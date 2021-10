Bajo el cielo de París

Un pasaje abierto a Europa era la única carta que le quedaba en la manga. Luego de un año trabajando en Canal 26, Jonatan Fabbian tenía decidido continuar su carrera de periodista como free lance en el Viejo Mundo, aunque las restricciones impuestas por la pandemia y la falta de una propuesta convincente demoraban la elección de un nuevo destino.

“Esta vez no vuelvo más a Argentina”, les había confiado a sus afectos. Y hasta hizo un viaje a Córdoba para visitar por última vez a su abuela Elda, su “compinche” durante la adolescencia que transitó en La Docta como apasionado del deporte y estudiante del Colegio Gabriel Taborin. “La mujer con más feeling en mi vida”, la describió un par de semanas atrás al despedirla en las redes sociales con motivo de su fallecimiento.

“Estuve como tres meses en el abismo. En Buenos Aires me daban vueltas y afuera no salía nada. Mi idea era cubrir la Copa América y la Eurocopa, pero me reprogramaron los vuelos y no pude viajar. Mientras tanto estaba tirando algunas líneas en España e Italia, donde ya había trabajado, pero estaba difícil. Igual me iba ir ‘a la pesca’, sin laburo”, le cuenta a PERFIL CÓRDOBA.

Aquella incertidumbre se prolongó hasta que la noticia menos pensada de 2021, la desvinculación de Lionel Messi del Barcelona FC, hizo que Jonatan viera una luz al final del túnel. “Saltó lo de Messi, lo vi llorando en la conferencia de prensa del 8 de agosto y dije ‘este flaco se va a Paris’. Y a los pocos días se anunció su pase al PSG”, reseña.

“Los dueños de ese club son los principales impulsores de Qatar 2022, Francia va a tener el Mundial de Rugby 2023 y los Juegos Olímpicos 2024… ‘¡Ya está! La bocha tiene que estar ahí’, pensé. Y acá me tenés”, añade desde la Ciudad de la Luz.

O LÁ LÁ. “París está convulsionada con la llegada de Messi”, cuenta Fabbian.

Revolución francesa

“Paris está convulsionada con la presencia de Messi”, admite Fabbian, quien asistió a todos los partidos que “la Pulga” jugó para el PSG -inclusive los de Champions League- desde el debut del 29 de agosto en Reims. “Mi idea es seguirle toda la campaña”, dice el cronista que dirige el sitio mundialdefondo.com y ya escribió artículos sobre el presente del capitán del seleccionado argentino para el diario español Marca y otros medios.

“Los franceses son muy futboleros, y hasta más ‘quilomberos’ que nosotros. Cantan durante los 90 minutos, algo que en Argentina no lo vi en Boca ni en River”, apunta. Cuenta que en Francia ya hizo contacto con varios compatriotas, entre los que destaca a su colega María Laura Avignolo, la corresponsal del diario Clarín. “La verdad es que me dio una mano tremenda. Me está tirando todos los tips y hasta me hizo los contactos para conseguir una residencia provisoria”, señala el periodista.

En su anterior etapa europea, que empezó tras el Mundial de Rusia 2018, Jonatan vivió en Londres y en Madrid. Hasta que la intuición y su confesa condición de “maradoniano” lo devolvieron a Argentina en marzo del año pasado.

“Estaba bien de laburo pero no cobraba mucho y los ahorros se me iban terminando. Justo se dio que Boca podría ser campeón con Diego en la cancha dirigiendo a Gimnasia de La Plata, y ni lo dudé. Cambié algunas millas que me quedaban y fui a ver ese partido en La Bombonera”, relata.

Lo que siguió después ya ha sido contado. “Hoy puedo decir que Maradona me salvó de la pandemia y que Messi me volvió a enfocar en mi trabajo”, afirma el periodista a modo de conclusión.

CONEXIÓN CÓRDOBA. Jonatan con Elda, la abuela cordobesa que le atajaba penales en su niñez y a la que despidió días atrás.

Experto en supervivencia

Tres mundiales de fútbol y otros siete sumando básquetbol, atletismo, hockey y rugby, dos Juegos Olímpicos y varias series de Copa Davis (incluida la del histórico triunfo de Argentina ante Croacia en 2016) forman parte de la experiencia periodística de Jonatan Fabbian, quien se reconoce como “experto en supervivencia” en su condición de free lance.

Admite que su afán de cubrir grandes eventos lo ha llevado a hacer cosas insólitas, como entrar a la final del Mundial de Sudáfrica 2010 sin credencial, vestido de traje (“eso nunca falla”, asegura) y luciendo un pin de la Fifa y una pulsera de igual color a la que portaban las personas autorizadas por protocolo.

“Lo vi pasar a Carlos Bianchi, que iba con los productores de Fox, lo seguí y me metí por el mismo lugar que él. Cuando el control me demoró le dije ‘Blatter family’ y me dejó pasar”, rememora.

“Nunca perdí el hilo con Córdoba y cuando escucho la tonada de alguien de allá me dan muchas ganas de volver. Por suerte aquí el trabajo se va a acomodando y las cosas están funcionando bien”, cuenta desde Paris.