Atenas-Instituto y un esperado superclásico cordobés

La pelota naranja en el aire, volando ante la atenta mirada de miles de espectadores en las flamantes tribunas del estadio, el ‘chassss’ cuando entra al aro y el ‘guauu’ del público. Básquet en su máxima expresión. Y cuando es un juego clásico, con historia y en la máxima categoría del básquetbol nacional, todas esas sensaciones cobran mayor vuelo: se disfrutan de manera especial. Éstos y muchos condimentos más se apreciarán en el superclásico cordobés Atenas-Instituto, que volverá a la Liga Nacional después de una temporada de extrañarlo.

Ya es un juego con muchos condimentos. En un principio este cotejo estaba estipulado que se disputara en el estadio Ángel Sandrín, del barrio Alta Córdoba, pero debido a las obras de remodelación se cedió la localía y el juego se debió mudar a barrio General Bustos.

Para el ‘Griego’, conducido por Gustavo Peirone, será el segundo partido en la temporada en su regreso a la LNB. El primero fue en la inauguración del torneo, con la presentación oficial del estadio Estructuras Pretensa Atenas, aunque fue con derrota ante el campeón reinante Boca, por 81-69. Por su parte, para la ‘Gloria’, dirigido por Lucas Victoriano, será el quinto partido. Viene de tres victorias (frente a Olímpico de La Banda, San Martín de Corrientes y La Unión de Formosa) y una derrota (Regatas Corrientes).

Será el enfrentamiento número 32 entre ambas instituciones de la Capital cordobesa en competencias nacionales. El primer duelo se disputó el 2 de septiembre de 1984, con triunfo de Atenas 87-83. Y el último fue el 18 de abril de 2023, con victoria albirroja 90 a 70. Vale tener en cuenta que desde 1986 a 2015 no se enfrentaron por campeonatos nacionales, ya que Instituto en 1987 descendió. Otro año en el que no jugaron entre sí, por no estar en la misma categoría, fue el 2023.

Hay muchos partidos marcados en la memoria de los simpatizantes de ambos equipos. Cuando este duelo –en los 80– comenzó a tener forma, Atenas marcaba su poderío y con el tiempo se inclinó la balanza en favor de los de Alta Córdoba. Tan es así, que Instituto venció en los últimos cuatro clásicos. En la actualidad, la ‘Gloria’ manda en el historial, con 20 triunfos, mientras que Atenas venció en 11 oportunidades.

Para ir al estadio. Las entradas para el clásico comenzaron a venderse la semana pasada en la sede del club de barrio General Bustos. El lunes se venderán de 9 a 17. El remanente se expenderá en boleterías del estadio, desde las 21. Pueden adquirirse los boletos socios y no socios de Atenas. Vale recordar que no hay venta virtual. Los precios son: plateas, $12.000; preferencial, $10.000; populares, $8.000. Se compran en la sede de Atenas: Alejandro Aguado 775, barrio General Bustos. Por su parte, el público de Instituto tendrá cien lugares habilitados. Se espera un lleno total.

Ya se escucha el bullicio, el aliento, los murmullos, las canciones y el ruido de las zapatillas en el parqué. Ya se pueden apreciar los colores verdes y albirrojos en la cancha. Jugadas combinadas, asistencias, volcadas, transiciones, tiros de tres, tiros libres, caños y mucho más. Fue una temporada sin este duelo tan especial. La espera terminó: el superclásico cordobés del básquetbol regresó a la

Liga Nacional. Básquet en su máxima expresión.

LOS ENFRENTAMIENTOS ATENAS-INSTITUTO

◆ Se enfrentaron en 31 ocasiones en competencias nacionales: Liga Nacional, Súper 20, Campeonato Argentino de Clubes o Liga de Transición.

◆ El primer duelo se disputó el 2 de septiembre de 1984. Fue un juego parejo donde Atenas ganó 87-83, por la Liga de Transición.

◆ En el segundo enfrentamiento hubo una mayor disparidad a favor del ‘Griego’. Aquel 16 de noviembre los verdes superaron a Instituto por 103 a 76.

◆ La primera victoria de la ‘Gloria’ se dio recién el 2 de octubre de 2015. Fue 58 a 48 a favor de los albirrojos.

◆ El 15 de octubre del 2016 se jugó en el Orfeo y fue victoria de Instituto ante Atenas por 80 a 72.

◆ Entre ese juego de 2016 en el Superdomo y el 11 de marzo de 2018 (dos temporadas), los ‘gloriosos’ se impusieron en ocho partidos consecutivos.

◆ Instituto suma 20 triunfos. Atenas tiene 11 victorias.

◆ La última vez que el ‘Griego’ venció en el superclásico cordobés fue el 13 de octubre de 2021, por el Súper 20. Ese duelo se disputó en cancha de Quimsa de Santiago del Estero y fue 87-78 a favor del elenco de barrio General Bustos.

◆ El último enfrentamiento fue el 18 de abril de 2023 en el estadio Sandrín de Alta Córdoba. ¿Resultado? Instituto 90 - Atenas 70.