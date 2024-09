Bornoroni rumbo al 2025: “la idea es competir con La Libertad Avanza pura, con eso alcanza y sobra”

El diputado nacional Gabriel Bornoroni estuvo presente en el SuperNet de Punto a Punto y Revista Ocio, en el hotel Quinto Centenario. Y se sumó a la transmisión en streaming con algunas definiciones sobre las negociaciones en el Congreso y las expectativas en el armado de cara a las legislativas del 2025.

“Todos los bloques tienen distintas dificultades, pero nuestros problemas son muy de las redes. El resto tiene problemas más graves, los nuestros son problemas de peluquería, no son problemas de gestión. Cuando estamos en el Congreso el trabajo en equipo se ve cuando las leyes llegan a ver la luz”, sostuvo Bornoroni.

-¿Qué expectativas tienen para las votaciones que vienen, teniendo en cuenta que tienen un núcleo muy chico?

-Seguimos teniendo el apoyo de los bloques dialoguistas, la izquierda y el kirchnerismo con los mismos, y el resto de los bloques me encargo yo para que las leyes del Ejecutivo vean la luz. No es fácil, pero hay cosas para que la sociedad vea que hay un Congreso trabajando para la sociedad y no para la política.

-¿Pero no les preocupa la falta de apoyo? Porque hemos tenido DNU y vetos del Ejecutivo…

-No, no me preocupa poder hacer alianzas. Y te digo más: vetos de otros gobiernos hubo un montón, pero no nos enterábamos. Ahora es todo más mediático, al Congreso lo estamos mirando porque ha trabajado más en estos 9 meses más que en los últimos 4 años.

-El tema es que el veto es sobre un aspecto muy sensible para la sociedad, como son los viejos.

-Todos queremos que los jubilados ganen lo que más se pueda, ya trabajaron y ahora hay que premiarlos. Pero la mentira del kirchnerismo y de algunos diputados que piden actualizar, salir del superávit fiscal genera inflación, entonces les ponemos 10% a los jubilados en el bolsillo y se los sacamos vía inflación. Y así perjudicamos a los jubilados y a toda la Argentina. Queremos dar la actualización que más se pueda, pero no con la mentira ni con la inflación. Es lo que vivimos históricamente los argentinos, una política barata. Estamos saliendo de un pozo ciego, ahora se equilibró la inflación, baja el riesgo país y están llegando las inversiones.

-¿Se acostumbró al estilo Milei? De confrontar, de ser ofensivo…

-Creo que cada uno tiene su forma de ser, el Presidente tiene su forma de ser y le rescato que constantemente dice la verdad, es un privilegio que tengamos un Presidente que dice la verdad, por ahí duele, por ahí no es políticamente correcto, pero dice la verdad. Sabemos hacia dónde vamos.

-¿Cuánto falta del ajuste? Porque el primer semestre fue muy duro, con licuación de ingresos, desregulando tarifas y caída de la actividad.

-Eso es económico, pero yo lo que estoy viendo es que el problema más grave que tenemos los argentinos es la inflación. Y ha parado y cada vez va bajando más de ese 4%, vamos a ver que sale y ahí es donde los sueldos le empiezan a ganar a la inflación y se empiezan a generar puestos de trabajo que es lo que necesitamos.

-El año que viene se juegan una carta fuerte con la elección de medio término y para Córdoba la estrategia parece difusa, si van con Juez, con De Loredo, con gente propia, ¿cómo viene ese escenario?

-Nosotros ya tenemos el partido La Libertad Avanza conformado en Córdoba, seguramente va a terminar siendo un partido nacional, se está conformando prácticamente en todas las provincias. Y la idea es jugar con La Libertad Avanza pura. Más adelante, el tiempo dirá qué es lo que los cordobeses piden, pero yo quisiera una lista plena de La Libertad Avanza. Con la Libertad Avanza alcanza y sobra, quiero ser cauto e ir mostrando las cartas que tenemos.