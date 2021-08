"Córdoba tiene una tradición de teatro y de actores muy importante"

La primera vez que Julio Chávez dirigió una obra en Córdoba fue en julio de 2019, con un elenco netamente cordobés.

En coproducción con Maximiliano Pita y la Agencia Córdoba Cultura, ‘Rancho (una historia aparte)’, se estrenó en el Teatro Real y fue un éxito.

Ahora, el actor, autor y director teatral pone sobre las tablas cordobesas ‘Inés’, una obra que escribió junto a Camila Mansilla, que se vio interrumpida en Buenos Aires por la pandemia y que hará su estreno en la ciudad también con un casting de actores locales.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Chávez habló de la experiencia de trabajar a cuatro manos, los formatos virtuales en el teatro, la vuelta a la presencialidad y su nuevo proyecto cinematográfico.

—‘Inés’ es una obra que estrenaste en Buenos Aires en 2019, ¿cómo fue la recepción entonces?

—Estábamos en plena temporada y tuvimos que interrumpirla por la pandemia. Fue una obra hermosamente recibida. Con Camila quisimos hacer un espectáculo sereno, cálido y cariñoso; que tuviera que ver con una amorosa contemplación. Y eso es un poco lo que le pasa a nuestra protagonista, Inés. Ella recuerda que contempló, aprendió y recibió el amor de sus padres, observándolos.

Con Camila hablamos de la experiencia que los dos compartimos, que es que a las personas cuando les gusta algo lo quieren tener inmediatamente y muchas veces el aprecio por un algo no necesariamente tiene que ser adquirido como una propiedad. Y relacionamos esto con la mirada del espectador y de los seres humanos en general, cuando se quedan observando algo que los conmueve sin intención de querer tenerlo. En Buenos Aires logramos esa experiencia de contemplación por parte del público.

—¿Creés que tras la pandemia esa mirada haya cambiado un poco?

—No lo sé, tengo la sensación que va a pasar lo mismo o incluso más, porque después de una situación como la que estamos viviendo el espectáculo invita a un corrimiento, a una experiencia tal vez alivianadora en relación a la pandemia.

—Es la segunda vez que venís como director a Córdoba, ¿qué te atrae de esta plaza?

—En realidad Córdoba me buscó a mí. Y yo acepté la invitación cordobesa con mucho agrado, primero porque me gusta mucho, porque aprecio mucho al público y al teatro cordobés. Córdoba tiene una tradición de teatro y de actores muy importante. La invitación fue de Maxi Pita y tengo el gusto de toparme con colegas con los cuales me ha gustado y me gusta trabajar.

—¿Cómo ha sido el proceso del casting de actores?

—Fue un tanto particular, porque hicimos una primera tanda y después vino la pandemia. En un momento creímos que no íbamos a poder hacer la obra, pero hace dos meses retomamos el proyecto y la parte final del casting. Viajé a Córdoba, vi a 12 actores y así armé el elenco de ‘Inés’. Estoy muy contento con los actores y la experiencia que estamos teniendo.

—¿Qué buscás en un actor?

—No siempre el criterio de elección es el mismo. Estaba buscando una actriz, que en este caso es Mariana Bonadero, que es ideal, de una sensibilidad exquisita y una actriz muy conocedora del oficio. Para mí es una Inés ideal. Y con los otros actores necesitaba ante todo gente muy adulta, de 75 para arriba, y eso no es tan fácil de conseguir en ningún lugar. Buscaba que tuvieran una cierta sencillez, que era muy importante por el material, que comunicaran algo de sencillez, de barrio, de campo. Por suerte lo logramos.

Entonces, en este sentido no hay nunca algo muy fijo en la búsqueda del actor, tiene que ver con el material, los requisitos de la puesta y del rol.

—Vos ya has trabajado con Camila Mansilla, ¿cómo es la experiencia de hacer un guión a dos manos y cómo es dirigir también de a dos?

—Por suerte eso es algo que agradezco. Es una experiencia muy relajada. No me ha dado trabajo y creo que a Camila tampoco. Es muy difícil contestar cómo es que lo hacemos porque trabajamos con mucha naturalidad. Hemos hecho muchas cosas juntos. Trabajamos muy a tono y somos muy libres de decir, proponer, escuchar. Es una unión que agradezco mucho porque entiendo que no es fácil. Lo mismo la dirección: cada uno sabe cuál es su punto fuerte y permite al otro que desarrolle los mayores atributos que tiene. Camila es muy generosa y me está enseñando a mí también a ser generoso. Eso también lo agradezco mucho.

—Hay mucha expectativa con la vuelta a lo presencial, ¿creés que el público va a acompañar?

—A la gente que le gusta el teatro, sí. No podría hablar de la gente en general porque es mucha más la gente que no va al teatro que la que va. De manera que tampoco vamos a pretender que después de la pandemia vengan al teatro los que nunca fueron. Acá en Buenos Aires vemos cierta avidez, la salida teatral es parte de un lenguaje y parte de la expresión del espectador. Pero eso no quita que no vaya a ser igual que antes. A algunos espectáculos les va a ir mejor y a otros no tan bien, porque es el público el que determina esas cuestiones.

—¿Cómo te has llevado con los formatos virtuales durante el aislamiento? Teatrix, por caso.

—A mí no me gusta el streaming. Lo que me gusta mucho de Teatrix, o plataformas similares, es que son como una especie de guardadoras de registros teatrales que ya han pasado. Eso está buenísimo.

Que haya lugares a los que el espectador pueda recurrir a ver espectáculos que de otra manera no podría ver es estupendo. Pero para espectáculos que tienen la posibilidad de estar viviendo en el presente, que haya algo como virtualidad no me interesa para nada. No le hace bien al teatro, le quita la especificidad que tiene. El teatro es un hecho vivo, para que se produzca esa ceremonia que se intenta producir. De todos modos, agradezco que fue una posibilidad frente a la imposibilidad de hacer teatro vivo.



La obra

Dirigida y escrita por Camila Mansilla y Julio Chávez y asistencia de dirección de Agustín Bazán, ‘Inés’ se estrenará el 3 de septiembre en el teatro María Castaña.

La obra está protagonizada por Mariana Bonadero, Eloisa Bazán y Eduardo Rimondi y podrá verse todos los viernes y sábados de septiembre y octubre.



Chávez también hará su debut como director de cine

El actor está trabajando también en un nuevo proyecto cinematográfico. “La película se llama ‘Cuando la miro’.

Camila Mansilla y yo somos los autores del guión. Yo voy a dirigir y protagonizar la película junto a Marilú Marini”, detalla.

El film va tras los pasos de un artista plástico y su necesidad de tomar registro de su madre, una mujer muy mayor, porque la considera una obra incomunicable a través de su lenguaje, la pintura. “Entonces decide que quiere dejar un registro de esta mujer antes que parta; la película cuenta la vida de este hombre y estos seis encuentros donde graba a su madre y puede verse el vínculo y el encantamiento que tienen estos personajes. Es una historia que habla sobre el arte, la mirada, la contemplación. Y también sobre la inevitabilidad que tiene cualquier objeto de existir y de que los objetos y las cosas existen porque hay ojos que las miran. Si los ojos desaparecen, los objetos desaparecen, y si los objetos desaparecen, la mirada no tiene que ver”.

En etapa de preproducción, el rodaje comenzará el 24 de noviembre, algunos días después que Marilú Marini llegue de París, donde está radicada y desde donde ensaya vía Zoom con Chávez.