Córdoba anunciaría esta semana su primera compra de vacunas

Córdoba atraviesa un momento bisagra en materia sanitaria. La pandemia golpea con dureza y el sistema de salud, que se encuentra al límite, se prepara para enfrentar momentos aun más críticos que los actuales. Por tal motivo se vienen días clave. En ese sentido, entre lunes y martes, la Provincia anunciaría la adquisición de un millón de dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio chino CanSino, según pudo averiguar PERFIL CÓRDOBA.

La vacuna monodosis, cuyo nombre es Convidecia, fue aprobada de emergencia por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), medida que se sigue con extrema atención desde Córdoba. ¿Por qué? Autoridades sanitarias de la Provincia aseguran tener cerrada, desde hace un mes, la adquisición de un millón de dosis de la vacuna Janssen , elaborada por Johnson & Johnson , también en formato de monodosis.

El principal inconveniente a la hora de concretar la firma de ese acuerdo es que aun no ha sido aprobada y desde Córdoba consideran que en parte es por una cuestión ideológica. “¿Cómo puede ser que no autoricen una vacuna que está aprobada en Estados Unidos y en Europa y de emergencia aprueban otra? Sin dudas hay un alineamiento ideológico que nos termina privando de vacunas”, aseguran con tono de lamento en el Complejo Pablo Pizzurno, lugar donde se diseñan las principales políticas sanitarias que rigen en el territorio provincial.

Según explicaron, la farmacéutica Janssen tiene a sus representantes en Argentina por lo que las negociaciones se hacen de un modo mucho más directo y las dosis estarían listas para entregar. Sin embargo, la aprobación de Anmat aún no llega. “Desde que Carla Vizzotti asumió, Salud se radicalizó y tomó una posición ideológica muy marcada. Con Ginés González García eso no había ocurrido”, aseguran en Córdoba. Respecto a Cansino, tanto Nación como Provincia de Buenos Aires y también Santa Fe anunciaron compras a este laboratorio.

El último en anunciar estas adquisiciones fue el gobernador santafesino Omar Perotti y las condiciones que anunciaría Schiaretti serán similares a la de su par vecino. Según informó Anmat, a través de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos (DECBR), la vacuna posee autorización de comercialización condicional emitida por la autoridad sanitaria de la República Popular China (NMPA) y “se encuentra autorizada para uso de emergencia por la autoridad sanitaria de Hungría, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de México y la autoridad Sanitaria de Pakistán”.

También Chile aprobó de emergencia la incorporación de esta vacuna a su esquema de inmunización y en el mes de mayo pasado recibieron las primeras 300 mil dosis.

Eduardo López, médico infectólogo e integrante de la Fundación Huésped, institución que convocó voluntarios en diciembre pasado, dijo a Télam que “es una vacuna vectorial. El vector que transporta es el adenovirus cinco, al que se le incorpora material genético que se expresa a través de la proteína S, la cual es la que se le pega a la célula para infectarla”. “Se da una sola dosis, es una vacuna muy segura por los datos que tenemos. Tiene una eficacia global de alrededor del 65% y para las formas más graves más del 90% y se puede dar desde los 18 años hasta cualquier edad”, amplió el profesional.





Restricciones: intendentes en la mira

Desde El Panal se muestran satisfechos a medias con el nivel de cumplimientos en el marco de las restricciones. En la reunión del miércoles que mantiene el Comité de Expertos se llamó a continuar con las acciones de control para que la gente acate las normas. En Salud consideran que la Policía hizo su parte en la tarea de controlar que las restricciones se cumplan. Sin embargo, no opinan lo mismo de la tarea de inspectoría llevada a cabo por algunos municipios. “Hay i nte nd e nte s q ue están haciendo la vista gorda”, subrayan. Desde el Centro Cívico cuentan con mensajes de intendentes a gimnasios diciéndoles que abran con tranquilidad: “No vamos a enviarles controles”. Jesús María y La Falda son algunos de los municipios bajo la lupa. Desde Casa de Gobierno admiten que aquellas intendencias de distinto color político –lo que incluye no solo a Cambiemos sino a intendentes identificados con el senador Carlos Caserio– son los más rebeldes. En contrapartida, ubican a Córdoba y Río Cuarto como los más comprometidos a la hora de hacer cumplir las restricciones.