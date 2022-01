Córdoba, la segunda provincia con mejor imagen para Milei

El diputado nacional Javier Milei no para de crecer en las encuestas. Después de haber obtenido un 17% de los votos en su bastión, CABA, el reconocimiento que va logrando en todo el país avanza a paso firmas. Esta semana, el sorteo de su sueldo le dio todavía más popularidad y su reconocimiento es cada vez más importante fuera de CABA.

Una encuesta de CB Consultora Opinión Pública midió al economista en todas las provincias por primera vez, y lo primero que salta a la vista es que tiene un alto grado de conocimiento en todo el territorio nacional, pero su imagen genera niveles similares de atracción como de rechazo.

En total, se relevaron entre 600 y 1.200 casos por provincia y se concluyó que Milei tiene entre 60% y 80% de reconocimiento en el territorio nacional. En las provincias en los que más se lo conoce esta medida superó el 80%, y en los principales distritos electorales no bajó del 75%.

Uno de los datos para destacar de la encuesta es lo que sucede en Córdoba. Según CB Consultora Opinión Pública, la imagen positiva es del 40,8% logrando el porcentaje más alto después de Ciudad de Buenos Aires. Como una constante a lo largo de la encuesta, la imagen negativa es del 39,4%, mientras que un 19,8% no respondió.

Al hacer un análisis de los números, las sorpresas más grandes de la encuesta se dieron en las provincias más ligadas al kirchnerismo y al peronismo. En La Rioja, por ejemplo, Milei tiene una imagen positiva del 40,2% y una negativa de solo el 28,5%. Santa Cruz, territorio de Alicia Kirchner, también es testigo del crecimiento de Milei: 38,5% a favor y 30,5% en contra.

Otro caso a tener en cuenta es el que se da en Chaco. En la provincia que gobierna Capitanich tiene poca imagen positiva -solo el 33,8%- pero también tiene poca imagen negativa, con el 29,2%. Esto indica que hay desconocimiento de su figura, pero poco rechazo entre quienes lo conocen.

Queda claro que la figura de Milei no pasa desapercibida. Esta semana fue noticia cuando realizó el sorteo de su primer sueldo en el Congreso y donde se anotaron cerca de un millón de personas. El senador nacional Luis Juez cargó duro contra Milei luego del sorteo: dijo que fue una “conducta humillante”.

“Con la miseria y necesidad que hay, no lo ayuda a él y expone a la gente. En un país donde el 50% no tiene trabajo, que yo crea que porque tengo un sueldo público lo voy a rifar para a partir de ahí ver qué hago, no me gustó para nada”, lanzó Juez en diálogo con CNN. Además, mencionó que él también donó su sueldo, pero sin hacerlo público. “Hace muchos años que hago política y toda mi vida he compartido mi sueldo y no se enteró nadie. Te puedo dar nombre y apellido y DNI a donde va”, comentó.