La candidatura a intendente de la localidad de Morteros ya genera polémicas. Un ruralista ligado al kirchnerismo es el elegido para representar a Hacemos Unidos por Córdoba.

El nombre de Ider Peretti generó el repudio dentro de las entidades rurales de la provincia y compartirá afiches con Martín Llaryora, candidato a gobernador.

El pasado fin de semana compartió escenario con Myriam Prunotto, en la recorrida que hace la candidata a vice gobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba en el departamento San Justo.

La pareja de Peretti también genera incomodidad. Daniela Borgogno también es recordada por varios productores debido a sus estafas con la compra de vacas Holando para exportar a Venezuela. El mal humor podría afectar hasta la imagen del oficialismo provincial liderado por Juan Schiaretti.

A través de un comunicado, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercer Zona (Cartez), con el apoyo de 16 sociedades y asociaciones rurales de la provincia, salió al cruce de la postulación del expresidente de la Sociedad Rural de Morteros.

“Ider Peretti es sinónimo de traición para los productores agropecuarios de Córdoba y el país. Y por eso las entidades del campo que representan los intereses de esos mismos productores, levantan la voz para repudiar la inclusión del mismo a una boleta electoral de Hacemos Unidos por Córdoba”, sostuvo el manifiesto que firmaron las rurales de Jesús María, Río Cuarto, Villa María, General Cabrera, Vicuña Mackenna, el Oeste de Córdoba, Marcos Juárez, Adelia María, Bell Ville, La Carlota, Monte Buey, Leones, Oliva, Cruz del Eje, Ganadería del Norte y Hernando.

Duro comunicado contra Peretti

“La repentina aparición en una boleta electoral en la provincia de Córdoba, de una persona íntimamente relacionada con oscuros negociados de orden internacional y que además fue funcional al poder de turno para intentar romper la organización de las fuerzas productivas que apuestan cada día por el trabajo y el progreso de país, no puede dejar de alertar y alarmar a las organizaciones del campo de la provincia de Córdoba”, comienza el comunicado de Cartez.

Lo que “resulta aún más preocupante” para la entidad es que “sea parte de la fuerza política que busca continuar en el gobierno provincial”.

Eran Tiempos aquellos...

En los tiempos de Guillermo Moreno, cuando comandaba la secretaría de comercio en el ministerio de Economía, Ider Peretti surgió como elemento de quiebre de las organizaciones del campo.

En medio de la dura pelea entre el campo y el gobierno, la posición de Peretti en contra de los piquetes y a favor de la presidenta Cristina Fernández motivo que la expulsión por unanimidad de la Sociedad Rural de Morteros. Por esos días se creó el Consejo Argentino de Productores (CAP), una entidad que se conformó y lideró en 2010 en el Mercado Central de Buenos Aires y que reunía a sectores de la lechería, la producción avícola, porcina y bovina.

Todavía resuenan las frases de Peretti durante aquellos años. Una de las tantas fue durante el sepelio del ex presidente Nestor Kirchner, cuando dijo que “el sector rural tuvo la mayor rentabilidad. Los ruralistas deberían pedir perdón”, exclamó.

Ni Llaryora se salva

Cartez considera que Ider Peretti “es la antítesis de ese camino que venimos construyendo y que pretendemos continuar con la fuerza política que asuma la conducción del gobierno de Córdoba los próximos cuatro años”.

También hace un llamado de atención a la coalición que gobierna la provincia y que lleva como candidato a Martín Llaryora, por la inclusión del ruralista. “Hay límites que no se pueden cruzar y no estamos dispuestos a hacerlo; ya lo repudiamos una vez y no va a volver a suceder”, concluye el comunicado.

La postura de Cartez fue apoyada por la Sociedad Rural Jesús María, Sociedad Rural Río Cuarto, Sociedad Rural Villa María, Asociación Rural General Cabrera, Asociación de Fomento Rural Vicuña Mackenna, Sociedad Rural del Oeste de Córdoba, Asociación de productores Marcos Juarez, Sociedad Rural Adelia Maria, Sociedad Rural Bell Ville, Asociación de productores La Carlota, Sociedad Rural Monte Buey, Sociedad Rural Leones, Sociedad Rural Oliva, Sociedad Rural Cruz del Eje, Sociedad Rural Ganadería del Norte, Sociedad Rural Hernando.