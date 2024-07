Buscan que Córdoba se convierta en centro regional de Economía del Conocimiento

Año a año las empresas de tecnología de Córdoba muestran números que son la envidia de muchos sectores. Pese a los malos momentos de la macro, las tecnológicas han logrado expandirse, crecer y sumar recursos, que se vuelven cada vez más escasos. La llegada de la IA les genera muchos desafíos y hacia adentro de la industria crece la idea de que será necesaria una “reconversión” de los objetivos y procesos. De eso habla el presidente del Córdoba Clúster, Mariano Surghy, en un mano a mano con Punto a Punto. También de la decisión de crecer incorporando otras entidades y apuntar a la internacionalización, trabajando para que Córdoba sea reconocida en otras latitudes como centro de desarrollo de Economía del Conocimiento.

-Hace tiempo que el sector es la mosca blanca de la economía, ¿va a seguir así?

-Tenemos problemas de crecimiento, nos falta gente. Pero es un buen problema. El desafío es que no se ralentice el crecimiento. Hoy hemos sumado otros clústeres y somos un Clúster de Economía del Conocimiento, somos Córdoba Clúster. Creo que estamos en una curva un poco más plana de crecimiento, hay que ver cómo está impactando la Inteligencia Artificial, generar código con IA, todos lo estamos aplicando y el que no, está viendo cómo hacerlo y eso hace que sea mucho más eficiente el programador. La IA no va a reemplazar a la gente del rubro sino que el programador va a ser más eficiente. Creo que va a haber una reconversión, alguno quedará en el camino, los trabajos fáciles y repetitivos estarán más complicados.

-¿Qué puede cambiar?

-Tenemos que cambiar el foco en nuestro rubro. Tenemos que dejar de hacer commodity, vender horas hombre y hacer lo que ya hacemos muchas empresas, que es producto. El Clúster tiene un catálogo con 200 productos. Hay que reconvertirse, es conveniente tener 10 personas pero vender producto antes que horas hombres.

-¿Por qué se están vendiendo tantas empresas de tecnología? Y no son sólo las chicas…

-Es así, se están vendiendo las grandes y las chicas también. Conozco de empresas que se han vendido en una especie de hunting, a las empresas extranjeras les cuesta mucho conseguir recursos humanos especializados. Les resulta más fácil comprar una empresa con 30 expertos en IA que salir a buscar programados por todos lados.

-¿Vamos a seguir viendo estas ventas?

-Sí, supongo que por la diferencia de cambio, pero creo que es porque tenemos gente con mucho conocimiento, con experiencia y están comprando eso para incorporarlo a su cartera de empleados. No creo que compren cartera de clientes, compran empleados.

-La otra cara es cómo sigue la internacionalización de las empresas, ¿están pudiendo avanzar?

-Sí, se está avanzando, y es uno de los ejes de esta gestión: tener herramientas para avanzar en la internacionalización. El Clúster no es un front comercial para las empresas, pero comenzamos a trabajar, tenemos un catálogo para que las empresas suban sus productos. Se va creciendo de a poco en ventas internacionales, es uno de los objetivos principales. Nuestro plan incluye conocernos más, ahora somos un Clúster de Conocimiento, tenemos 7 asociaciones con 350 empresas directas y necesitamos volver a conocernos más. Estamos diseñando un proyecto para internacionalizar el Clúster y posicionar a Córdoba como una región de Economía del Conocimiento. Buscamos crecer fuerte en Latam, en Estados Unidos y en Europa ingresando por España. Eso lo estamos diseñando, es un proyecto a dos años para posicionar Córdoba Clúster como centro de economía y hacia ahí vamos con todos los socios de la entidad.