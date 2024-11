Bryan Reyna tiene las horas contadas en Alberdi

Desde su llegada a Belgrano, el delantero peruano Bryan Reyna disputó 34 partidos, acumulando 2.022 minutos en el campo de juego durante los que logró convertir cuatro goles y registrar seis asistencias. Un futbolista que –más allá de sus números– en la cancha

demostró ser desequilibrante e interesante para la ofensiva del equipo. Sin embargo, su comportamiento fuera del terreno de juego le ha traído problemas con el cuerpo técnico y con los dirigentes del ‘Pirata’. Por tal motivo, tomaron la decisión de no dejarle pasar ninguna acción más y ya es un “secreto a voces” en el predio de Villa Esquiú que difícilmente el jugador continúe en la institución durante el 2025, siga o no el entrenador Juan Cruz Real. La gota que rebalsó el vaso fue lo ocurrido el fin de semana del 10 de noviembre en la previa del clásico ante Instituto.

Según explican –extraoficialmente– en Alberdi, el peruano se habría “escapado” a Perú. ¿Cómo? Así cuentan: Reyna tenía que irse el lunes 11 por la noche después del partido en Alberdi. Eso era lo que se había acordado con el DT de la Selección peruana, Jorge Fossati. Sin embargo, ese domingo 10, el jugador adujo una fiebre, le mandaron al médico del club y no se constató tal dolencia, aunque el delantero afirmaba no sentirse bien y que por eso no podía entrenar. En ese momento salió el comunicado de Belgrano que decía que el jugador tenía fiebre. No mentían. Era lo que el jugador les había dicho. Al otro día tenía el compromiso de estar con sus compañeros acompañándolos en el juego ante la ‘Gloria’. Pero no apareció. No atendía el teléfono y se dieron cuenta que ya estaba en Perú.

Cuando en Belgrano lograron confirmar la historia, la dirigencia decidió mandar un nuevo comunicado de prensa, esta semana, en la previa al juego ante Barracas Central, contando parte de la verdad.

¿Qué decía el comunicado? “Belgrano informa que Bryan Reyna no fue convocado para este encuentro de la Liga Profesional ante Barracas. Dicha medida, tomada por el Comité Deportivo, responde a la ausencia que ha tenido el futbolista en la práctica del pasado domingo 10 de noviembre, siguiendo el procedimiento establecido que busca exigir el máximo nivel de profesionalismo a quienes integran el plantel profesional, cuerpo técnico, auxiliares y staff de Primera División de nuestro club”.

Según pudo saber PERFIL CÓRDOBA, la idea era que la sanción fuera por dos fechas, pero Reyna pidió disculpas por su comportamiento y por esa razón el jugador entra en consideración para el compromiso que el ‘Pirata’ afrontará mañana lunes ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en el Gigante de Alberdi.

No es la primera vez que Reyna queda envuelto en una polémica con el cuerpo técnico de Belgrano. Vale recordar que en agosto pasado, Real lo criticó fuertemente en una conferencia de prensa al considerar que no estaba dando el ciento por ciento. “Tengo que respetar a los que se matan por Belgrano, él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más y por eso no jugó”, dijo en ese momento el DT, luego de una derrota ante Gimnasia La Plata.

Reyna llegó a Belgrano en enero de este año. Los hinchas del 'Pirata' le tomaron cariño por su forma de jugar. No obstante, por estas situaciones mencionadas –“más las que no se conocen”– le quedaría poco tiempo en Alberdi al delantero peruano. En su momento se rumoreó que San Lorenzo y Vélez lo tenían en carpeta, además de un par de clubes del fútbol brasileño.

El ‘Pirata’ tiene el 80 por ciento del pase; el 20 por ciento restante de los derechos económicos le corresponden a Alianza Lima.

“Lo extradeportivo no lo ha abandonado” Por: Gabriel Casimiro (*) Bryan Reyna es un jugador del que nadie puede negar sus condiciones: muy talentoso, mucha velocidad, con cambio de ritmo, dribling, y le sumó gol en la última etapa en Perú. Esto le volvió a dar la posibilidad de salir del país. Él ya había estado en España. Creíamos que su llegada a Belgrano era un nuevo salto en su carrera. Pero, lamentablemente, los temas extradeportivos no lo han abandonado, y han estado siempre presente a lo largo de su trayectoria. Se formó en la Academia Cantolao, en Perú, una Academia de menores. De muy chico se fue a España, estuvo en diferentes equipos, entre ellos Mallorca, institución importante de aquel país. Estaba haciendo carrera, pero en el 2021, en medio del toque de queda por la pandemia, a Reyna lo encontraron con un compañero a altas horas de la noche. Romper ese protocolo sanitario le valió salir por la puerta de atrás del fútbol español. Regresó a su casa, a Cantolao; le fue muy bien, pero lamentablemente, otra vez volvió a estar involucrado en un escándalo: lo encontraron en posesión de armas y fue detenido. No hubo pruebas más allá para inculparlo y salió en libertad. Pese a todos esos incidentes, fue fichado a Alianza Lima, uno de los equipos más populares de Perú, donde tuvo una muy buena temporada, se habló de muchas opciones para él en el extranjero y se fue a Argentina, pero nuevamente está involucrado en un acto de indisciplina. Es un jugador muy talentoso, pero que parece que su vida privada no lo deja explotar. (*) *Editor Diario Depor de Perú.

TRAYECTORIA

◆ Academia Cantolao, Perú

◆ Mallorca, España

◆ Toledo, España

◆ Alcoyano, España

◆ Barakaldo, España

◆ Las Rozas CF, España

◆ Academia Cantolao, Perú

◆ Alianza Lima, Perú

◆ Belgrano, Argentina.