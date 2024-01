¿Cuáles fueron los detalles que delataron la presencia de la esposa “Fito” Macías en Córdoba?

Quedará la duda porque eligieron Córdoba, pero el 2023 fue un año que visitaron la provincia varias veces. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de "Fito" Macías, el criminal más buscado de Ecuador, pasó por las sierras el pasado 30 de septiembre del año pasado. La activa usuaria de Facebook posó para la cámara con el puente De La Sota y el lago San Roque a su espalda. Luego de superar una causa por lavado de dinero en la justicia ecuatoriana y varios viajes por diferentes países del mundo, quizás, se enamoró del aire cordobés y decidió instalarse.

“Tiene entradas en septiembre, octubre, noviembre y enero”, confirmó el ministro del Interior de la Nación Guillermo Francos en la conferencia de prensa ante la mirada de su par de Seguridad, Patricia Bullrich y Juan Pablo Quinteros, el ministro cordobés.

Esta afirmación confirma muchas hipótesis y genera otras tantas dudas. La primera certeza a la que llegan los investigadores es que el destino Córdoba fue planificado desde hace meses. Que la decisión era que toda la familia (los tres hijos de la pareja, un primo y una empleada doméstica) se radiquen, cerca de una gran ciudad y a pocos minutos de un aeropuerto internacional.

Eligieron una casa valuada en 300 mil dólares en el country serrano Valle del Golf, ubicado a unos 20 minutos del centro de Córdoba capital, entre Malagueño y Falda del Carmen.

El 5 de enero, el día de la mudanza

“La familia registra ingresos el 4 de enero, por última vez”, aseguró Quinteros. La llegada fue en un vuelo Guayaquil – Córdoba como cualquier turista, no usaron pasaportes falsos. No era necesario, no eran buscados.

“Creemos que eligieron este lugar intentando esconderse. Eligieron mal. Ayer amanecieron en Córdoba y hoy están en Ecuador. Vinieron en “modus operandi”, mandan a sus hijos y esposas a lugares seguros y ellos van por otro lado. Pero vamos a seguir investigando. La firme voluntad de Llaryora contra el narcotráfico. Córdoba será territorio hostil”, completó el ministro cordobés queriendo dejar de lado todo lo que sucedía en las gestiones peronistas que tanto criticó en el pasado.

La propiedad valuada en un poco más de 300 mil dólares con cuatro dormitorios y pileta, fue adquirida desde Ecuador a una persona física directamente en Buenos Aires. Era una casa grande pero no llamativa. Tenía una deuda en expensas por dos años. Se canceló en efectivo, moneda dura y toda junta. Las arcas contables del country pasaron de estar en rojo a contar con un balance estable y en dólares. Primera alarma que algo fuera de lo común sucedía, un comprador local la hubiera financiado, mínimamente.

Aún se desconoce la manera en que la vivienda fue abonada. Sospechan de triangulaciones con cuentas en el extranjero. Dato ya informado y que seguirá siendo investigado por las autoridades nacionales.

Allí se instalarían Michel de 21, Ilse maría de 12, Ián de 4, una empleada doméstica, Javier un de los sobrinos y Ángel, un amigo de la familia. Llegaron con valijas y ropa. Todo lo demás fue comprado en la provincia.

La mudanza llamó la atención

La mudanza de los muebles y electrodomésticos se concretó el 4 de enero, ya con la familia en Córdoba. Los primeros en asombrarse fueron los guardias de seguridad del country. Lo más llamativo fue el tamaño de un televisor led de última tecnología.

Ilda no estaba acostumbrada a disimular, era una persona que le gusta ostentar. Sus redes lo confirman. Fotos en varios lugares del mundo, regalos, flores y hasta cumpleaños con bandas de músicos.

En Córdoba no tenían vehículo. Otro dato llamativo para los vecinos en donde la normalidad es contar con más de un auto para movilizarse. Esta familia tenía remis a disposición las 24 horas.

"Parece que hay unos narcos ecuatorianos viviendo en el barrio", fue el mensaje que llegó a la Jefatura de Policía. A los pocos días se desata una crisis de narco terrorismo en Ecuador. Las imágenes de “Fito” Macías y Mariela Peñarrieta comienzan a estar en las redes y los medios. La sospecha se confirma: “es la mujer”. Se pone en conocimiento al ministro de Seguridad Quinteros y se activa una investigación.

La noche de la “expulsión”

Desde Córdoba llaman a Nación para informar. La cartera que conduce Patricia Bullrich afirma que ellos están con el mismo dato, pero en este caso la información viene desde Ecuador. Se comienza un operativo conjunto.

Los informes del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Federal confirman que hacía meses, la familia de "Fito" viajaba de manera regular al país. Se identificaron diversos viajes, ida y vuelta.

El comisario mayor Alberto Bietti, a cargo de la división de Investigaciones Criminales en Córdoba se pone a la cabeza del operativo en el country. Buscó una casa, varios policías simularon ser los nuevos vecinos. Recorrieron el barrio buscando a los “ecuatorianos” con mucha cautela. Pero en pocos días lograron tener la información necesaria.

Bajo la coordinación del ministerio Público Fiscal de Ecuador y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se decidió avanzar en las detenciones para este jueves. En el medio se pone en conocimiento a ministerio de Interior a cargo de Guillermo Francos. Debían encontrar una manera de detenerlos ¿Por qué causa o motivo? ¿Cómo? Un funcionario de años dio la posta: “cancelación de la residencia transitoria de turistas, los invitamos a irse del país. Constitucionalmente es aceptado, está en el preámbulo”. Luz verde. Se comunica a Córdoba y a Ecuador, las autoridades debían estar preparadas.

El operativo comenzó en las primeras horas del jueves. Se aceleró pasadas las 19. Parte de la familia estaban en la casa. No hubo resistencia, los menores en la casa ayudó a que todo sea en buenos términos y sin sobresaltos. A otros ecuatorianos los interceptaron en el peaje de la ruta 20. Regresaban tras pasar la tarde en Nueva Córdoba.

Un avión en el Aeropuerto coordinado con Nación estaba esperando a los retenidos. Ilda, sus hijos, un sobrino, un amigo y la niñera partían hacia Buenos Aires escoltados por Policía Federal. El country era un alboroto. El helicóptero policial y los llamados para que los vecinos no salgan de sus casas tensionó lo que era un jueves cualquiera de verano.

A las 2.45, fueron deportados en un avión de la Fuerza Área con destino a Ecuador. “Anoche comenzó el operativo y a las 2.50 fueron echados del país”, confirmó Quinteros que seguía todo desde un segundo plano y en contacto con Bullrich.

Ahora el ministro deberá despejar muchas dudas. La principal es ¿por qué Córdoba?