A 40 días de las listas, así está la carrera entre Santos, Negri y Juez

“En política, 40 días es muchísimo y puede pasar cualquier cosa”. Con el diagnóstico coinciden todos los armadores cordobeses de Juntos por el Cambio; y también están de acuerdo con que el dibujo cambió poco en las últimas semanas: Gustavo Santos, Mario Negri y Luis Juez sostienen sus aspiraciones a llegar al Senado y ninguno de los tres mostró en los últimos días interés alguno en declinar sus pretensiones.

El próximo 24 de julio deben presentarse las listas y la alquimia cordobesa no se detiene, observa, sobre todo, lo que pasa en Buenos Aires, con la disputa entre el tándem compuesto por el expresidente Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich, enfrentados al binomio que componen el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a María Eugenia Vidal. En una disputa que tiene varias bibliotecas: los que creen que puede haber esquirlas hacia afuera, los que no y los que desestiman, incluso, un conflicto.

El hombre del PRO. “El único amarillo en Córdoba es (Gustavo) Santos. No hay otro. En la carrera al Senado, no tiene rivales. Nadie le va querer disputar una Paso desde el PRO cordobés”, lanzan desde el entorno del exministro de Turismo de la Nación a PERFIL CORDOBA. Y fundamentan el razonamiento con que “es el radicalismo el que está buscando bendición amarilla. No van por el bautismo de (Alfredo) Cornejo o de (Gerardo) Morales, que son los referentes nacionales de la UCR, van por el dedo PRO. Aunque renieguen de eso”.

Hacia adentro, Santos en las últimas semanas acomodó algunas fichas a partir de un diálogo fluido con la senadora Laura Rodríguez Machado y con el presidente del partido en Córdoba, Javier Pretto.

“El PRO en Córdoba no tiene grieta a la hora de la candidatura: es Santos”, afirman en el entorno del bendecido por Macri y marcan la diferencia de lo que ocurre por estas horas en Buenos Aires, tanto en Ciudad como en Provincia. “Ellos saben que tienen que aceitar todo para ganar fuerte allá y que esto se acomoda solo”, dicen.

En la relación con el resto de los socios, Santos habla seguido con Luis Juez e insisten desde el PRO con el respeto mutuo; y también hay diálogo con la Coalición Cívica, a través de Gregorio Hernández Maqueda, el presidente del partido en Córdoba.

El panorama es más difuso a la hora de tejer hacia el radicalismo. Y cerca de Santos sostienen que “es mejor no meterse”. “Es un partido con una dinámica particular, con diferencias profundas entre sus dirigentes, una interna constante… hay que esperar que decante”, afirman.

El entorno del exfuncionario nacional insiste con que el radicalismo debe entender la necesidad de la unidad, el límite al kirchnerismo y lo complicado de esa parte del tetris. “Negri debería entender el rol de poder que ocupa como jefe del interbloque en Diputados. Es uno de los grandes voceros de la oposición desde ese lugar”, reconocen.

Negri y el respaldo radical. Cerca del diputado nacional hablan encuesta en mano. “Es el que más mide, quiere la unidad de JxC y del radicalismo, pero si tiene que ir a una Paso, va”, lanzan desde el entorno del radical.

El 24 y 25 de este mes, el radicalismo está preparando un encuentro virtual que apunta a la mística de los actos en Villa Giardino, y aunque niegue el negrismo que se trate de un operativo clamor para lanzar la candidatura del diputado, se parece mucho a eso.

Aceitada la sociedad con Ramón Mestre, y con los dos controlando la botonera completa del partido en Córdoba –comité, congreso y delegados nacionales-, es difícil que decline su candidatura. Y observa lo que pasa en Buenos Aires a partir de su buena relación con Rodríguez Larreta.

“Una foto con Horacio suma, desde ya. Pero eso no altera al radicalismo, al contrario, preocupa más al PRO que eso pase”, razonan y agregan que “Larreta recibe a todo el mundo. No es un mérito volver con una foto de allá”. En tanto, acerca de la interna de los popes amarillos, reconocen mejor diálogo con el alcalde porteño que con el expresidente.

La otra parte del puzzle. Juez no solo que no se baja, sino que sigue armando encuentros virtuales y ahora sumó a Bullrich, el ala dura de JxC, sector con el que se siente más cómodo. Y lo mismo entienden los halcones que eligen hablar con el exintendente.

Pero quedan muchas dudas. Hay resistencia a Mestre para llevarlo en las listas, pero no perdió peso en la estructura la UCR. Al contrario, ganó y será muy difícil desplazarlo.

Rodrigo de Loredo debe limar asperezas en su partido, en su coalición Sumar y recuperar vínculos con el resto de los socios. Aunque aseguran que encaja para encabezar el tramo a Diputados de todos.

Y en el PRO ahora varios coinciden con contener a Rodríguez Machado, Héctor Baldassi, Gabriel Frizza y Pretto. Los tres primeros, cumplen mandato; la senadora tiene chances de continuar, incluso en Diputados; y a los hombres se les tratará de asegurar el futuro. Pretto, en tanto, representa al sello y hay que cumplir para devolver el acuerdo de unidad de hace unos meses.