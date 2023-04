Primeros indicios posteriores

El viernes 21 de abril a las 10 hs y por medio de las redes sociales todos los argentinos nos enteramos de la decisión del Sr Presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección presidencial que le permite la Constitución Nacional. Aunque muchos se hacen los sorprendidos en ON ya lo sabían en OFF que circulaban en los últimos 15 días. Pero más allá de ello, la decisión del Sr Presidente también confluye a solucionar problemas coyunturales financieros. Ellos como todos sabemos son la inflación altísima que estamos sufriendo y de la cual conocimos el dato más espeluznante el 14 de abril pasado con el 7.7% mensual correspondiente a marzo 2023, una corrida cambiaria que se está sufriendo desde inicio de la semana del 17 de abril pasado y que se volvió operación desde el mercado bursátil con compras de 195 y 400 millones de nuevos bonos de deuda al 2030 (tanto ley local como extranjera) e incluso un excedente de $15 por dólar en el programa de incremento exportador que genera un monto a hoy –después de haberse liquidado U$S 1.7 MM– $25.5 MM o lo que es lo mismo un valor cercano a los U$S 50 millones con las diferencias de valor sufridas desde el lunes o también más del doble de la operación diaria del mercado blue.

Durante el jueves 20 pasado se mostró una foto del Sr Presidente con el Sr Ministro de Economía a los efectos de desarticular la notica falsa –fake– publicada el lunes a la noche sobre una posible renuncia del ministro la cual subieron y desparramaron como reguero de pólvora los integrantes del llamado por algunos “círculo rojo” luego de la reunión que tuvieron con los precandidatos de la oposición encriptada llamada como “centroderecha” en el Hotel Llao Llao de San Carlos de Bariloche para que expongan sus programas económicos. Con esa nota la corrida se convirtió en operación y con la fotografía del jueves el ritmo de crecimiento del dólar libre/blue bajo de $440 a 432. Sería conveniente para ver esto quienes son los jugadores bursátiles que están interviniendo en la bolsa con esas operaciones monstruosas, ya que ellas quedan registradas; no vaya a ser cosa que nos encontremos con que esos mismos jugadores también intervienen en el mercado cambiario en algunas de sus versiones, como ser la venta vía web, para investigar de donde provienen las órdenes de compra-venta como de las divisas que están operando. Y como medida concomitante la ampliación del parking de 24 y 72 hs a 5 y 10 días hábiles para los bonos ley local y extranjera, respectivamente, para desincentivar la operatoria consecuencia que muchos no operarán desde la inseguridad de perder más de $30 o $40 por dólar.

A los efectos de mostrar más datos desde la política hacia lo financiero el viernes el Sr Presidente anunció, como ya lo dijimos en el primer párrafo, que decidía seguir gestionando hasta el 10 de diciembre próximo a los efectos de tratar de solucionar los problemas de la totalidad de los argentinos y no solo de 2 millones de ellos. Para ello, le abre paso a la institucionalidad del sistema democrático y electoral del país. Eso quiere decir que en lo financiero espera que todavía se aplaque aún más de lo que paso el jueves post foto. Primeros resultados tras este anuncio es que en el exterior comenzó la baja del riesgo país y existe a las 14.00 hs del viernes cerca de 100 millones de bonos de la nueva deuda al 2030. Siempre es bueno recordar que nuestro sistema financiero no es lo mismo que en 2001, ya que de los depósitos en dólares el 90% se encuentran a resguardo y los depósitos en pesos están garantizados hasta 1 millón consecuencia de lo vivido en 2001.

*Analista económico y tributarista.