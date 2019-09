Aumenta el boleto de colectivos desde hoy

Por decreto, el intendente Ramón Mestre decidió aplicar una nueva suba del boleto para el transporte urbano de pasajeros en la ciudad. En consecuencia, el nuevo precio a partir de hoy será de $31,90 y es la segunda vez que el Municipio decide aplicar un incremento por esta vía. Sin que haya discusión en el seno del Concejo Deliberante.

“La Municipalidad de Córdoba informa que desde este domingo regirá la actualización del valor del boleto urbano de pasajeros en la ciudad.

Asimismo, el municipio seguirá subsidiando el transporte para evitar una suba mayor. Con esta actualización, el valor del pasaje pasará a costar $31,90”, explicaron desde el Palacio 6 de Julio en un comunicado.

Y agregaron que “si bien desde la Municipalidad de Córdoba se solicitó al Gobierno provincial que acompañe la variación inflacionaria en los subsidios que aporta al sistema de transporte de la ciudad, la respuesta no fue favorable. Hasta el momento, el Municipio aportó 60 millones de pesos para hacerle frente a la actualización del valor del boleto urbano y para que no se trasladara al bolsillo de los usuarios”.

En el gobierno de Mestre destacaron además que “este incremento es inferior al solicitado por las empresas prestatarias del sistema de transporte urbano de pasajeros, por lo que el Municipio se compromete a seguir subsidiando la diferencia entre la tarifa que corresponde y la que efectivamente se actualizará este domingo”.

La respuesta desde la oposición la dio la concejala del bloque Pensando Córdoba, Victoria Flores, quien sostuvo en Cadena 3: “en el contexto económico en el que nos encontramos, no mirar la realidad es no tener en cuenta que todo aumenta, y lo que no aumenta en igualdad son los salarios. Hay que tener en cuenta que los ciudadanos de Córdoba pagamos el subsidio nacional, que en la redistribución el Presidente (Mauricio Macri) solamente decidió otorgar a Buenos Aires Ciudad y Provincia”.