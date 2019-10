Nostradamus Asperger

por Pola Oloixarac

¿Cómo fue el ascenso de los Asperger? Nadie vio la voz metálica de Mark Zuckerberg bajar en la noche unánime de los bits: pero de pronto todos hablábamos su idioma. El sistema azul y blanco de Facebook devoró las amistades volátiles y le dio materialidad escrita al odio; el griterío se volvió mayúsculas y terminamos adaptándonos a su lenguaje. En apenas una década abrazamos los valores del sistema: el like, unidad monetaria del capitalismo emocional.

Zuckerberg “está en el espectro”, como se dice de las personas con Asperger. Su umbral de empatía es bajo; pero el límite es una ventaja. Como todo lo que late en el planeta, los Asperger quieren ser amados; pero donde otros ríen nerviosos, ellos no buscan aceptación. No hay una interioridad molesta que haga ruido debajo; es un vehículo ideal para la transmisión.

La voz de Greta Thurnberg truena con anuncios del fin del mundo. Greta es la Nostradamus adolescente: el mundo está por terminar, tenemos hasta 2030 para observar este despliegue inexorable. Diagnosticada con Asperger, Greta no pretende agradar. La voz sale prístina y cortante: Greta es una con su causa, que es la causa de su madre (autora de un libro sobre cambio climático) y de su familia. No es que toleramos al diferente: solo preferimos que las noticias del futuro provengan de humanos especiales, que comparten un rasgo esencial con las inteligencias artificiales (no registrar del todo al otro).

“Me han robado la infancia”, dice Greta, y no miente: el cambio climático le impuso la agenda de sus padres ecomilitantes, y agrega, casi para ellos: “Yo no debería estar acá, debería estar en la escuela”. Debajo restalla el pitch del sueco, que le da un dramatismo álgido. Las inteligencias artificiales empezaron imitándonos, pero luego notaron que es más sencillo crear el contexto para que nosotros las imitemos. Facebook lo disemina; Mark encarna y promueve el tipo aspiracional de humano más cercano a la máquina.