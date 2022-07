Cornejo: “De Loredo con Juez podría ser una fórmula perfecta”

El senador nacional Alfredo Cornejo sostuvo que Rodrigo De Loredo y Luis Juez conformarían la “fórmula perfecta” para las elecciones de Córdoba en 2023. Aunque no especificó el orden del binomio, entrevistado en el programa Despertate (Telefé Córdoba) dejó en claro que el radical podría ocupar ese lugar, aunque en todo momento se encargó de ponderar la figura de Juez.

“Rodrigo no tiene que abandonar la posibilidad de ser candidato a gobernador, pero hay que definir cómo se resuelve el tema de las candidaturas, ver en el momento las encuestas para ver quién está mejor”, precisó, añadiendo que “aún no es el momento para resolverlo”.

En relación al acto organizado por el radicalismo en el que participó Juez, Cornejo se encargó de destacar que “fue un buen gesto de unidad. Él participó con nosotros y estuvo en la mesa principal. Fue algo muy positivo”.

Sin embargo, reconoció que “es probable que más de alguna figura en el radicalismo tenga algún resquemor con Juez, pero creo que hay que superar viejos enconos y reconocer que la única posibilidad que tiene el radicalismo cordobés de volver a ser competitivo en esta provincia es en el marco de Juntos por el Cambio. A eso lo marcó la elección de noviembre de 2021, donde se ganó por una amplitud enorme después de una Paso muy competitiva”.

Consultado respecto a sus dichos sobre el gobernador Juan Schiaretti en una visita anterior (“Schiaretti se disfraza de radical para ganar las elecciones”), el senador mendocino sostuvo que el mandatario “es un dirigente inteligente, no por nada hace muchos años que está gobernando Córdoba. En general, Córdoba es furiosamente antikirchenerista, que no quiere decir que sean furiosamente anti peronistas, por lo que el gobierno provincial y en particular Schiaretti se muestran muy separados del gobierno nacional cuando llegan las elecciones. Y eso es una impostura con respecto a la realidad, porque el gobierno de Córdoba tiene una vinculación muy estrecha a la hora de financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y otros temas. No obstante eso, yo fui gobernador cuando él gobernaba y valoro mucho el trabajo que hace. Además, con la senadora (Alejandra) Vigo tenemos un proyecto en común que no nos permiten sacarlo adelante, que es el del subsidio al transporte, medido con otros indicadores al actual, donde Córdoba, Mendoza y Rosario son los grandes perjudicados”.