Cochas: “Siempre voy a proponer que mis equipos salgan a jugar, lo llevo en la sangre”

Un jugador con talento, desequilibrante, guapo y habilidoso; un futbolista que se bancaba las patadas del ascenso y regalaba lujos que provocaban aplausos. Así era Diego Cochas en su etapa de esplendor, allá por los inicios del 2000 con la camiseta de Defensores de Belgrano, formando parte de en un equipo inolvidable, que la rompió en la B Nacional. Hoy, aquel diminuto jugador se transformó en el entrenador de Racing y desde su llegada a Nueva Italia, el equipo se metió en los puestos de vanguardia de la Primera Nacional y está dando que hablar.

En la previa al juego que la ‘Academia’ cordobesa afrontará ante Quilmes, en condición de visitante, por la 32a fecha del certamen, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Cochas, quien expresó su optimismo de cara al futuro y su ilusión sobre cómo le gustaría que juegue ‘su’ Racing.

—¿Te ilusionás con este presente?

—Estoy contento y disfrutando, porque es nuestra primera experiencia. Agarramos el equipo en un momento difícil y era un desafío. Las cosas van bien, nos acomodamos, le dimos una idea futbolística al equipo. La ilusión siempre va a estar, pero como para nosotros todo esto es nuevo se mezclan muchas cosas. Obvio que la gente está ilusionada, pero yo estoy contento con el presente de Racing.

No fue fácil para Cochas llegar a este presente que ilusiona. Porque su debut fue con derrota, 0-3 ante Alvarado en Mar del Plata. Sin embargo, posteriormente, el equipo ganó cuatro de los cincos juegos que disputó y se metió en zona de Reducido.

—¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza después del primer partido en Mar del Plata?

—Fue duro. Nos vinimos con una derrota fuerte. No voy a negar que nos volvimos dolidos. Pero siempre he creído que la situación se sacaba adelante con trabajo. Y quizás ese partido fue una medida a medias, porque nosotros agarramos el equipo un miércoles, el jueves le dimos algo de impronta y el viernes viajamos a Mar del Plata. Poco tiempo para trabajar y aun así, contra Alvarado, más allá del 0-3, me quedé con cosas buenas del equipo. Me vine triste por la derrota, algo preocupado, pero no mal con el funcionamiento. Les dije a los muchachos que había que dar vuelta la página y cambiar lo anímico. Se cambió eso, la cabeza. Y desde Güemes mejoró todo.

—Tengo entendido que como técnico de la primera local hablabas con Carlos Bossio, Diego Pozzo y Juan Carlos Olave, ¿eso ayudó a que la adaptación fuese más rápida?

—Sin dudas. Si hubiese venido otro técnico en ese momento no hubiese sido lo mismo, porque yo tenía un conocimiento general de todo. Yo estaba en comunicación con los tres técnicos que nombraste, con alguno más, con otro menos, pero estaba atento porque estaban los chicos de la local, que entrenaban en Primera. Por ejemplo, el ‘Juanca’ (Olave) nos pedía más referencias de los chicos que estaban en la local, más allá de que ya los conocía por enfrentarlos en la Liga Cordobesa con Las Palmas. Después, a los juga-

dores que habían llegado a algunos los conocía y a otros no tanto, porque eran refuerzos. Se me hizo más fácil porque ya tenía un conocimiento de gran parte del plantel.

—¿Cuáles son los objetivos que se han propuesto desde el cuerpo técnico?

—Cuando agarré el equipo, una de las cosas que le dije a los muchachos fue que lo que necesitábamos era empezar a sumar, porque eso te da ganas, ánimo. En ese momento estábamos a cinco puntos del descenso y a dos de entrar al Reducido. Lo más importante era escapar de la zona de abajo, que no es fácil, y una vez que sumamos puntos después vas viendo que te vas metiendo arriba; y fue tal cual como está sucediendo. Lo más importante era ganar en casa, ya que te da otra motivación. Le propuse al plantel que sigamos sumando, ganando o empatando, y que después seguro de a poquito estaremos en esa zona de los ocho. Insisto: tenemos que seguir sumando, escapando de abajo y ojalá, Dios quiera, al final estemos adentro.

—¿Qué es lo mejor que tiene ‘tu’ Racing?

—Traté de darle una idea futbolística que a mí me gusta. Siempre prioricé el juego. Les dije que en la Primera Nacional hay un patrón de juego muy parecido: el 80 por ciento hace un juego directo, a un juego de segunda pelota, friccionado, cortando el juego, siento que muchos equipos no arriesgan y juegan a que te equivoques. Mi idea es otra: aposté a que mi equipo le provoque el error al rival, nosotros proponer el juego, asumir el riesgo. Obvio que lo hacemos más de local que de visitante. Intentamos jugar así, con la pelota al piso, no pelotear, sino construir a través del juego. Y el plantel me lo está dando, y a la misma gente de Racing escucho que le gusta el equipo por su juego, por su juego asociado.

—¿Qué pasa si te nombro esta formación: Bangert; Acevedo, Hugo Rodríguez, Contreras, Aldaz; Gómez Barroche, Aquino, Vilariño, Cochas; Rivadeneira y Comba. Ese equipo de Defensores de Belgrano, del 2001, jugaba más o menos como vos decís?

—Uh, me hiciste emocionar... se me pone la piel de gallina porque son recuerdos lindos. Ese equipo sí que jugaba muy bien al fútbol. Es lo que me gusta a mí: lo hacía como jugador y ahora como técnico me gustaría jugar así, porque siempre estuvo en mí esa idea. Lo hacíamos con la local, teníamos esa propuesta de proponer juego, salvando las canchas. Ahora en Primera no lo voy a cambiar, lo llevo en la sangre.

—¿Qué esperás para el partido ante Quilmes?

—Va a ser un lindo partido, a diferencia de San Miguel que es duro. Son distintos equipos. Quilmes propone más juego y creo que saldrá un partido abierto. Buen juego va a haber, creo, y no será tan friccionado. Ojalá estemos finos para poder traernos un buen resultado.