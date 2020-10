De Córdoba a España, de futbolista a cantante

Damián Porcel de Peralta se fue a España con 300 dólares en el bolsillo, un pasaje de regreso fechado a 30 días y la ilusión de reencauzar la carrera de futbolista que había desarrollado en distintos clubes de Córdoba entre 1988 y 2000.

“Me vine con una mano atrás y otra adelante, ni siquiera tenía los papeles, pero quería probar suerte en otro lado. Allá me habían asaltado ocho veces, la última vez en plena calle, a las cuatro de la tarde y a punta de pistola, y eso me acobardó. Una cosa es que te lo cuenten y otra muy distinta es cuando le ves la cara al diablo”, le relata a PERFIL CÓRDOBA desde Lloret de Mar, donde está radicado hace 20 años.

En ese municipio catalán, ubicado a 70 kilómetros de Barcelona, “el Polaco” prolongó durante cinco años su estadía en las canchas jugando para Tossa, el equipo donde lo cobijó Ángel Guillermo Hoyos, el técnico cordobés que venía de dirigir a Lionel Messi en las inferiores del “Barsa”.

“Allí logré varios ascensos y también otras cosas muy importantes, como la posibilidad de tener un contrato de trabajo y de tramitar la ciudadanía española”, enfatiza el cordobés.

Después de colgar los botines, Damián alternó entre la construcción y la enseñanza del fútbol en la escuelita de una Peña Barcelonista, hasta que su vida tuvo un giro inesperado. Hoy lleva 13 años como cantante profesional.

Botines lejanos

Haber quedado entre los mejores en una prueba para 300 juveniles que Jorge Griffa y Marcelo Bielsa hicieron para Newell`s fue el antecedente con el que Porcel de Peralta llegó a Belgrano a los 16 años.

Como volante derecho se destacó enseguida en una camada que también integraron Sebastián Brusco, Pablo Bocco, Sebastián Lencina y Edgar Monserrat y que fue promovida al plantel profesional por Victorio Nicolás Cocco en 1992.

“Belgrano tenía un equipazo en ese momento. Hice la pretemporada completa en Embalse y después jugué algunos amistosos y en reserva, pero no llegué a debutar en primera”, recuerda Damián.

Luego de su paso por el Pirata vistió las camisetas de Huracán de barrio La France, Escuela Presidente Roca, Melgar de Perú, Juventud Agraria de Corralito, Bella Vista y Racing de Nueva Italia, hasta que decidió marcharse al Viejo Mundo.

ACADÉMICO. "El Polaco", en sus tiempos de jugador racinguista.

“Lucas Rimoldi, que es primo mío, siempre me tienta para que vuelva a Córdoba y hagamos algo vinculado al fútbol, pero en España estoy bien. He logrado vivir de la música, y eso no es poca cosa. No soy David Bisbal, pero la verdad es que no me puedo quejar”, destaca el oriundo de Villa Adela, quien aquí tiene a su madre Celina y a dos hijos: María y Franco.

Yo soy el cantante

“La música me gustó desde siempre. Recuerdo que en mi casa no teníamos nada, pero el equipo de audio nunca faltaba”, afirma Damián. Cuenta que fue Jorge, un amigo uruguayo, quien lo animó a dedicarse al canto como algo más que un hobby y le gestionó el ingreso al Conservatorio de Gerona.

CUARTETO. El cordobés grabó cuatro discos. El “tunga tunga” también forma parte de su repertorio.

“Todo esto me llegó de grande. Tenía oído y buen gusto, pero me faltaba la parte profesional. Me fui animando hasta que en un momento dije ‘¡Hostia, esto pinta!’. Hoy puedo contar que llevo un montón de conciertos y presentaciones en vivo, que he laburado junto a grandes bandas y artistas, como Estopa, El Arrebato o Antonio Orozco, y que tengo cuatro discos grabados”, señala “el Polaco”.

Hoy se muestra entusiasmado por el regreso de los shows en un año que define como “malísimo” para los artistas debido a la pandemia. También porque en las radios más tops de Catalunya suena con fuerza su versión de “Quédate conmigo”, el éxito de Luciano Pereyra.

“Escribo mis temas propios pero en los conciertos incluyo canciones de colegas argentinos, como ‘Cacho’ Castaña, Jorge Rojas o Abel Pintos, a quien tuve la suerte de conocer personalmente hace dos años”, refiere.

ENCUENTRO EN BARCELONA. Un par de años atrás Porcel conoció a Abel Pintos, cuyos temas también difunde.

Como buen cordobés, Damián no se olvida del cuarteto, género que tiene un lugar destacado en su repertorio. “Cuando estaba en Belgrano los cuarteteros me invitaban a jugar al fútbol con ellos y ahí me hice muy amigo de Rodrigo. Era la época en la que no lo iba a ver nadie. Yo lo seguía a todos lados, al Maipú Show, a Jerónimo… Me metía a esos `antros` sólo para verlo cantar al loco, ya que siempre me gustó”, recuerda.

-¿El fútbol o la música?

-¡Qué difícil! A mi hijo más chico, Yaco, siempre le digo que yo puedo enseñarle a jugar a la pelota, pero no a cantar. La verdad es que el fútbol me tira mucho. De todos modos, me gustaría mostrar mi faceta artística en Córdoba. Me haría muy feliz que mi música se conociera allá.