No hay trucha arcoíris en Marte

El principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que no es posible determinar simultáneamente ciertas variables físicas de un objeto dado. Es decir, hay un límite en la precisión para definir –al mismo tiempo– la posición y el momento lineal de una partícula. De modo que cuanto más certera sea la medición del momento lineal, menos precisa será la mensura de la posición.

Si desde la premisa cuántica saltamos a la materia ambiental, resultaría que cuando se centran los esfuerzos en proyectos exorbitantes, se fatigan paralelamente los trabajos más cercanos.

Un buen ejemplo son los viajes interplanetarios para desarrollar colonias en Marte, pues en la pretensión de que no sería posible salvar al planeta Tierra, demuestran cómo las miradas encauzadas en las cuestiones ambientales pueden extraviarse en inhóspitos horizontes.

Nada más lejano: la salvación está en la Tierra, no en Marte. La vida sobre el planeta no es ajena al funcionamiento de la naturaleza. Compartimos la existencia con ella y las respuestas para evitar las catástrofes se encuentran en los senderos por donde transitamos comúnmente. Por eso la vista no debería estar enfocada a millones de kilómetros, sino adonde estamos actualmente parados.

De esta forma, tendríamos la posibilidad de comprender el pasado y tenerlo por delante. Ello, con la finalidad de conocer las razones por las cuales los acontecimientos adversos sucedieron y para saber además qué estamos omitiendo en este momento con relación al medio ambiente.

El punto estriba en prestar atención a la naturaleza en sí misma, mas no a la naturaleza sujeta a nuestro modo de cuestionamiento. En efecto, reside en comprender a la naturaleza a través nuestro, y no de justificar nuestro saber a través de ella.

Por ende, en el mes de los parques nacionales, resulta oportuno volver a calibrar la perspectiva a lo cercano. El cambio transformacional empieza con el sentido común. Ya que, en definitiva, como dice Yvon Chouinard, no hay trucha arcoíris en Marte.

*Abogado.