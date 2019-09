Mi mundo privado

por Daniel Link

Según TripAdvisor he recorrido 720.780 km que representan el 18% del mundo. Como la mayoría de mis viajes han sido por trabajo, los lugares visitados se concentran en América (preponderantemente en América Latina) y en Europa. Me felicito pues, de mis pocas aventuras propiamente turísticas, que ampliaron mi área de conocimiento (Turquía, Egipto, Marruecos, Cuba) que, de todos modos, sigue siendo bastante exigua.

Todo el mundo me recomienda destinos asiáticos: Tokio (“te encantaría”), etc. Pero serían viajes demasiado caros para mis cada vez menos holgados presupuestos. Y dudo que surja alguna invitación desde esos lugares remotos.

Por supuesto, los lugares no son idénticos todo el tiempo. En enero próximo tengo una obligación que cumplir en Chicago, ciudad que me encanta, pero que voy a visitar por primera vez en invierno. Ya me estoy muriendo de frío, pero, aunque el algoritmo de TripAdvisor no lo reconozca, será un lugar completamente nuevo, con sus montañas de hielo reluciente y sus temperaturas de mundo de fantasía.

En lo doméstico, mi gran déficit es el sur. Lo más lejos que he estado es Bariloche (y Puerto Montt, del otro lado de la cordillera). Tendré que conformarme con la parte del mundo que conozco y algunos antojos más que me quedan por cumplir: Manaos, Ciudad del Cabo. TripAdvisor debería recompensarme por mis contribuciones, pero dudo que lo haga.

De modo que lo que me quede de vida y de curiosidad no agregará demasiados kilómetros a mi territorio ni, creo, demasiadas expansiones a mi tolerancia hacia lo desconocido.

Cuando era chico me entusiasmaban los viajes al espacio, a la Luna, a Marte, que han vuelto a estar de moda ante la inminente (y parece que irreversible) destrucción del planeta. Yo podré recordar apenas un 18% del mundo pero sufriré (allí donde esté) la destrucción de la totalidad tolerable: la multiplicidad de lo viviente y sus innumerables mundillos.