Campeona histórica

por Marcos Villalobo

El anecdotario familiar recuerda que a su hermano Juan le regalaron una pelota de fútbol y que no le prestó atención. Y ella, siendo una niñita, se volvió loca con ese juguete. A partir de ese momento, Daniela Díaz, abrazó una pasión que la acompañó toda su vida; y en la actualidad ha quedado inmortalizada en los libros de historia del fútbol femenino.

“Dani” es pionera de esta disciplina en Córdoba. En el año 2012 jugó el primer torneo oficial de la Liga cordobesa y salió campeona como mediocampista central de Belgrano. Siete años más tarde, logró un hecho inédito: se transformó en la primera mujer DT en ganar una liga en ese rol. Lo hizo dirigiendo a las “Piratas”. Y en su debut como entrenadora, con números arrolladoras, ya que las de barrio Alberdi ganaron el certamen de punta a punta, terminaron invictas, con 14 triunfos y un empate.

“Tengo una alegría inmensa. Lo siento como cuando jugaba. Se laburó tanto y una vez que pase todo, lo podré disfrutar bien. Todavía no caigo. Pero creo que ahora ya me puedo relajar un poco – se ríe-. No, no, hay que pensar en lo que viene. Siempre digo que las entrenadoras laburamos todas las horas, todos los días. Estoy disfrutando mucho lo que hago, por eso estoy muy contenta”, expresó, en diálogo con PERFIL Córdoba, la hija de Miriam y Daniel

Además, la técnica oriunda de barrio Ampliación América, contó: “En el 2012 salí campeona como jugadora y es súper emocionante porque ahora estoy dirigiendo ex compañeras de aquella época. Eso no tiene precio”.

- ¿Fue difícil cambiar el chip?

- Fue todo un desafío. Tuve que tomar distancia porque tenía que tomar decisiones al principio. Y es normal que te midan, que te prueben, por ahí confundían algunas cosas, pero lo marqué de entrada, y después entendieron y acompañaron.

De vuelta en vuelta. Tenía 20 años cuando dio su primera vuelta olímpica oficial como futbolista. Pero aquella con las Celestes no fue la única conquista de Díaz, ya que fue campeona con la camiseta de Boca Juniors y de la UAI de Urquiza en los certámenes de AFA. Además, participó de dos Copa Libertadores y vistió la casaca de la Selección Nacional. En su último año como jugadora, antes de que una lesión le hiciera colgar los botines, fue campeona en el 2018 con la camiseta de Racing de Nueva Italia, club del que es hincha y tiene a un hermano jugando en la Reserva.

Fuera del terreno de juego, tras dejar de jugar, arrancó en la “Academia” como preparadora física. Posteriormente la invitaron desde Belgrano para ser ayudante de campo de Gustavo Spallina, pero rápidamente debió afrontar el desafío de ser entrenadora. Y lo hizo logrando un nuevo hito. Una campeona.

17 - años tenía Daniela Díaz cuando llegó a Belgrano como futbolista. Estuvo cuatro temporadas hasta que se fue a jugar a Buenos Aires. 18 - clásicos Belgrano-Talleres se jugaron por Liga cordobesa en el fútbol femenino, de los cuales 12 ganaron las “Piratas” y los otros 6 fueron empates. 19 - títulos tiene Belgrano en el fútbol femenino en la Liga cordobesa, de 26 torneos disputados.

“Este equipo tiene revolución”

Daniela Díaz es una activa militante por causas sociales y los desarrolla dentro del fútbol femenino. Trabaja en el recuperado club Los Vaqueros donde le enseña a niñas a jugar a la pelota.

Tiempo atrás la entrenadora de Belgrano había expresado: “Estoy convencida de que el fútbol femenino es una revolución”. Siguiendo la misma línea, ahora, aseguró: “Este equipo tiene revolución. Belgrano tiene una rica historia de lucha muy marcada. Lo que laburan los chicos de Belgrano Cultura, las chicas de la Red Belgrano Feminista, la camiseta violeta que se estrenó y que ha tenido una gran repercusión en el país. Estoy muy contenta de estar en este club”.

Camiseta violeta. Cabe recordar que el día de la consagración en el Gigante de Alberdi las chicas de Belgrano estrenaron su camiseta propia de color violeta, que representa al movimiento de mujeres y feministas desde principios de siglo pasado, que reivindica el histórico reclamo por la igualdad de derechos.