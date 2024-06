‘Cordobazo’ futbolero: un pelotazo en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas

“Esto es más de lo que esperábamos”, se sinceró Alejandro Daniel Fernández, el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, frente a un auditorio integrado por ciento cincuenta personas.

Sus interlocutores fueron directivos de asociaciones y de clubes, congregados el pasado miércoles en un hotel de La Docta para formalizar su propio ‘Pacto de Mayo’ y expresar el rechazo al ingreso de capitales privados al deporte que impulsa el gobierno nacional.

Ausentes con aviso, el titular de la AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia y su fiel escudero, el tesorero Pablo Toviggino, quienes -según se explicó- quedaron varados en la ciudad bonaerense de San Fernando, cuando se trasladaban hacia Córdoba en un vuelo privado.

La consigna bajo la que se realizó el cónclave quedó de manifiesto en un banner expresamente diseñado para la ocasión, con la leyenda “No a las SAD” y los escudos de los clubes afiliados a la entidad que rige el fútbol local. O casi todos.

La ausencia de Talleres fue como un fantasma que sobrevoló la reunión, cuyo corolario fue la firma de un manifiesto en apoyo a las sociedades sin fines de lucro como modelo de gestión deportiva.

“Nos toca reunirnos en un día muy especial, ni más ni menos que un nuevo aniversario del Cordobazo. Aunque en otro nivel, nosotros también estamos acá para plantar bandera sobre una postura y defender derechos”, exclamó Fernández, haciendo un parangón con la gesta obrera-estudiantil de 1969.

Emeterio Farías, hombre fuerte y actual responsable de las finanzas de la Liga, también hizo su aporte histórico a la causa: “Córdoba plantó bandera siempre, en todos los aspectos. No olvidemos que a la primera revolución que hubo en el país, que fue la Reforma Universitaria, la hizo Córdoba”.

“Nuevamente nos ponemos de pie y desde acá decimos ‘señores, esto no’. Los clubes son de los socios y eso es lo que vamos a defender”, enfatizó.

MESA AMPLIADA. Néstor Beltrame, Darío Zamorate y Gabriel Godoy, en representación del Consejo Federal de la AFA, acompañaron a Emeterio Farías y Alejandro Daniel Fernández, de la Liga Cordobesa de Fútbol. /// FOTO: FINO PIZARRO

Farías atribuyó a “los famosos lobbies” el carácter de necesidad y urgencia que la gestión de Javier Milei pretende asignarle al desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas, y focalizó su crítica a la administración central en la figura Patricia Bullrich, la titular de la cartera de Seguridad.

“Escuché a la ministra de los palos, porque lo único que ha hecho hasta ahora es mandar a pegarle a la gente, decir que hay capitales ingleses esperando para invertir en el fútbol argentino... ¡Ministra, ya nos afanaron las Malvinas, y ahora usted quiere entregarles nuestros clubes!”, señaló.

Espaldarazo

Además de Fernández y Farías, presidieron el cabildo futbolero tres representantes del Consejo Federal de la AFA: el riotercerense Néstor Beltrame, el tucumano Darío Zamorate y el riojano Gabriel Godoy.

Los presidentes de Instituto y Racing de Nueva Italia, Juan Manuel Cavagliatto y Manuel Pérez, y el vicepresidente 3° de Belgrano, Marcelo Carranza, fueron los primeros que estamparon sus firmas en el documento que la Liga Cordobesa de Fútbol elevará esta semana al Comité Ejecutivo de la AFA.

También estuvieron presentes Juan Manuel Aróstegui, principal autoridad de Sportivo Belgrano de San Francisco, y representantes de las otras entidades que compiten en los campeonatos nacionales -los riocuartenses Estudiantes y Atenas, y Argentino de Monte Maíz- y de ligas del interior

ALEJANDRO DANIEL FERNÁNDEZ. El titular de la Liga Cordobesa de Fútbol admitió que la convocatoria para la firma del documento en contra de las SAD superó las expectativas. /// FOTO: FINO PIZARRO .

“Esto es un espaldarazo importante para la posición que viene defendiendo la dirigencia del fútbol nacional, pero no se trata de un alineamiento. Lo más importante es que deja en claro cuáles son las intenciones de los clubes que estamos acá”, expresó Fernández.

