Comenzó a exponerse la prueba con el primer testimonio desgarrador de una madre

El lunes pasado comenzó en los tribunales de Córdoba el histórico juicio por las muertes de cinco bebés y las descompensaciones que sufrieron otros ocho recién nacidos, entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022 en el Hospital Materno Neonatal, a raíz de presuntos ataques intencionales. El desafío es probar dos tipos de responsabilidades penales: quién los atacó y qué funcionarios debieron denunciar apenas detectaron irregularidades y no lo hicieron, impidiendo que se detuviera la secuencia homicida.

Las audiencias, citadas para las 9 de la mañana, se desarrollaron entre el lunes y el jueves comenzando siempre con retraso; y se extendieron hasta la siesta, entre las 14:30 y 16, en algunos casos.

En la primera semana comenzaron a vislumbrarse elementos para sostener la existencia de ambos hechos: que los bebés no murieron por causas naturales sino que fueron atacados y que los funcionarios del hospital y del Ministerio de Salud supieron que algo sospechoso sucedía mucho antes de que se abriera formalmente la investigación judicial, el 4 de julio del 2022. Es tan sólo el comienzo.

La prueba se abrió el jueves pasado, con la declaración de Damaris Bustamante, mamá de Benjamín nacido el 23 de abril del 2022 y fallecido horas después. Es el primer testimonio que escuchó el tribunal, integrado por tres jueces técnicos y ocho jurados populares.

DAMARIS BUSTAMANTE Y VANESA CÁCERES. Dos mamás que perdieron a sus hijos.

Fue un relato conmovedor. Ella se quebró emocionalmente en varios tramos de la exposición. Luego de concluido su testimonio debió ser asistida por personal médico.

Damaris tenía 25 años cuando quedó embarazada. Realizó los controles durante la gestación en un centro asistencial de Malvinas Argentinas y decidió continuarlos en el Hospital Materno Neonatal donde llegó el viernes 23 de abril de aquel año con trabajo de parto.

En su relato, realizó una descripción pormenorizada del destrato que recibió al llegar al nosocomio y que formalizó luego en una denuncia por violencia obstétrica. Ubicó a la principal acusada en el juicio, Brenda Agüero, en dos momentos claves: cuando tenía dilatación superior a siete, recibió zamarreos de la enfermera y se cayó. Afirmó que le escuchó decir que hiciera las cosas bien porque si nacía y el bebé caía al piso ella sería “responsable de su muerte”, culpa que la persiguió por meses.

Y cuando su bebé ya había nacido, se acercó, la elogió diciéndole que “había podido” y luego acomodó al bebé y lo puso de costado argumentando que lo veía “intranquilo”, algo que Damaris no había advertido. “Ellas saben más que yo”, pensó.

A los minutos Benjamín, que nació con 3,800 kg y un Apgar de 8.9, comenzó a manifestar los primeros síntomas, por lo que fue trasladado a terapia intensiva y luego falleció. Al retirarle el bebé ya descompensado una de las neonatólogas le dijo que no tenía explicación a la situación.

A la madre de Damaris no le permitieron ingresar durante el trabajo de parto, por lo que quedó afuera. Las horas pasaron y cuando fue a preguntar le respondieron que no tenían registro de internación de Damaris Bustamante ni del nacimiento de Benjamín. Con la asistencia de una policía fue abriendo puerta por puerta hasta que llegó a la sala de recuperación donde estaba su hija.

“Volví a mi casa con los brazos marcados y sin mi bebé”, afirmó Damaris entre sollozos.

También contó que regresó al hospital el lunes siguiente para buscar alguna explicación médica y para denunciar haber sufrido violencia obstétrica. Señaló que fue recibida por el director administrativo, Alejandro Escudero Salama (imputado), quien la instó a formalizar por escrito la denuncia. Luego ingresó la directora Liliana Asís –continuó–, le puso a disposición una psicóloga y le sugirió “no elevar ninguna denuncia a la Policía”.

SALUDO AFECTUOSO. En el inicio del juicio cruzaron algunas palabras el exministro de Salud, Diego Cardozo, y la exdirectora Liliana Asís.

Damaris también habló de la psicóloga. Recordó que le preguntó si era creyente, a lo que le respondió que sí, que era evangélica, y le dijo que pensara que “algo habría hecho” a lo largo de su vida para que su hijo se hubiera muerto.

Luego, indicó que el día en el que las mamás de bebés fallecidos fueron recibidas en El Panal por el entonces gobernador, Juan Schiaretti, vio la foto de la enfermera Brenda Agüero detenida y la reconoció. Sin dudar, al ser consultada en el juicio, dijo que ella fue quien la maltrató y quien giró a su bebé para ponerlo de costado en la cuna.

