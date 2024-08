Clubes de barrio en crisis: Las Palmas analiza cerrar en el verano porque no puede pagar las facturas de luz y los sueldos de los empleados

El Club Atlético Las Palmas analiza seriamente cerrar durante los meses de diciembre y enero sus puertas. Los constantes aumentos en las tarifas de servicios no logran ser cubierto con las actualizaciones de las cuotas a los socios, además que aseguran cada vez son menos.

“Estamos muy preocupados, nos llegó una boleta de 5 millones de pesos de luz entre la sede social y el predio en avenida circunvalación, donde se realizan todas las actividades de fútbol, principalmente. Tampoco queremos trabajar para pagar servicios”, aseguró Juan Carlos Olave, uno de los dirigentes con más presencia en la entidad deportiva.

“Nosotros tenemos que analizar si pagar la boleta de la luz o los sueldos a los empleados”, indicó.

El ex arquero de Belgrano relata una situación que afecta a la mayoría de los clubes de la capital y del interior de la provincia. “La verdad es que estamos preocupados. Es una responsabilidad muy grande sostener el día a día. Quizás estos excesos en los servicios repercuten demasiado en los clubes, que han visto achicarse en su masa societaria. Hay muchos que no siguen yendo, les cuesta mucho pagar las cuotas. Por ende, la recaudación es mucho menor y los gastos se han incrementado mucho”, describió en el programa Posta de Canal C.

Una de las opciones que se está barajando en la comisión directiva del club deportivo es cerrar las puertas durante dos meses: diciembre y enero. “Nuestra mayor preocupación son los meses de diciembre y enero. El club tiene un gasto de apertura y durante en noviembre se terminan las cuotas. Quizás este año debamos cerrar el club. Son meses de menores ingresos que históricamente pedaleábamos con algunos ahorros para pagarle a la gente. La verdad es que está complicado”, detalló Olave.

Un municipio cordobés rompe con el clima de época y estatiza el servicio de transporte urbano

Sin luz eléctrica no hay actividades

Las actividades deportivas, entrenamientos de equipos de fútbol, rugby o heckey, se desarrollan durante la tarde o tarde noche. Los chicos que practican salen de sus jornadas escolares alrededor de las 18 horas, por lo tanto, resulta imprescindible iluminar los predios. Esto impacta de lleno en los recursos de las entidades sociales.

En el caso de Las Palmas, cuentan con unos 1400 jóvenes que todos los meses se acercan para realizar algún deporte. Dependiendo de la actividad que se realice, la cotas a comienzo del año eran de $17.000 y hoy se actualizó a $20.000. En contrapartida, el incremento de la factura de la energía eléctrica pasó de 1 millón a 5 millones de pesos. “Nosotros vamos administrando como podemos”, se lamentó el ex director técnico de Racing Club.

Córdoba: Suspenden la licitación para el primer café dentro del edificio de Tribunales I por modificaciones en el proyecto

“Desde la boleta de mayo a junio tenemos 2 millones de pesos de diferencia. No llegamos con las cuotas a afrontar los gastos y pagarles a los profes. Los clubes están postergando obras. Incluso nosotros tenemos sanitarios de 40 años atrás”, describió el dirigente la situación actual de la entidad, que no es ajena al resto de los clubes.

Propone encontrar con los funcionarios provinciales y municipales una solución que abarque a todos los clubes. Según Olave, se podría encontrar la manera de fondear a las entidades para que realicen obras de infraestructura en cada sede. “Sería muy bueno que el gobierno creara un subsidio para obras en los clubes. Necesitamos modernizarnos. Los chicos necesitan mejores vestuarios, medidas de seguridad. Renovar los espacios”, concluyó.