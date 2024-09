Apolonia Berti: “En Talleres estamos todas comprometidas con el objetivo”

“La pucha como pechan/son las ganas de jugar/de calzarme los botines/de ponerme a gambetear...”, reza un poema de Delfina Vettore, que se puede adaptar perfectamente al presente de Talleres femenino. Un equipo que pecha, que juega, que gambetea, golea y sueña. Es que las ‘Matadoras’ atraviesan una temporada arrolladora en la Primera B del fútbol femenino de AFA: 19 partidos, 19 victorias. Impresionante. Pero eso no es todo, a sus 54 unidades sumadas, la estadística explica su potencial reflejando que marcaron 78 goles y sólo recibieron uno en contra. De esta manera se aseguró el primer lugar de la tabla general y definirá la final por el primer ascenso en Córdoba.

Su rival será Defensores de Belgrano, quien se quedó con el primer lugar de la Zona B. Aunque, vale recordar que la fase regular todavía no finalizó: el elenco que dirige Miqueas Russo debe afrontar un juego más (Deportivo Español).

Palpitando estos días de definiciones en barrio Jardín, en PERFIL CÓRDOBA dialogamos con la delantera Apolonia Berti, una de las protagonistas de las ‘Matadoras’ que sueñan con lograr el histórico ascenso.

- ¿Cómo afrontan este presente del equipo, sin perder puntos? ¿Es difícil no distraerse de cara a las finales?

- Trabajamos semana a semana pensando en los partidos de cada fin de semana, no pensamos en lo que puede pasar en la final. Estamos muy entusiasmadas y obviamente el ganar hace que el grupo sea cada vez más fuerte.

- ¿Qué es lo mejor que tienen para este presente?

- La confianza en el trabajo que hacemos. Tenemos un equipo de trabajo y un equipo, en cuanto a nivel de jugadoras, muy alto. Creo que cuando se unifica todo eso, con el cuerpo técnico que exige, la institución que apoya, y todos comprometidos, ayuda a que tengamos este presente.

- ¿Se hablan entre ustedes del posible ascenso, de lo que significaría entrar en la historia de Talleres si lo consiguen?

- Ahora que se acerca la fecha lo empezamos a hablar, entre ostras hablamos de ese juego que tanto se espera. Por suerte tenemos muchas horas de trabajo y hace que nos enfoquemos en los partidos que tenemos cada fin de semana, y no pensar mucho. El objetivo estaba puesto y teníamos la cabeza en eso, en el objetivo.

Experiencia. Apolonia Berti tiene 22 años y una amplia trayectoria en el fútbol. Surgió de Newell’s y se destacó por su juego. Eso provocó que a comienzos del 2022 emigrara a Europa, a jugar en el Napoli. En Italia, además del elenco napolitano, también jugó en Jessina y en Spal, antes de retornar al país para jugar en Talleres. “Fue una experiencia única jugar allá, aproveché todo lo que pude aprovechar, y me gustaría volver con un poco más de experiencia. Lo que conseguí fue muy bueno, aprendí muchas cosas, pero tuve una lesión y eso me dio poca oportunidad de jugar. Por eso, más adelante, me gustaría volver a jugar en Europa. Me llena estar acá, porque son distintas las formas de vivir el fútbol. Entonces estar en Argentina, también, me motiva mucho más.

- ¿Cuáles son las diferencias del fútbol femenino argentino con el italiano?

- En cuanto al nivel de fútbol femenino no hay tanta diferencia. Es otro fútbol. En Argentina es más físico. Lo que se destaca es la forma en la que se vive allá, allá es menos pasional en las mujeres y acá se vive el minuto a minuto con otra intensidad.

- Más allá de tu corta edad, tenés ya una experiencia importante en el fútbol. En base a eso, ¿alguna compañera de Talleres te sorprendió por su nivel?

- Cuando llegué conocía a algunas de mis compañeras, pero no a todas. Si tengo que destacar a alguna, me quedo con el juego de Brisa Jara, que tiene un nivel que me sorprendió mucho. La conocía solo de nombre. Es una joyita, de lo mejor que tenemos.

- ¿Qué significa para vos Talleres en esta etapa de tu carrera?

- Volver a la Argentina, a Talleres, fue un paso muy importante. Tenía posibilidades de ir a equipos de Primera, pero elegí Talleres por lo que es la institución, por el momento que están pasando. Creo que di el paso correcto, y estoy muy contenta de estar acá.

- ¿Ser la hija de un ex futbolista de Boca, Newell’s, América de Cali, entre otros, como Alfredo Berti, es una presión para vos o lo disfrutas?

- Nunca fue una presión. Sé que varias veces me han conocido como “la hija de”; cuando fui a Nápoli, en las redes se anunciaba como “la hija de”. Nunca fue una presión, a mí me encanta hablar de mi papá, tengo siempre presente su pasado en el fútbol, lo sigo a donde va y hablo con mucha alegría de él.

- ¿Qué dice él de tu carrera?

- Está muy contento. En los primeros dos partidos acá en Talleres, ante Sarmiento y Defensa, me fue a ver. Ahora no puede porque está en Mendoza, pero mira cada partido, y yo si tengo algún problemita del futbol y lo llamo a él, me acompaña como padre, como técnico, y me aconseja.

Jugar en la tierra de Maradona

Apolonia jugó seis meses en Nápoles y fue una experiencia muy intensa. “Me gustó mucho, porque yo soy fanática de Lionel Messi y mi papá muy fanático de Diego Maradona, y yo no entendía tanto ese fanatismo de él, obviamente porque no viví la época del Diego y lo había visto jugar sólo por video. Pero cuando fui a Nápoli me movilizó por completo”.

JUGADORA CON TRAYECTORIA

* La futbolista tiene 22 años.

* Surgió de Newell’s. En el 2021, con 19 años, convirtió el histórico primer gol de Newel’s femenino en AFA.

* En Italia jugó en Napoli, Jessina y Spal.

* Llegó a Talleres en julio de este año.