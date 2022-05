Con los sueños intactos

Ocho años atrás nos reunimos con Jorge Fontevecchia, una persona a la que siempre admiré periodísticamente y a quien considero que posee una mente que califico de distinta, a soñar si en Córdoba se podía hacer un gran diario. Un diario dirigido a un sector de la población que pretendía informarse de manera diferente, que no se conforma con notas que salen en todos lados, que tuvieran profundidad, variedad de temáticas y pluralidad de voces e ideologías políticas.

Teníamos todo en contra: los diarios de papel estaban cayendo en su circulación pero entendíamos, como luego pasó, que el domingo la tirada iba a caer menos que durante la semana; teníamos claro que la lectura está acompañada del tiempo y el domingo hay lectores con tiempo. El país no estaba en su mejor momento, pero conociendo a nuestra Argentina nunca lo está, por lo que no era un motivo válido para no avanzar.

Cinco años atrás nos animamos a lanzar PERFIL CÓRDOBA. Confieso que en ese momento no sabíamos si lo hacíamos en el mejor momento, si íbamos a encontrar a la gente y a los periodistas que necesitábamos y si los lectores nos iban a acompañar. Queríamos hacerlo pese al contexto y el 28 de mayo del 2017 nos decidimos.

Hoy, el equipo de PERFIL CÓRDOBA, sumado a PERFIL, va a escribir, diseñar e imprimir semanalmente un diario de 196 páginas. Se trata de un hecho único en el país, ya que mientras todos los proyectos editoriales se achican, nosotros decidimos crecer. Posiblemente digan que estamos locos y tal vez lo estemos, pero PERFIL decidió darle a esos lectores que querían información distinta, profundidad en las notas, variedad de temas y pluralidad de voces e ideologías políticas, un diario con el que se sintieran identificados y tuvieran mucho –pero mucho– para informarse.

Sumado a eso, en corto plazo estaremos lanzando la web de PERFIL CÓRDOBA con información minuto a minuto las 24 horas y una cantidad de eventos para el sector al cual vamos dirigidos.

Hemos decidido invertir cuando los otros desinvierten, elegimos creer que nuestro país algún día va a crecer y queremos estar preparados para cuando eso pase. Hemos decidido no matar el sueño de un periodismo libre que informe, divierta y critique sin ideologías ni banderías políticas; hemos decidido dar trabajo y respetar a nuestros periodistas; hemos decidido valorar a nuestros lectores brindándoles más de lo que piden y no achicar la cantidad de páginas, la calidad periodística ni el tamaño de nuestros sueños.

Hoy, solamente me toca agradecer. A Córdoba por habernos aceptado como uno de sus principales medios; a mi equipo periodístico por soñar lo mismo que yo; a Jorge Fontevecchia y a Gustavo González por creer desde el primer día que esta sociedad iba a ser exitosa; a Gustavo Bruno por solucionarnos todos los días la logística; al gobierno de Córdoba y a la oposición por entender que el periodismo tiene que ser libre de ideologías y que nuestras notas no siempre –y tal vez muy pocas veces– les van a agradar y, por último, a mi amigo Hernán López Villagra, quien pensó que sería bueno que Jorge y yo nos conociéramos.

No sé si cumplimos con todos los objetivos que nos propusimos el primer día, pero sí estoy seguro que junto a este equipo todos los días trabajamos con mucha fuerza y no vamos a bajar los brazos hasta no haber cumplido con uno de nuestros grandes objetivos: ser un diario que enorgullezca a Córdoba.

Director de Perfil Córdoba