil y generar daño económico, lo que obviamente logra, pero citando la frase más repetida de Nietzsche, aquello que hiere y no mata fortalece. Esto vale para todos los periodistas agredidos, con parte de los cuales tendremos el honor de compartir el evento de mañana.

The New York Times

Su mensaje al recibir el Premio Perfil Libertad de Expresión Internacional 2024

Es un gran honor ser reconocidos por nuestros colegas en Argentina, y por una empresa de medios independiente y de control familiar, con la cual compartimos tanto en común: nuestro compromiso con un ecosistema de medios próspero e independiente, y la convicción de que una prensa libre es fundamental para una democracia funcional y floreciente.

Nuestra misión, buscar la verdad y ayudar a las personas a entender el mundo, está arraigada en nuestra creencia de que el gran periodismo tiene el poder de enriquecer y dar más sentido a la vida de cada lector, y de fortalecer a toda la sociedad, haciéndola más justa. Esta misión guía todo nuestro trabajo y asegura la fuerza continua de nuestro periodismo y nuestro negocio.

Como subraya el premio de hoy, vivimos en una era sostenida de polarización, donde el trabajo del periodismo se ha vuelto aún más difícil. Las amenazas, el acoso y los ataques contra periodistas continúan escalando. En todo el mundo, un número cercano a récord de periodistas está siendo asesinado o encarcelado. Esfuerzos cada vez más agresivos por despojar derechos periodísticos consolidados están socavando a la prensa independiente, incluso en países que históricamente han apoyado la libre expresión y una prensa libre.

Esto ha hecho que la independencia periodística sea más difícil que nunca, más rara que nunca y más importante que nunca.

Agradecemos al jurado y a la Fundación Perfil por este premio, que nos honra compartir con los valientes periodistas argentinos que han sido galardonados esta noche con el más alto reconocimiento en libertad de expresión. Es importante tomarnos un momento para reconocer el extraordinario trabajo que estos reporteros, y periodistas de todo el mundo, realizan cada día para fiscalizar al poder y proporcionar al público la información que necesita para tomar decisiones electorales informadas, fomentar un debate saludable y sustentar un discurso social inteligente. Gracias por todo lo que hacen y por este prestigioso reconocimiento.