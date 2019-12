Perspectiva de género: desafío para el nuevo gobierno

por Mabel Bianco

El fin de semana pasado, a horas de iniciarse el nuevo gobierno, se impusieron las noticias sobre la violencia que experimentan las mujeres y cómo en distintos ámbitos se promueven cambios para incluir la perspectiva de género. Empecemos por las empresas, que para protegerse de posibles críticas se están repensando. En 50/50, el domingo Valli comenta un evento organizado por Bridge the Gap para “potenciar el trabajo con perspectiva de género”.

Su directora reconoce que desde el MeToo y la denuncia de Actrices Argentinas, las empresas quieren evitar problemas. Por temor o por conveniencia, la perspectiva de género les llegó. Están repensando no solo sus productos, también la forma de gestionar. Se les plantean las brechas existentes: la salarial, la de jerarquías, la de contratación. Es interesante que se planteen estas brechas, especialmente la de contratación, ya que los prejuicios frente a las mujeres y la poblacion Lgbtqi está muy presente y actúa iniciando el proceso que conduce a la brecha de jerarquía; porque si no son buenas para incorporarse tampoco para avanzar hacia posiciones jerárquicas, cerrando así el ciclo virtuoso.

Esto profundiza la brecha salarial que existe, pero que está invisibilizada. Empezar a pensar esto es el primer paso para medir la situación y promover cambios. Es la estrategia de ONUMujeres para promover la mejora de la condición en las empresas y también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Cuando se le preguntó a la directora de Bridge the Gap sobre la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, reconoció que ayuda a mostrar que el gobierno reconoce y prioriza la igualdad. Oriol Solanas, en la nota sobre el rol de las redes para el empoderamiento, se refiere a la importancia y conveniencia de promover redes empresariales, que promueven la innovación, clave para que las empresas pequeñas y medianas creadas y/o manejadas por mujeres prosperen tanto económica como socialmente, dándoles capacidad de crecer y contribuir al PBI.

El abuso sexual está también en el yoga, algo que parece difícil de entender, pero en la nota del sábado Fernández Escudero lo describe y analiza. Se ha denunciado en distintos países desde hace años, también aquí. Pero recién en los últimos años surgieron las propuestas de cómo prevenirlo. Netflix ayudó a ponerlo en el tapete con un documental Bikram: yogui, guru, depredador. Dada la entrega de quienes ponen en el maestro toda su confianza, es fácil que abuse psicológica y/o físicamente.

Para empezar a hablar, también las mujeres lo hicieron en grupos. Como señala una entrenadora, que padeció el abuso de un maestro, es muy sutil al principio, es difícil darse cuenta, por eso han empezado a advertir sobre situaciones de abuso para ayudar a identificarlas. Tal vez pronto se llegue a plantear si quieren o no que se les realicen prácticas correctivas o ajustes a sus posiciones durante las clases, algo que ya ocurre en Estados Unidos. Hasta tanto, es importante que esto se difunda, son las formas de abuso y violencia de las que si no se habla siguen avanzando.

Ejemplo de esto es la nota en Sociedad sobre el acoso en el transporte público. A partir de que se reconoció, el área Movilidad Sustentable y Segura de CABA, implementó una línea telefónica en el marco de la campaña: “Ni loca, ni perseguida, ni histérica: el acoso existe”. Registraron 4 mil denuncias que abarcaron distintas formas: casi la mitad fueron comentarios sexuales, 40% arrinconamiento, y con menos frecuencia gestos obscenos o fotos no consentidas. Estos ocurrieron por partes iguales en colectivos y trenes, y un poco menos en el subte, la gran mayoría de día y con mucha cantidad de pasajeros. Esto no sucede solo aquí: en México en el metrobus hay un vagón exclusivo para mujeres y niños, para evitar estos abusos.

En Deportes una buena noticia: una Leona va a manejar el área de Deporte del ministerio nacional, un ejemplo de cómo se prioriza a las mujeres. También una mala: un club de fútbol fue denunciado por sus jugadoras porque no les dan ni pelotas. Las que manda la AFA no saben dónde están porque no se las dieron, además denunciaron que les pagan menos, les racionan el agua y experimentan otras discriminaciones; lamentable.