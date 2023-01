Cómo sigue el plan de Seita para que Schiaretti fortalezca su proyecto nacional

Guillermo Seita está convencido de que esta vez el escenario es diferente al de 2019 y que la ‘tercera vía’, que en aquel entonces encabezó Juan Schiaretti junto a Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, funcionará.

Hace unos días, Revista Noticias publicó una nota en la que se hizo referencia a los motivos del fracaso de Alternativa Federal en aquel entonces. Según cuentan allí allegados a Seita, los motivos fueron tres: “Schiaretti tenía un mandato más, no tenía por qué arriesgar. La gestión de Macri fue tan mala que permitió que apareciera Alberto y ahí se fue Massa. Y, además, nadie contaba con la miopía de Lavagna, que era el candidato de todos los moderados y no quiso competir”.

Al final, los tres dirigentes se alejaron del espacio poco después de que se realizara una foto en las oficinas del propio Seita, en Caba.

Dos legisladores de Hacemos por Córdoba consultados por PERFIL CÓRDOBA, coinciden en un ciento por ciento con lo publicado en el medio que pertenece a Grupo Perfil, y agregan un dato: “Aquello fue un golpe duro para Schiaretti”.

Hoy, el contexto es otro: “El escenario es diferente al de cuatro años atrás. En las dos fuerzas principales las internas están al rojo vivo, de hecho nadie se anima a decir quién va a ser el candidato. En Juntos por el Cambio, aunque lo nieguen, todos lo esperan a Macri. Y en el Frente de Todos prenden velas para que baje la inflación y Massa se vuelva más competitivo. No hay otro. Pero certezas no tiene nadie y el escenario es de mucha convulsión”, dice uno de los consultados.

Al día siguiente de la consulta realizada por este medio a los legisladores, que tienen un excelente vínculo tanto con Schiaretti como con su esposa Alejandra Vigo, Facundo Manes pidió sumar a Schiaretti y Urtubey a Juntos por el Cambio para armar una gran coalición contra el kirchnerismo. ¿Casualidad? Seguramente no, aunque Manes es quien mejor le cae ideológicamente a Schiaretti. Lo considera capaz de cambiar paradigmas de la vieja política desde la gestión, reconocen en su entorno, pero consideran inviable un salto a Juntos por el Cambio.

Por eso, en la hoja de ruta diseñada por el consultor porteño figuran otros nombres, entre los cuales destacan los gobernadores: en primera línea, los de la Región Centro (Perotti de Santa Fe y Bordet de Entre Ríos). Luego, se intentará sumar a los mandatarios de Misiones y San Juan.

En Córdoba van un poco más allá y cuentan que el eje que Schiaretti (junto a Seita) quiere conformar, incluye un bloque legislativo fuerte no solamente en número sino también en nombres. “Ahí aparecen como una alternativa potable a la tercera vía Randazzo, Ocaña, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez y Camaño. Y alguien con quien a Schiaretti le gustaría trabajar es Emilio Monzó, un hombre clave para el armado en Buenos Aires”, dice el legislador.



Quién es Seita.

Los que conocen a Seita aseguran que uno de los lazos políticos más fuertes lo mantiene con Schiaretti, a quien conoce desde principios de los 90, cuando coincidieron en la Cancillería, gracias a Domingo Cavallo. El hoy consultor llegó a ser jefe de Gabinete en Cancillería, primero, y luego en el Ministerio de Economía. Ya en 1994 llegó al cargo de secretario de Medios y luego de la reelección de Carlos Menem como presidente se volcó al sector privado, recrea Noticias.

Luego de haber sido secretario de Carlos Menem en los 90, se alejó de la política y se metió en el mundo del fútbol, como representante de jugadores. Volvió al ruedo una década después. En el 2017, cuando rompió el ostracismo en una entrevista justamente con Noticias, reveló que en las elecciones del 2015 había sido consultor de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa. De hecho, andaba con tres teléfonos y bromeaba: “Tengo uno para cada uno de ellos”.

Con más de 700 empleados, las compañías en las que Seita tiene participación prestan servicios a organizaciones públicas y privadas. Hace auditorías con Ejes, encuestas con Management & Fit y asesoramiento en comunicación con Off&On Estrategia. Portutatis es una productora de radio y TV, Prosumia es de Big data y Wam una organizadora de eventos que tiene entre sus clientes al Espacio Clarín. También tiene empresas dueñas de medios como Argentina Media o Contenidos. El abanico se completa con el Grupo Identidad, Punto Soy y el Teatro Tronador, de Mar del Plata.