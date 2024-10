Desafío en los negocios: cómo prepararse para enfrentar el 2025

Comenzar a prepararse para asumir los desafíos que presenta el próximo año, implica tomar conciencia del proceso por el que venimos transitando, para luego poder tomar decisiones en función de lo que vendrá. Seas persona o profesional, tengas una compañía o una empresa familiar, o impulses una empresa familiar u otro tipo de actividad productiva. Incluso si sos un ciudadano que trabajás en una organización o estudiás. Qué se debería tener en cuenta para seguir progresando y prosperando.

Desde el 2023 estamos, y estaremos viviendo en 3 años, tres situaciones que no habíamos vivido nunca en la Argentina:

-Estanflación (con 12 años de duración, hasta el 2023). Partiendo de 2023 y por 12 años hacia atrás, atravesamos una situación de estanflación, con emisión monetaria por parte del Estado y la suba de precios para el sector productivo. Ambas como recursos: mientras crecía la emisión monetaria subían los precios.

-Recesión (2024). De 211% de inflación en 2023 a 110-140% en 2024. Mientras que en 2025 llegaremos al 18% según las estimaciones del gobierno o hasta el 50% según mis previsiones. Con esta tendencia hay que estar atentos a la baja de ventas en lo que queda de este año. Aquí hay que tener en cuenta que una cosa es que bajen las unidades vendidas y otra que aumenten los precios, en función del costo estructural de la empresa.

-Estabilidad con reservas (a partir del año próximo). ¿Cuántas serán las reservas del BCRA? ¿Tu empresa tiene reservas? ¿Cuáles son? No siempre el dinero es la reserva. También lo son los recursos humanos, la maquinaria y el know how, entre otras.

Teniendo en cuenta esta dinámica, en 2025 las empresas y profesionales, e incluso vos mismo, que estás leyendo este artículo, deberán (y deberías):

-Detectar la oportunidad, en función del sector en el que se opera.

-Renovar estrategias: definir hacia dónde se va a ir en el negocio en el que cada empresa/persona está o en el trabajo que hace.

-Reconocer las “reservas” que tiene cada empresa/persona, haciendo la salvedad de que no siempre son económicas, como explicaba más arriba.

-Tomar la oportunidad que se presenta para el 2025/2026. Si no se actúa de manera anticipada el ciclo decenal de la Argentina llevará puesta a la empresa/persona.

En este punto, es importante aclarar cómo está compuesto el ciclo involutivo que se repite cada diez años en la Argentina:

-Años terminados en #3: Cambio aparente. En 2013 y 2023 tuvieron el condimento adicional de estanflación.

-Años terminados en #4: Tensión política. En 2024, con recesión y una recuperación lenta y en escalera.

-Años terminados en #5: Oportunidad de cambio. En 2025, de acuerdo a lo que se puede estimar a partir del proyecto de presupuesto del gobierno, estaríamos en una estabilidad con reservas. Se trata de un año clave, en el que se producirán elecciones legislativas.

-Años terminados en #6: Se sabe si se toma o no la oportunidad.

Si se toma la oportunidad, por primera vez en más de ocho décadas estaremos frente a un escenario desconocido. Si nuevamente se deja pasar la oportunidad de cambio, continuaremos repitiendo el resto del ciclo:

-Años terminados en #7: se produce una situación que amenaza la conducta política y económica de la Argentina. En 2027 coincidirá con la próxima elección presidencial.

-Años terminados en #8: se vive una situación de confusión.

-Años terminados en #9: se produce una crisis, que puede convertirse en una oportunidad si se está preparado.

-Años terminados en #0 y #1: se licuan los activos.

-Años terminados en #2: reorganización política y empresarial.

Te invito a hacer el ejercicio de recordar lo que ocurrió en cada año de las últimas décadas en función de esta lista y te sorprenderás.

A partir de todo lo descrito previamente en este artículo, los desafíos que tendremos por delante, tanto empresas como profesionales, durante el 2025, serán los siguientes:

-Resolución de conflictos internos producto de las experiencias vividas. En tres años: 2023, 2024 y 2025 vamos a vivir lo que nunca se vivió en la Argentina.

-Profesionalización del negocio. Por ejemplo, si vendo combustible entender que no estoy en el negocio de las naftas sino en el de la energía.

-Manejo de deuda. Si no tengo capacidad de endeudarme para financiar mis proyectos y no sé gestionar esa deuda, va constituir un problema para el año que viene y los siguientes.

-Ampliar unidades de negocios o crear nuevas unidades.

-Crear un método global para evolucionar.

Todo esto con elasticidad y flexibilidad, haciendo el propio camino desde el propio ser de cada persona u organización.

(*) Experto en negocios y en empresas familiares