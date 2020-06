Autorizarían vuelos al exterior para mediados de agosto

J.E.

Las agencias de viajes y operadores turísticos lanzaron, en los últimos días, fuertes campañas promocionales de turismo en el exterior, intentando tentar a los potenciales viajeros y atenuar las pérdidas que registran por la pandemia de coronavirus.

Muchos recibieron propuestas de viajes con aéreos desde Córdoba, siete noches de alojamiento all inclusive, traslados y asistencia médica por montos que van de los US$ 1.000 a los US$ 1.200, más impuestos (US$ 300), en el Caribe mejicano o Punta Cana.

Las compañías aéreas ofrecen vuelos a Miami por US$ 450, Madrid por US$ 660 o Cancún por US$ 600. Pero, todo esto está supeditado a la apertura de las fronteras, la situación de la pandemia en cada destino y la posibilidad de volar.

En Argentina, los vuelos al exterior están suspendidos hasta el 1 de septiembre, pero podrían reanudarse antes de esa fecha.

Durante la semana que pasó hubo varias reuniones para analizar el tema, una de ellas el encuentro que mantuvo en Ezeiza el ministro de Transporte, Mario Meoni, con embajadores y agregados comerciales de países integrantes de la Unión Europea y de Noruega, Gran Bretaña y Suiza, junto a dirigentes de líneas aéreas.

Allí Meoni adelantó que se analiza reiniciar los vuelos al exterior antes de septiembre, en la medida en que la evolución de la pandemia tanto a nivel local como en otros países lo permitan. En principio se permitirían vuelos programados con algunos países europeos.

El ministro advirtió que “aún no hay fecha concreta para la vuelta de los vuelos internacionales”, pero trascendió que se evalúa autorizarlos para mediados de agosto.