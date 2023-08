Nada más fácil que jugar bien

Permítanme comenzar con una digresión, que tal vez bien valga como analogía, como una especie de metáfora: hace un tiempo escuché decir a un editor (que no me cae bien, alguien totalmente sobrevalorado y fanfarrón, aunque no es este el lugar adecuado para explayarme sobre el tema) que hoy no hay nada más fácil que escribir una novela inteligente. Desde hace ya un tiempo, buena parte de los aspirantes a escritores reciben una formación en universidades o cursos de escritura creativa, en talleres literarios sofisticados, y demás sitios por el estilo, y que eso estaría desembocando en un montón de novelas bien escritas, inteligentes precisamente, pero carentes de riesgo estético. Y que, por lo tanto, hay que valorar esas novelas que se salen de la norma, tal vez algo sucias, deformes, raras, extrañas, incluso idiotas (como forma de sospechar de la inteligencia estándar).

Pues, lo que decía, entonces, como una paradoja, es que nada es más difícil que escribir mal y que, a la inversa, escribir bien es fácil como un juego de niños. ¿Podríamos trasladar eso al fútbol? La fórmula sería algo como esto: nada es más fácil que jugar bien al fútbol… ¡En cambio, jugar mal y ganar es dificilísimo! ¡De hecho, Boca se dedica hace años a eso! A esta altura, ya ni se cómo lo logra, algún secreto debe haber. Es cierto que en el último campeonato local no solo no ganó, sino que, al día de hoy, ni siquiera está clasificando a la Libertadores del año que viene. Pero en esta Libertadores algo de lo contrario parece estar pasando. Jugó entre mal, muy mal y directamente horrible contra un equipo muy limitado como Nacional de Uruguay, pero pasó. Cierto que por penales, después de haber estado dos veces arriba en el marcador, de local, y así y todo no poder cerrarlo en los 90 minutos. Pero pasó.

En cambio, el River europeo (¡El euroriber, como le dicen en las redes!) ni por penales pudo contra un equipo de mitad de tabla del brasileirao. Después de ganar al trotecito el campeonato local, fue mala la Copa de River, segundo en la fase de grupos, clasificando ajustado, y jugando por debajo de su nivel en los octavos. ¿Su nivel representa el del campeonato argentino? Si el nivel del campeonato argentino es bajo, por no decir mediocre, ¿qué decir del del resto de Sudamérica? (fuera del de Brasil).

Hace poco estuve en Lima y en el hotel vi el espantoso 0 a 0 entre Alianza Lima y Universitario (el clásico local), con el país paralizado (fui tonto: tendría que haber ido a verlo a un bar) y un nivel futbolístico muy bajo. Pues Boca tendría que haber pasado fácilmente y River también (aunque es cierto que Inter de Porto Alegre es más que Nacional de Montevideo). Volviendo al tema, ¿pasará Boca a semis? ¡Si sigue jugando mal seguro que sí! ¡Va para campeón! Aunque el fútbol, deporte imprevisible si los hay, de vez en cuando se da la ilógica y los equipos que juegan mal terminan perdiendo. No hay porqué descartarlo. Todo está abierto.