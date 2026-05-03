Alegría, alegría, ¡Legó otra vez la fiesta de la cultura! La Feria del Libro está en su casi última semana, y no cualquier edición, sino la cincuentenaria, una vida entera ya. ¡Ah, el olor a pegamento de las alfombras, las luces led encandilantes de los stands, los dos grandes holdings multinacionales con sus libros relucientes ocupando una estancia en el centro mismo de la feria, especie de torres gemelas que se reflejan mutuamente en espejos de fajas y blurbs! ¡Cómo no disfrutar del momento! Como es bien sabido, el periodismo cultural es un sacerdocio que no se detiene nunca, y entonces, este modesto (o inmodesto) cronista estuvo allí, in situ, para traerle a ustedes, mis eventuales lectores, tres recomendaciones de libros que se localizan fácilmente en la feria, pero muy dificultosamente en librerías, o que directamente no se encuentran en ellas. En los pliegues del mercado, en sus zonas casi abandonadas, siempre hay un espacio para la resistencia.

Pues, comencemos. En el stand de la provincia de Santa Fe se encuentra Breve historia de lo imperceptible. 7 perspectivas sobre la realidad argentina, conversaciones con Sebastián Scolnik (Ají ediciones/Ediciones mañana al sol, Venado Tuerto, 2025). Del querido Javier Trímboli, a María Pía López, pasando por el grupo de Arte Callejero, y varios más, Scolnik propone un diálogo que aúna, de modo muy logrado, la urgencia política con la reflexión profunda. Realizadas en 2024, el horizonte de la llegada al poder de Milei es el marco en el que se despliegan los pensamientos de los entrevistados, bajo una consigna clave esbozada por Scolink: “¿Existe un archivo al que acudir para encontrar materiales, indicios y elementos dispersos, que puedan ser precursores de una creatividad nueva para el tiempo que vendrá?”. Pregunta que cobra vigencia día a día, cuando el tiempo presente se nos aparece oscuro y, por momentos, definitivo.

En el stand de la distribuidora con presencia levemente multinacional Big Sur nos topamos con El vértigo de Eros. Roberto Matta en Nueva York, 1939-1948, de Rafael Gumucio (ediciones de la UDP, Santiago de Chile, 2025). Gumucio siempre es garantía de inteligencia y buena prosa (Mi abuela, es un libro maravilloso) y en este caso repite los mismos atributos. Podría decirse que el tema, o uno de los temas de la obra de Gumucio es lo que podríamos llamar “la chileaneidad” y entonces en su Matta nos entrega frases perfectas y enigmáticas como “Matta sabía que alguna vez fue chileno” (para luego desarrollar un análisis de “La ajenidad”, obra de Matta cuyo título es programático de ese nudo identitario). Por supuesto el Matta en Nueva York es el que se vincula con Bretón y los surrealistas, además de asuntos personales como el lazo con sus hijos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La recomendación final no es un libro sino seis, seis libros de Dalton Trevisan que la editorial brasileña Todavía exhibe en el stand de Brasil. Poco traducido en castellano (creo que el último libro que se consigue de él por acá es La trompeta del ángel vengador, publicado hace unos 10 años) Trevisan es, probablemente, el más grande cuentista brasilero. En el stand de Brasil está el clásico O vampiro de Curitiba (que había sido traducido por Sudamericana cuando todavía era una editorial, a mediados de los 70) pero también otros menos conocidos como Ah, É? cuya lectura acabo de iniciar.