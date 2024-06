Carlos Briner: “En la Legislatura, Prunotto votó siempre en contra de la gente, se terminó el relato”

-¿Por qué hay tantos pases de dirigentes radicales al ‘Partido Cordobés’?

-Si hay alguien que conoce cómo funciona el Partido Cordobés, respetuosamente, soy yo, porque he hablado mucho con mucho con la gente de Unión por Córdoba (sic) y fue el que se plantó y dijo no a un acuerdo y estoy convencido de que la decisión fue la correcta y soy más radical que nunca. No respondo a ninguna línea interna y mi voto en la última sesión fue negativo, porque lo único que hizo esa reforma (el proyecto de Spaccesi) fue darle a la vicegobernadora la tranquilidad de que en adelante no va a desempatar más. Se portó mal mi partido.

-¿Son traidores los radicales que se pasaron al ‘Partido Cordobés’?

-Totalmente, porque yo he hablado mucho con el justicialismo pero nunca me pasé, siempre fui por la Lista 3, siempre competí. Hay necesidades… he sido intendente 8 años y conozco, pero no al punto de pasarse a otro partido.

-Necesidades económicas.

-Claro, para gobernar.

-¿Es muy fácil torcerle el brazo a un intendente?

-Y, depende de la necesidad que tenga el pueblo. En el caso nuestro, que administrábamos como corresponde, a mí no me movía la aguja, pero hay lugares donde realmente hay necesidades. ¿Cuál es el final de la historia? Que todo lo que se hace mal, se lo termina facturando el pueblo y los pobres intendentes quedan a la deriva. El justicialismo mientras te necesita, te busca… pero qué pasa después.

-¿Usted justifica de alguna manera esos pases?

-De ninguna manera, hay un Foro de Intendentes de la UCR bien constituido, con 170 intendentes con fuerza, buenas gestiones y tenemos una buena Legislatura para respaldar.

-Uno de los primeros pases a Hacemos fue el de Myriam Prunotto. ¿Fue por algo de esto que estamos hablando?

-No, no lo creo, y lo digo porque conozco del tema, estuve en las conversaciones. Creo que Myriam entiende que el radicalismo no estaba abriendo los brazos con los propios, sobre todo de la gente que trabajamos en el interior y hasta ahí coincido con ella, pero después me aparto de ese camino, porque a mí no me gustó en lo más mínimo lo que vi. Estoy orgulloso de ser radical. Ahora bien, ella estando en el Partido Cordobés y teniendo el poder de la gente para desempatar, como en el caso del Tribunal de Cuentas donde se recortan facultades, o en el aumento en las retenciones…



-Pero era imposible que ella votara en contra…

-Pero en todas votó en contra de la gente. Si dice que se va del radicalismo porque el partido no contiene y cuando tiene poder va y vota en contra de la gente, me parece que ahí se terminó el relato. Ella es quien no abre los brazos ahora.

-¿Qué van a hacer con los “traidores”?

-Yo ya lo propuse, lo firmé de puño y letra con número de documento y aclaración, como presidente del Departamento Unión, quienes traicionaron en el circuito Bell Ville, de donde soy yo, y eventualmente en la región, mandé nombre y apellido pidiendo al presidente provincial que someta al Tribunal de Conducta a esas personas. Me parece que ya debieran haber actuado y si se decide la expulsión, se expulsará a quien sea.