Ojo con la palabra: enriquece o contribuye a alimentar lo ultra

Los excesos verbales (por sólo mencionar esos excesos, sin entrar en el análisis de otros, como las políticas públicas que lleva adelante) no son patrimonio exclusivo de Javier Milei, probablemente el líder mundial de los insultos para quienes no piensan como él y sus adláteres. Para no ir muy atrás, este ombudsman recuerda los dichos de Miguel Pichetto en junio de 2019, quien por entonces encarnaba el ala peronista de Juntos por el Cambio, coalición liderada por el PRO (con Mauricio Macri a la cabeza). Hoy, quien fuera candidato a vicepresidente no oculta sus aplausos para con los lineamientos del gobierno de La Libertad Avanza.

Pichetto advertía “a sus conmilitones peronistas que Axel Kicillof, postulado para gobernador bonaerense por el cristinismo, es comunista: ‘El peronismo de la provincia de Buenos Aires lleva a un hombre del PC como candidato’”, dijo el hoy portavoz extrapartidario del mileísmo. Este ombudsman escribió entonces: “Esta demostración de fe cuasimacartista, ¿reafirma sus posturas anteriores, a las que se puede calificar de derecha, poniéndolo en un extremo de esta línea? El propio Partido Comunista ha desmentido con humor la pertenencia de AK a sus filas, aunque aprovechó para enfatizar su respaldo al exministro de Economía. La pregunta es: el macrismo, cuya postura histórica lo enmarca más en la derecha o centro-derecha que en un extremo de esa caracterización ¿radicaliza su ideario y se instala más cerca de la ultra que de la moderación?”.

Lo que quiere puntualizar este columnista es que la palabra tiene un valor que configura buena parte de las relaciones entre personas, entre instituciones, entre gobiernos, entre pueblos. Citaba en aquel texto de junio de 2019, plena campaña preelectoral: “Las palabras nos definen. Lo que alguien dice –y, para reforzar sus ideas, escribe–, plasma en imágenes lo que piensa, lo que anhela, lo que sueña. Decía José Saramago que las palabras ‘no son inocentes ni impunes’ y que constituyen ‘los materiales de nuestros pensamientos’. Esto vale para todo humano. De hecho, las palabras también definen las posturas de los editores ante acontecimientos que merecen debate”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tal parece que Javier Milei tiene su lengua atada a un catálogo inagotable de insultos, improperios, descalificaciones para quienes no piensan en su sintonía. Es un mal que les resulta familiar a barrabravas y extremistas de todo pelaje. En aquella columna de junio de 2019, este ombudsman procuraba acercar a los lectores de PERFIL algunas características del por entonces flamante partido VOX, que crecía en España como alternativa ultra al centroderecha del Partido Popular: “Decir que VOX es de ultraderecha no es estar fuera de tono: públicamente, sus dirigentes se manifestaron coincidentes con formaciones ultras europeas que endiosan el autoritarismo, la xenofobia, el nacionalismo extremo y ciertas estrategias populistas de derecha proclives a definir el campo político en amigo-enemigo”. Si tuviera que volver a escribir cambiando VOX por La Libertad Avanza, podría agregar algunas cosas, pero no eliminar las dichas.

Les propongo a nuestros lectores y a quienes no lo son habitualmente, a los periodistas que trabajan en Perfil y a los que lo hacen en otros medios, que seamos cuidadosos en la administración de las palabras, único antídoto contra los verborrágicos imitadores de Milei: decirle “facho” a un candidato de derecha por el sólo hecho de serlo sólo sirve para bajarle el valor al verdadero fascismo, a la verdadera ultra, a la que conlleva peligro. Decirle “ultrazurdo” a un defensor de ideas socialistas o comunistas sólo con tono peyorativo es achicar el valor de esas ideas y de quien las expone.