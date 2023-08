Belgrano, el después de Vegetti

No es sencilla la empresa que el entrenador de Belgrano, Guillermo Farré, tiene por delante: reemplazar al capitán, referente y goleador de las últimas temporadas. Pablo Vegetti no fue un jugador más en la estructura del ‘Pirata’. Por tal motivo, se ideó un operativo importante en el club de barrio Alberdi para que la partida del último artillero de la Liga Profesional no sea tan pesada.

La primera prueba fue superada. Es que, en el debut de Belgrano en la Copa de la Liga, Lucas Passerini tuvo una actuación estelar que hizo olvidar, al menos por un momento, a Vegetti. El delantero formoseño marcó los dos goles de la victoria celeste ante Estudiantes de La Plata, por 2-1, y mostró cualidades que provocaron que los socios en el Gigante de Alberdi le obsequiaran una cálida salutación cuando fue reemplazado a los 43 minutos del segundo tiempo. Pero más allá del ‘intendente’, como lo bautizaron en las tribunas, Farré cuenta con cuatro jugadores más que pueden cumplir funciones de centrodelantero: Pablo Chavarría, Daniel Barrea, Franco Jara y Nicolás Schiappacasse. Los cinco poseen cualidades y características muy diferentes.

El ‘intendente’. Arrancó de titular ante el ‘Pincha’ y jugó 88 minutos. A los 6’ tuvo su primera acción ofensiva, ingresando al área y definiendo con zurda, pero su remate mordido fue capturado por el arquero Andujar. Después batalló una y mil veces con los centrales, puso su cuerpo de 189 centímetros, por momentos en demasiada soledad, pero se las ingenió para entrar en juego. A los 29’ pidió la pelota y se hizo cargo de la ejecución del penal que abrió el marcador. Un remate con derecha bien esquinado. En el complemento, a los 16’, definió con gran clase para el 2-1 final. Diez minutos después ejecutó de larga distancia y lo aplaudieron desde los cuatro costados.

Passerini tiene experiencia. Por eso no se achica al asumir el rol de reemplazar al histórico goleador Celeste. “Llegué, me gustó el desafío y pedí la ‘9’. Estaba preparado, me agarra en un momento maduro de mi carrera”, expresó el atacante. Es que su amplia trayectoria tiene inicios en el 2014, con Quilmes; luego pasó por Comunicaciones, Estudiantes de Caseros, Tigre y Sarmiento, Guaraní de Paraguay, Palestino de Chile, Cruz Azul, Necaxa y San Luis, los tres de México, y en 2022 arribó a Unión La Calera de Chile. Belgrano adquirió el 50 por ciento de su ficha con valor de 800.000 dólares y un contrato hasta diciembre de 2026. Ya empezó a devolver con goles la inversión.

No obstante, Farré afirmó el jueves por la noche: “Vegetti ha sido una gran referencia para nosotros. Un líder nato.

Es difícil reemplazarlo, pero el camino de Belgrano sigue. No quiero compararlo con Passerini”.

‘Chava’. El talentoso delantero, oriundo de Las Perdices, tiene un pasado muy identificado con el ‘Celeste’. Surgido de las inferiores, y de regreso tras su paso por el fútbol de Europa (jugó en Bélgica, Francia y España) llega para aportar calidad a la ofensiva. Ante Estudiantes ingresó por Passerini. Jugó 9 minutos y se lo notó activo, solidario. Con 35 años, quizás no tenga la velocidad de cuando apareció en el 2008, pero puede ser importante en el equipo por su experiencia y su certeza en el área chica.

‘Dani’, un jugador con proyección. Con reciente renovación del contrato hasta el 2025, Barrea jugó ante Estudiantes, entró el segundo tiempo (a los 19 minutos) y primero acompañó a Passerini y luego a Chavarría. Se le conoce por sus goles en inferiores jugando como centrodelantero, pero se adapta a otras posiciones ofensivas. Viene de convertir el tanto del triunfo ante Claypole por Copa Argentina.

¿Jara? El atacante de Villa María jugó el pasado certamen con la casaca de Belgrano, pero siempre acompañando en la ofensiva a Vegetti. Sin embargo, su puesto original es delantero centro. No estuvo el jueves en Alberdi, ya que se está recuperando de una lesión.

¿Schiappacasse? El uruguayo llegó para cumplir otras funciones. Pero en su génesis como jugador fue goleador.