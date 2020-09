Crecer de golpe

Cuenta Jerónimo Maidana que fue Juan Martín Rella, entrenador de Unión Eléctrica, quien hace cinco años lo impulsó a tomar la decisión de seguir los pasos de su hermano Martín y retomar el deporte que había practicado como “mini” en su querido Talleres. Por entonces, “Jero” jugaba al fútbol en Boca de Córdoba y se destacaba como un volante central “más elegante que rústico”, según su propia definición.

“Justo en aquel momento crecí bastante en altura, me ofrecieron probarme en Unión y la verdad es que me gustó más el ambiente del básquetbol”, cuenta el juvenil que días atrás se sumó al semillero del Varese, uno de los clubes más poderosos de Italia.

“Es una oportunidad única e impensada”, reconoce el base que el próximo 20 de octubre cumplirá 16 años y que en 2019, tras superar una hernia de disco, se consagró campeón cordobés y provincial U-15 y fue subcampeón nacional de esa categoría con el equipo “eléctrico”.

Cuestión de fe

Cuenta Jerónimo Maidana que fue Fabián, su padre, quien lo convenció para que participara del Campus que el Varese Academy organizó en marzo pasado en el Estadio Kempes y en el que fue seleccionado junto al santafesino Benjamín Marchiaro y el mendocino Mauro Villa, con quienes hoy comparte departamento en Italia. A ellos se sumará en breve el salteño Santiago Beyrne.



“Mi agente, Demián Filloy, me comentó que el Varese iba a Córdoba a ver jugadores, pero no me gustaba mucho la idea. No siempre sentís que sos el mejor y la verdad es que no me tenía mucha fe. Al final dije ‘que sea lo que Dios quiera’ y me presenté. Dos semanas después lo llamaron a mi papá… ¡Cuando firmé el contrato no lo podía creer!”, relata.

UN CAMBIO TOTAL. Así define Jerónimo Maidana su paso de Unión Eléctrica al básquetbol de Italia. El cordobés ya está en su nuevo destino con otros dos juveniles argentinos.

El vínculo entre Varese y “Jero” es por cuatro años e incluye alojamiento, comidas, viáticos, colegio y la opción de convertirse en profesional al término de la segunda temporada. “A esto no lo tenía pensado. Inclusive me había cambiado de ´cole´ para poder dedicarle más tiempo al deporte”, comentó el más chico del “equipo” de los Maidana, que completan su mamá Miryam y otros dos hermanos: Ignacio y Federico.

“Dejar la familia, los amigos y el club es doloroso, pero es una chance única. Para mí es un cambio total”, puntualiza el jugador.

Tras los pasos de “Luifa”

Cuenta Jerónimo Maidana que es hincha de Talleres, que tiene como ídolos a “Manu” Ginóbili y al “Cholo” Guiñazú y que siempre jugó de base, aunque presume que en su nuevo equipo lo utilizarán en otras posiciones en los torneos en los que competirá: el U-18 y la Serie C.

“En los últimos dos años pegué otro estirón importante y ya estoy en casi 2 metros. Eso me hizo perder un poco de coordinación y de pique, y por eso estuve trabajando mucho en esos aspectos”, señala. Quien lo ayudó en esa tarea fue Facundo Zucatzky, ex armador de Atenas y actual entrenador. “Soy un jugador de equipo, más asistidor que goleador. Me gusta leer el juego y ser compañero adentro de la cancha”, refiere.

“Varese es una ciudad muy linda, con mucha historia, mucho verde, muchos edificios y con gente muy atenta y respetuosa”, comenta “Jero”, quien llegó a su nuevo destino el lunes pasado y tiene previsto comenzar los entrenamientos esta semana.

El arranque no pudo haber sido mejor: en su primera visita al club conoció a Luis Fabián Scola, capitán del seleccionado argentino y flamante jugador del Varese. “Estaba sentado en las tribunas viendo el entrenamiento de su hijo, que juega en la Sub 16, y apenas nos vio se acercó a saludarnos y a decirnos que estaba a nuestra disposición para lo que necesitáramos”, relata.

“La verdad es que no lo esperábamos. Fue realmente impactante. ¿Si le pregunté si va a estar en los Juegos Olímpicos? La verdad es que no me animé. La próxima vez que lo vea, seguro lo voy a hacer”, concluye con una sonrisa y sin salir del asombro todavía.