De hecho, antes de comenzar a declarar, pidió que Agüero no estuviera en la sala.

La reunión del 8 de junio en el Neonatal

El jueves último deparó otro episodio. La médica imputada Claudia Ringelheim declaró y respondió preguntas. Ella figuraba como vicedirectora en el organigrama pero aclaró que estuvo a cargo de la vice dirección antes, no en el momento de los hechos que se juzgan (marzo a junio 2022). Para entonces, era jefa por concurso del Departamento de Tocoginecología.

CLAUDIA RINGELHEIM, MÉDICA IMPUTADA.

De su exposición surgieron dos circunstancias referidas a cuándo y qué tipo de información tuvo.

Relató que el 28 de abril, cinco días después del fallecimiento de Benjamín, hubo una reunión en el comité de Seguridad del Paciente donde se trató la denuncia de Damaris Bustamante por violencia obstétrica. “Fue una reunión multitudinaria, cada uno expuso qué hizo en el parto, de Neonatología, Enfermería”, y sobre el caso Benjamín se llegó a la conclusión de que “no podían encontrar la causa de la muerte”.

Luego, saltó al 7 de junio. Poco después de medianoche, del 6 al 7, recibió una llamada de la jefa de guardia del hospital quien le pidió que se comunicara con Derivación de Pacientes del Ministerio para que no envíen más personas porque el hospital “estaba colapsado porque había dos niños que habían fallecido y dos que estaban en muy mal estado”.

Cuando fue a trabajar todo era “estupor, una tristeza, un horror”, describió. Y a continuación se refirió a una reunión que se realizó al día siguiente, el 8 de junio del 2022. “Me llama la secretaria y me dice que en el hospital se encontraba la doctora (Marcela) Yanover (directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud)”. Se reunieron en la sala de situación. “Éramos muchos. En el pizarrón, Yanover nos hace una línea de tiempo con lo que había ocurrido desde el 18 de marzo hasta el 6 de junio. Puedo decir que la gente que estaba ahí no podía creer lo que estábamos viendo”, exclamó Ringelheim. Y agregó: “Hasta ese momento yo sólo sabía de Benjamín y los dos del 6 de junio”.

Cuando concluyó la declaración de la imputada, otra de las médicas en igual situación pidió la palabra para hacer una “aclaración”. Adriana Moralez, coordinadora de Seguridad del Paciente del hospital, dijo que en esa reunión no se expuso una línea de tiempo, sólo se mencionó el nombre de los 13 bebés.

ADRIANA MORALEZ, IMPUTADA.

En uno u otro caso, el dato es relevante porque muestra que las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud ya habían delimitado el universo de los 13 “eventos negativos” de los cuales no había explicación médica posible. ¿Por qué no hicieron la denuncia? La respuesta deberá surgir en el juicio. También quién debió hacerla y no la hizo.

La investigación judicial con la hipótesis de 13 casos sospechosos recién se abrió el 4 de julio con la denuncia de un ingeniero, Francisco Luperi, esposo de una médica que intervino en uno de los episodios.

Antes, sólo existieron dos pedidos de autopsia de los bebés fallecidos entre el 6 y 7 de junio del 2022, pero sin conexión entre ambos casos.

Y previo a ello, el 16 de mayo, se había producido una reunión en Tribunales entre el fiscal Guillermo González, el director médico del hospital Alejandro Escudero Salama y el forense David Dib. En ese momento ya había cinco casos sospechosos de bebés descompensados, de los cuales dos habían fallecido. Abundaban las preguntas respecto a qué estaba sucediendo.

CRONOLOGÍA: SEMANA 1

◆ Lunes 6/1 Lectura de la acusación. Presentación del caso por parte de los fiscales y las querellas. Presentación del caso por parte de los defensores de los acusados

◆ Martes 7/1 Comenzó la declaración de los imputados. Brenda Agüero, Alicia Ariza ( jefa de enfermeras), Liliana Asís (directora del Neonatal), Marta Gómez Flores (jefa del Departamento de Neonatología), Diego Cardozo (ministro de Salud), Pablo Carvajal (secretario de Salud), Alejandro Escudero Salama (director administrativo del hospital), Alejandro Gauto (abogado del Ministerio de Salud) y María Alejandra Luján (jefa de guardia)

◆ Miércoles 8/1 Declaró Adriana Moralez, coordinadora de Seguridad del Paciente del Neonatal.

◆ Jueves 9/1 Declaró Claudia Ringelheim, quien figuraba como subdirectora del hospital pero era jefa del Departamento de Tocoginecología.

Comenzaron los testimonios. La primera fue Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, que nació y falleció el 23/4/2022.