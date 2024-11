Automarginado Schiaretti, crecen las chances de Calvo y Natalia de la Sota para ser candidatos en 2025

Juan Schiaretti decidió tomarse un respiro y aceptó una invitación de la Universidad de Málaga, España, donde fue a dar una conferencia. Terminada esa actividad, pasó por Madrid y pondrá punto final en Italia, desde donde regresará a nuestro país antes de fin de mes.

Antes de viajar, el ex gobernador volvió a avisar: “No voy a ser candidato en 2025”. La definición vale para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o para Córdoba. “De no mediar algo extraordinario, Juan no se presentará en los comicios de medio término y seguirá recorriendo el país”. Pero en esta comedia de enredos siempre puede aparecer un hecho nuevo y en el PJ recomiendan esperar.

Su sucesor, Martín Llaryora, captó el mensaje y mandó a decir que jamás le pediría que sea candidato a diputado nacional por nuestra provincia. En ese sentido, allegados al gobernador plantearon que, en este momento, Javier Milei ganaría cómodo en Córdoba, sin importar al candidato que lleve. Con esa proyección, forzar una postulación del caudillo peronista sería obligarlo a un desgaste innecesario.

Corriendo el cuerpo

“‘El Gringo’ dará un paso al costado como siempre lo hizo cuando no gobernó la provincia y dejará que Llaryora defina cabezas de lista para las elecciones de medio término”, dijo un hombre con despacho propio en el Centro Cívico.

Con todo, el exgobernador generó preocupación en el peronismo; dice que el año próximo será por lo menos bueno para el presidente Milei. Si eso sucede, generará problemas en la oposición porque levantaría su imagen en medio de un año electoral.

Schiaretti también dejó claro que no aceptará el desafío de Juez, quien hace unos días dijo a este diario y al programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio (90.7), que sólo dejaría el Senado y sería candidato a diputado nacional si Schiaretti se presenta a esa compulsa electoral. “Es otro fogonazo mediático a los que nos tiene acostumbrados” el jefe del Frente Cívico, opinó un colaborador del exmandatario provincial.

Sin Schiaretti en la cancha provincial, ¿cómo se armará la lista cordobesista?

Hoy por hoy los principales candidatos a encabezar la boleta de aspirantes al Congreso nacional son el ministro de Gobierno Manuel Calvo y el jefe del bloque justicialista de la Unicameral, Miguel Siciliano.

De los dos, quien tiene más chances –siempre según la foto de hoy– es Calvo y, con alguna sorna, en el Panal algunos funcionarios se preguntan si su elección es un premio o un castigo, por la enorme dificultad que tendrá el justicialismo cuando se cuenten los votos.

Las versiones en el búnker llaryorista no terminan ahí porque los arquitectos de la campaña saben que es fundamental decidir quién ocupará el segundo lugar, que por ley le corresponde a una mujer.

La vicegobernadora Myrian Prunotto prácticamente se bajó de la carrera al decir que no está dispuesta a asumir en el Congreso ya que prefiere quedarse en Córdoba, donde reparte su actividad en la Legislatura y realizando numerosos viajes al interior que le sirven para instalar su figura.

Entonces, aparece el nombre de la actual diputada nacional Natalia de la Sota, a quien hay que mirar con detenimiento en el corto plazo, en el caso de que Llaryora concrete el ofrecimiento.

La versión de que la hija de José Manuel se fue muy enojada con Schiaretti y Llaryora por no haber sido elegida para la vicegobernación, fue desacreditada por la mesa chica del exintendente de Capital. “En realidad, Natalia se enojó mucho con Schiaretti, no con Martín, con quien nunca cerró el diálogo. Es más, hablan y hablan mucho”, contó un operador político del jefe del Ejecutivo provincial.

En el búnker del gobernador consideran que el binomio más potable y más factible para liderar las boletas del cordobesismo para 2025 son Calvo y Natalia de la Sota, aunque obviamente los mismos defensores de esta idea abren el paraguas y manifiestan que “el dibujo se hace teniendo en cuenta el actual escenario”. Recuerdan entonces que la definición se tomará allá por marzo o inclusive abril, aunque se estima que no habrá demasiados cambios.

Alivio por la salida de Gill

Mientras tanto, en el peronismo provincial se vivió como un desahogo la renuncia del ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill. Desde el entorno del gobernador enfatizaron que no le soltaron la mano ni le pidieron la renuncia: “Él decidió dar un paso al costado y lo explicó a través de redes sociales”.

El exintendente de Villa María había pedido licencia y ahora renunció, porque se encontraba al borde de un juicio oral en una causa por supuesta violencia de género contra su expareja. La jueza de control de Villa María, María Soledad Dottori, convalidó lo actuado por la fiscal Juliana Companys. De todas maneras, Gill ya apeló la resolución de la magistrada villamariense, de modo que la causa aún no está firme y el probable juicio no tiene fecha de realización.

No es el único dirigente justicialista que atraviesa una situación judicial motivada por la supuesta comisión de un delito de violencia de género. También el funcionario de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, dejó la Secretaría de Transporte por dos denuncias de supuesto abuso sexual simple. En este caso, una vez conocidas las denuncias, el intendente Daniel Passerini le exigió la renuncia.