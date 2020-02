Los apunados

por Martín Kohan

Me encantan los paisajes de Jujuy, son admirables, un gran destino turístico. Me parece absolutamente justa la designación de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, es lo menos que podían hacer. He leído con el debido detenimiento la Historia de Belgrano de Mitre y La guerra gaucha de Lugones, sé bien lo que Jujuy aportó a la independencia argentina. Un familiar muy querido debió cierta vez esperar un largo rato en el puesto de frontera de Villazón, por lo que estoy perfectamente al tanto de que hay allí una división entre países distintos, y que Jujuy queda de este lado. Puedo agregar a todo esto que la institución en la que trabajo tiene una sede allá en Tilcara. Que he leído a Héctor Tizón (La casa y el viento, mi favorita). Y que, en circunstancias que no vienen al caso, accedí a aplaudir a Ariel Ortega, el Burrito.

En fin, resumiendo: estoy diciendo lo mismo que dijo el otro día Elizabeth Vernaci en la radio. Pero yo lo estoy diciendo peor que ella, porque lo estoy diciendo de manera expresa y directa, con una llaneza casi de subestimación, empujando las palabras hacia ese enemigo aplastante que, empero, nunca las derrotará: la univocidad. En cambio Elizabeth Vernaci lo dijo por medio de una formidable parodia, ese juego de agudeza con que se puede dar vuelta el discurso del otro (en este caso, del discriminador), y fue mucho más sutil que yo. A diferencia del discriminador, que arruga a lo Micky Vainilla y pretende que no hablaba en serio, Vernaci se vale de la inversión paródica y se destaca desde hace años por emplearla en contra de las más diversas formas de discriminación (social, sexual, nacional, étnica).

Es por eso un gran acierto que se enseñe Don Quijote de la Mancha en cuarto año del secundario, para promover y extender la competencia lectora en lo que a la parodia se refiere. Quitarlo sería un error gravísimo.