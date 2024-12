De Loredo lidera al bloque radical en su rechazo al pliego de Valentini, deja un "palito" a Luis Juez y descarta "pacto" con el PJ

El diputado nacional Rodrigo de Loredo, flanqueado por sus espadas parlamentarias, expresó la postura unificada de la UCR por el rechazo al pliego de designación de Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El gobernador Martín Llaryora sorprendió el domingo 1 de diciembre con el nombre de la jurista “radical ida” al PJ para cubrir la vacante que dejó Mercedes Blanc de Arabel en febrero pasado.

De hecho, el pliego de Valentini recién tomará estado parlamentario en la sesión de este jueves y llegará al recinto en la última sesión -27 de diciembre- del período legislativo 2024.

El referente radical y los legisladores de la UCR se tomaron su tiempo para unificar una postura orgánica que se definió esta tarde en la reunión que encabezó De Loredo, el titular del partido Marcos Ferrer, junto a los representantes boina blanca en la Unicameral.

“Nosotros no vamos a acompañar el pliego de Jessica Valentini para el Tribunal Superior de Justicia”, afirmó el diputado, quien aclaró que “no es nada personal para con la figura de ella; de hecho, celebramos que sea una mujer”.

Ante la confirmación de la negativa radical, como lo anticipó PERFIL CÓRDOBA en su edición del domingo, De Loredo señaló que Valentini “no tiene la relevancia o la trayectoria ni jurídica ni profesional para ocupar un cargo de semejante envergadura”.

“No acusa una trayectoria frondosa en lo académico, ni en lo profesional ni en el Poder Judicial. Es más bien una funcionaria de carrera de los Poderes Ejecutivos”, cuestionó el radical al apuntar su crítica contra el “cordobesismo” que fogonea el gobierno peronista.

En ese plano, el líder de Generación X devolvió el golpe al PJ al sostener que “fue muy mal defendida por el gobierno, porque presentarla como perteneciente a una facción política (UCR) no son los argumentos que tiene que investir una persona que va a integrar el TSJ”.

Al redoblar su embestida, De Loredo contragolpeó: “Un TSJ que parece cada vez más el T-PJ”. “De seis miembros, tenés tres miembros que formaron parte del Ejecutivo y no queremos seguir contribuyendo a esa politización o a esa mayoría automática del TSJ”, acentuó.

Juez presente en las críticas

En lo que se interpretó como un pase de factura a su socio Luis Juez, quien salió rápido a rechazar el pliego de Valentini, y expuso a la UCR, el diputado manifestó: “No reaccionamos intempestivamente, sino que nos parece temas muy relevantes que discutimos y tomamos posiciones mancomunadamente”.

“Tenemos un bloque muy numeroso, tenemos un partido muy fuerte en toda la provincia, gobernamos más de 160 municipios en Córdoba, de manera que nuestra postura tiene que ser de manera constructiva, legitimada, conversada”, afirmó De Loredo al tomarse una semana para fijar una posición orgánica de la UCR.

Ministerio de la Defensa

Junto a sus legisladores, De Loredo confirmó que el bloque UCR votará por la negativa a los otros dos pliegos que también envió el Ejecutivo para designar a la cúpula del Ministerio Público de la Defensa (MPD).

Se trata de Pablo Alfredo Bustos Fierro como Defensor General del MPD y de Pablo Damián Pupich como Defensor Adjunto. Existía una fuerte versión de que el PJ le había ofrecido a la UCR que aporte un nombre para el cargo de segundo defensor adjunto.

Con sus dichos, el diputado echó por tierra un supuesto “acuerdo previo” entre el PJ y la UCR para aprobar este paquete de pliegos que giró LLaryora para el nombramiento de estos cargos de relevancia dentro del Poder Judicial.

“Nosotros hemos rechazado la creación de ese organismo. No es un contexto que amerite seguir creando cargos en un gobierno que no ha acusado los tiempos que se corren, no ha hecho ajuste; que pululan los ministerios, y ha creado cargos que son muy onerosos, son vitalicios con jubilación de privilegio”, sentenció.

Jury de enjuiciamiento

Por otra parte, De Loredo anticipó que el bloque UCR impulsara un jury de enjuiciamiento contra el defensor público Eduardo Caeiro “por mal desempeño de sus funciones”.

Cabe señalar que el TSJ dispuso la apertura de un sumario administrativo en contra de Caeiro por la presunta revelación indebida de contenido inherente al examen teórico-práctico en el marco del concurso de antecedentes y oposición para cubrir cargos como auxiliar colaborador de la Defensa Pública. Este funcionario había sido designado como miembro del tribunal examinador que estaba a cargo de dicha evaluación.

El diputado radical afirmó que se trata de “un tema de gravedad institucional que viene siendo silenciado” que “pone en crisis todo el andamiaje de ingresos del Poder Judicial”. En su denuncia, De Loredo le atribuyó a Caeiro el haber sido quien “trucho los exámenes de ingreso, que infiltró exámenes de ingreso”.

“Creemos que debe ser destituido ese funcionario del Poder Judicial”, aseveró el legislador nacional, al tiempo que remarcó que renovarán su demanda en torno a la eliminación del Fuero Anticorrupción.

“Vamos a insistir, en una agenda nuestra desde hace mucho tiempo, con que Córdoba deje de tener las fiscalías anticorrupción, que se han constituido en más ni menos en verdaderos embudos de impunidad”, completó.

Ficha Limpia

En otro plano, el referente radical reafirmó que la UCR insistirá en la sanción de la ley de Ficha Limpia. “Si ahora el gobierno se aviene a esa agenda, si lo hace por conveniencia o por especulación, después de haberla resistido 10 años, después de haber evitado que se sancionara Ficha Limpia en el Congreso de la Nación, nos parece una anécdota”, cuestionó.

“Si ahora se aviene a la propuesta, que como bloque venimos bregando y que el peronismo resiste, en buena hora Córdoba va a tener Ficha Limpia”, sentenció el diputado.