“Córdoba es el único municipio del país endeudado en dólares”

—¿Cómo surge el documento en el que el bloque de Hacemos por Córdoba critica muy fuerte a la gestión Mestre por la deuda de la Municipalidad?

—En el marco de los constantes cuestionamientos que estamos recibiendo por parte de una oposición que la generó y que ahora nosotros debemos afrontar. Acá nadie tiene en cuenta que a excepción de Olga (Riutort) y Laura (Vilches) el resto, de una u otra forma, fueron parte de la alianza que gobernó a esta ciudad en los últimos años. La idea del intendente es honrar todas las deudas y para eso estamos trabajando, pero no hay que olvidarse el municipio que recibió Hacemos por Córdoba el 10 de diciembre.

—¿Cuál es la situación actual?

—Además de las deudas por más de $9 mil millones por juicios, la Municipalidad tiene que hacerse cargo de una deuda en dólares por US$150 millones de capital, con intereses que superan los US$190 millones. Como dice el documento: somos el único municipio del país con deuda externa.

—¿Cómo es la relación con la oposición y más específicamente en este tema de la deuda?

—Hay vínculo, hay diálogo. Pero sí sostenemos, y creo que en esto no hay demasiada discusión, la oposición no acompaña ninguna discusión de fondo, escudándose en las formas. Se han quedado en discutir cuestiones de “dudosas formas” mientras nosotros pensamos en los cambios de fondo que necesita el municipio.

—El intendente dijo que la oposición “arrugó” para acompañar los cambios…

—No sé si arrugó. Desde mi punto de vista no acompañan porque no están de acuerdo, no quieren cambios. Ellos, en definitiva, avalan los acuerdos que había con Surrbac, con la UTA. No querer entrar en la transformación profunda que se está haciendo dice mucho de la oposición. No de todos: el bloque en el que está (Juan) Negri vemos que tienen iniciativas. El resto fue parte de la alianza que gobernó esta ciudad, en algún momento de los últimos ocho años. Si no hacíamos las cirugías que ya concretamos el municipio es inviable, pero parece que no todos se dan cuenta. La mayoría hace oposición por la oposición misma, no es algo constructivo. No diría que quieren poner palos en la rueda, pero no se animan a ir un poco más allá. No acompañar el tema de los subsidios que discutimos con Nación… es mucho. Eso hace a una gran mayoría de los cordobeses.

—En el documento aseguran que recibieron una ciudad quebrada y el exintendente Mestre salió a decir que era hora de que se pusieran a gestionar.

—Datos son datos: recibimos una ciudad quebrada que nos obligó a declarar la emergencia económica. El agravante de los números que mencionaba anteriormente es que esta gestión desconoce el destino de los fondos. Ahora, Cotreco nos suma una nueva deuda que debemos afrontar. Es el momento de pagar los platos rotos de una fiesta a la que ningún cordobés fue invitado. A enero de este año, la Municipalidad tenía más de 3.000 juicios abiertos sin resolver: 1.829 procesos judiciales contra la Municipalidad, 46 procesos contra la Crese y 1.114 contra la Tamse. El total reclamado contra la Municipalidad de Córdoba es de más de $9.000 millones por juicios. Y un dato para tener en cuenta es todo lo que se abonó en lo que va del año: $970 millones en cheques que se habían entregado a proveedores; Letras entregadas por $826 millones entre capital e intereses; interés del bono internacional por US$6 millones. Acá hay una cosa clara: una dolorosa pausa en la que se tomaron otras gestiones, que no pusieron en agenda de las metas y objetivos los verdaderos problemas del municipio. Hay que rescatar la ciudad y salir de este atraso y este estancamiento.

Juan Domingo Viola es jefe del bloque Hacemos por Córdoba en el Concejo Deliberante.