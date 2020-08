Alejandro Katz, sobre la cuarentena: "No es bueno el camino que toman los gobernantes"

Una nueva conferencia de prensa, hemos perdido la cuenta. La conferencia brindada por el Presidente y los responsables del gobierno de los dos distritos más importantes del país muestra una serie de confusiones y de problemas conceptuales por parte de los responsables de la política pública.

La primera: Aparentemente los gobernantes creen que todavía no hemos entendido, que después de 5 meses de confinamiento, de restricción de la actividad, restricción de libertades individuales, padecimiento económico y emocional y que una y otra vez hay que repetir como si no hubiera individuos capaces de razonar por sí mismos, una declaración de subestimación.

Una segunda confusión: Creen que todavía hay algo parecido a una cuarentena y no es así, hay un estado nuevo de cosas que va a prolongarse por lo menos hasta el primer trimestre del año próximo, no existe cuarentena, existe modo de regular la actividad para evitar la transmisión de enfermedades. Tenemos que aprender que no es una situación provisoria, la conducta de los gobernantes sugiere lo contrario, sugiere provisoriedad permanente, hay que adaptarse a un estado de las cosas, incómodo, difícil y costoso. Pero solo nos vamos a adaptar si entendemos que esto va a durar largo tiempo

Tercer problema: Se siguen sentando el Presidente, el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, para describir cuestiones que son técnicas, en Marzo no lo eran y había que entender. pero hoy supuestamente los gobiernos deberían saber que hacer, no es necesaria la función de los políticos, es necesaria la función de los responsables de los sistemas sanitarios. Que se junten quiere decir que los problemas no son técnicos sino políticos. Están politizando una situación sanitaria, es lamentable.

Por último: La reunión de estas tres personas, una y otra vez para hablar de lo mismo indica que hay algo de lo no están hablando. No están hablando de la crisis económica ni de la crisis social. La reunión de Fernández, Kicillof y Larreta debería ser para decirnos que están pensando para este país y el futuro próximo, para la sociedad dañada por el virus, la pobreza, la desigualdad por la falta de perspectivas económicas, sociales y políticas.

No es un buen camino el que toman los gobernantes, son malas señales, malas actitudes, y es sobre todo la incapacidad de entender a que deben dedicarse.

R.I.Y