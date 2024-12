El reconocido economista Ricardo Arriazu presentó sus proyecciones económicas para Argentina en 2025 ante inversores cordobeses. Inflación, actualización de salarios, dólar, retenciones, algunas de las jugosas definiciones del especialista.

Durante su análisis, invitado por S&C Inversiones, hizo hincapié en la necesidad de controlar los aumentos salariales y vincularlos a la productividad. “Hay que tener cuidado con la suba de salarios. Ojalá suban, pero tienen que hacerlo por productividad. Cada empresa deberá hacerse responsable por su caso”, advirtió.

Córdoba: superávit millonario opacado por deuda y el déficit de la Caja de Jubilaciones

Arriazu, conocido por la precisión de sus proyecciones económicas, también defendió la estrategia de devaluación del gobierno de Javier Milei. Argumentó que el “atraso cambiario” es inevitable si se busca controlar la inflación, ya que la suba de tarifas en dólares implicaría una inflación más alta que la devaluación.

“Lo que llaman atraso cambiario es absolutamente inevitable, porque si tengo que subir tarifas en dólares la inflación será más alta que el tipo de cambio. ¿Cómo se puede hacer para que no sea así? Que alguien me lo explique y me retiro”, ironizó el economista.

“Soy apenas un analista, lo importante es lo que piensa el presidente, el ministro (Luis Caputo) y la realidad”, en términos de dólares, “habrá un pequeño aumento más de tarifas”, estimó.

Inflación y crecimiento para el 2025

Arriazu proyectó una inflación del 20% para 2025, “de punta a punto” y consideró “indispensable” bajar la tasa de devaluación del 2%. Espera que para 2026 se deje de devaluar, pero advirtió que “flotar el dólar no se puede hacer mientras sea unidad de cuenta”.

De hecho, Arriazu recordó que hace cuatro meses había planteado la necesidad de reducir la tasa de devaluación para controlar la inflación, una idea que luego fue adoptada por el gobierno de Milei.

IVA para provincias y Ganancias para la Nación: un nuevo sistema fiscal federal que plantea IDESA

En cuanto al crecimiento económico, Arriazu estimó un 5,2% para 2025, impulsado principalmente por la recuperación económica. Pronosticó un saldo favorable en la balanza comercial gracias al aumento de las exportaciones, especialmente en el sector energético, y la caída de las importaciones.

Destacó, además, el potencial de crecimiento de Argentina en sectores como energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento y turismo.

Arriazu se mostró a favor de la baja de impuestos propuesta por Milei, especialmente en el sector agropecuario. Considera que el año próximo habrá un “pequeño sobrante” de recursos para avanzar en esa reducción. “Según mi parecer, debe bajar algo de retenciones; en La Rural hubo alguna señal en ese sentido”, comentó.

Optimismo moderado

A pesar de su optimismo moderado, Arriazu enfatizó la necesidad de realizar reformas estructurales para garantizar el éxito económico del país a largo plazo. También se refirió a la importancia de una apertura económica “bien manejada” para el desarrollo de Argentina.

Si bien elevó sus proyecciones de éxito para Argentina al 30%, insistió en la necesidad de un cambio de mentalidad para alcanzar un crecimiento sostenido. Consideró clave el superávit fiscal y el trabajo con dos unidades de cuenta para la mejora económica actual.