“¿Cuál es el apuro del gobierno nacional por habilitar la llegada de las SAD? No puedo responder a eso. Sí puedo decir que no es necesario, que no hace falta; que los clubes son de los socios y no de los privados, y que el Estado no puede disponer de ellos, como pretende hacerlo”, añadió la máxima autoridad de la Liga.

“No sólo nos quieren robar el litio y algunas otras cosas, ahora también vienen por nuestros jugadores. Argentina es la cuna del fútbol del mundo y algunos vivos quieren a hacer negocio a nuestro país y ver qué les pueden sacar a los clubes”, destacó Farías en un discurso de fuerte tono político.

“Aquí hemos tenido dos casos, cuando (Carlos) Ahumada gerenció Talleres y cuando (Mauricio) Macri puso un interventor en la AFA, y en ambas ocasiones no les ha ido para nada bien a las instituciones”, dijo el referente de Escuela Presidente Roca y extitular de la Agencia Córdoba Deportes.

Consultado sobre la ausencia de Talleres, Fernández sostuvo: “Se invitó a los treinta y nueve clubes que forman parte de la Liga, y el representante de Talleres nos dijo que ellos no iban a participar. Siempre han tenido esa postura el presidente y los otros dirigentes de esa entidad, y es respetable”.

EMETERIO FARÍAS. El tesorero y hombre fuerte del fútbol local marcó la cancha con un discurso de fuerte carácter político. /// FOTO: FINO PIZARRO

“No voy a juzgar a Talleres ni a Fassi. Si están de acuerdo con las SAD, allá ellos; pero eso no significa que Córdoba está de acuerdo, queremos dejarlo en claro”, agregó Farías.

En tal sentido, los propios popes de la Liga admitieron que la idea del ‘Pacto de Mayo’ propio, en contra del arribo de capitales privados, surgió porque en un programa de la TV porteña se dijo que todo el fútbol de nuestra provincia respaldaba el proyecto privatizador.

“EL ZURDO” FARÍAS

Aunque se cuidó de dar nombre propio, el tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, fue crítico con la postura de Andrés Fassi y la actual dirigencia de Talleres respecto al desembarco de las SAD.

“Hay un solo club de la AFA que apoya la privatización de nuestro fútbol y su presidente tiene la facilidad de intentar agraviar a quienes no piensan como él. Hace poco dijo en una entrevista que el fútbol argentino está manejado por zurdos. Yo hace un montón de años que trabajo por nuestro fútbol y por nuestros clubes… Si eso es ser zurdo, entonces soy zurdo”, afirmó.

Jugar en tiempos de crisis y recesión

El presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Alejandro Daniel Fernández, aseguró que “se han agravado un montón de problemas que los clubes ya venían teniendo” a partir de la asunción del actual gobierno nacional.

“La situación económica del país viene arrastrando a los clubes y lleva a los dirigentes a trabajar muchísimo para sacar adelante las cosas y poner a los chicos a jugar”, dijo el directivo.

“Hoy los servicios están caros, los chicos no tienen los medios para movilizarse, cuesta pagar una cuota y cada vez es más difícil comprar un par de botines; es una sumatoria de todo. Hoy está complicado, realmente, y el fútbol y el deporte en general no están ajenos a lo que es la sociedad y lo que vivimos todos en nuestras casas”, precisó.

“La crisis no es ajena al fútbol y esta realidad nos está pegando en muchas cosas. Hay un treinta por ciento de chicos que no tienen los medios para ir a los clubes, y ni hablar de los otros costos que tiene el fútbol federado, como las revisaciones médicas, las mensualidades y demás”, añadió Emeterio Farías, el tesorero del organismo que nuclea a los clubes locales.

“La situación es complicada, pero los gobiernos provincial y municipal nos están apoyando”, destacó Farías. Al respecto, Fernández agregó:

“La Liga y los clubes cuentan con ese respaldo gubernamental, pero hay cosas que deben apuntalarse un poco más. Hay que trabajar y gestionar muchísimo para que esa ayuda se vea plasmada y, más que nada, sea suficiente”.