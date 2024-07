Córdoba: cómo sigue la investigación tras el incendio que dejó un saldo de cuatro muertos

El fiscal José Bringas aguarda los informes preliminares de las autopsias de las cuatro víctimas fatales que dejó el incendio desatado el 9 de julio último en un edificio de calle Caseros 39 en el centro de la ciudad de Córdoba.

Una vez que obtenga esa información fijará el hecho para indagar a Gilda Graciela Páez (67), quien habita el departamento D ubicado en el segundo piso de la torre trasera, donde se originó el fuego aparentemente por una o varias velas encendidas sobre un mueble. Seguramente la mujer será citada recién la próxima semana, cuando reanude la actividad judicial tras la feria.

Páez se presentó dos veces en la fiscalía. La primera fue para designar a un abogado defensor particular. La segunda fue para revocarle el poder y solicitar que la defienda un asesor letrado de tribunales. Dijo no estar en condiciones económicas para afrontar el pago a un abogado privado. Si bien el fiscal ordenó rápidamente la imputación para permitirle designar peritos de parte en las autopsias, ella no designó a ninguno.

Según información aportada desde la Municipalidad de Córdoba, ella trabajó en la Asesoría Legal, más concretamente en la oficina de Sumarios, como abogada de planta permanente pero ya está jubilada.

Cuando requisaron su departamento, el personal comisionado observó que cuenta con abundante bibliografía de Accidentología Vial. En sus redes sociales se presenta como especialista en Derecho de Tránsito.

Páez está imputada por homicidio culposo por negligencia. La vela habría sido el elemento desencadenante de las llamas que tomaron cortinas y papeles en su departamento y expandieron rápidamente humo en todo el edificio. Ella logró salir rápidamente del departamento y no tuvo problemas de salud.

Detalles de la causa

Las cuatro víctimas fatales fallecieron intoxicadas, ninguno tuvo quemaduras de consideración. No obstante, lo determinante para el expediente serán las conclusiones de los médicos forenses. Todos vivían en pisos superiores,

Por el siniestro fallecieron Victoria Zangheri (27) -quien habría estado embarazada de dos meses-, su pareja Juan Antonio Paz (52), Marquesa Luna Chiapello (19) y Luca Iván Escudero (20), ambos oriundos de Serrano.

Hasta hoy ninguna de sus familias se presentó como querellante en la Fiscalía de Bringas.

Condiciones edilicias. Al inicio del fuego por una vela, se suma la morfología y las medidas de seguridad del edificio. Bomberos advirtió que no tenía caja de escalera, que habría permitido aislar el espacio de evacuación. Ahora se analiza si, a pesar de ello contaba con elementos de seguridad para eventos de este tipo.

La secretaria de la Fiscalía, Silvana Scarpino, informó que se allanó la oficina de la administradora del edificio, ubicada en calle Ituzaingó.

También esperan la documentación requerida a la Municipalidad de Córdoba sobre la habilitación del edificio y, en particular, sobre la certificación de Bomberos.

Hay que recordar que el fiscal de Instrucción, Guillermo González, investiga una megacausa -con varias líneas que fueron abriéndose- sobre certificados de Bomberos truchos.

Luego de lo sucedido en el trágico incendio, se pone bajo la lupa el certificado en relación al edificio siniestrado.