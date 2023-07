De Loredo tras la derrota ante Passerini: “No me la imaginaba y fue un golpe fuerte para mí”

Rodrigo De Loredo dijo este viernes que la derrota ante Daniel Passerini en los comicios para intendente de Córdoba fue “un golpe fuerte” para él.

“No me la imaginaba. Fue un golpe duro para mí porque son muchos años de laburo y las encuestas daban una cosa. Hice una especie de aprendizaje que lo volqué en las redes sobre lo que yo creo que pasó”, señaló en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Básicamente creo que la gente terminó validando una gestión y no está mal que así sea. Me parece que fue eficiente el argumento de Llaryora del trabajo en equipo. Se planteó de una forma bastante irresponsable desde lo institucional”, agregó.

Además afirmó que tiene “un récord Guinness” porque la reconoció “antes de una sola carga”. “Yo tenía toda la información y ya me daba cuenta que el resultado era ese”, añadió.

Candidatura

Al ser consultado sobre si insistirá en alguna candidatura, contestó: “Veré. Me parece que hay que medir los tiempos. No creo en la hiperactividad de que hay que seguir como si nada pasara. No fue una cosa menor. Fue una cosa importante en mi carrera política y trataré de sacar el aprendizaje que corresponda”.

Cuando se le preguntó si había llorado durante la noche de la elección, De Loredo, respondió: “Sí, un montón”.

Apoyo a Larreta

También expresó su apoyo a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta para las PASO en la interna de Juntos por el Cambio.

“Le hablé a Patricia (Bullrich) personalmente. También hablé con Mauricio Macri, que son personas a las que respeto un montón. Tengo un afecto y una estima al igual que por Horacio. Les di las explicaciones del caso, las entendieron”, contó De Loredo

“Yo estoy acostumbrado a competir. No estoy acostumbrado a que las competencias sean agresivas. También es un dato de la realidad que integro un colectivo del radicalismo, que es Evolución radical, presido un bloque que ha acompañado la figura de Horacio”, precisó.

De Loredo justificó su respaldo a Rodríguez Larreta al asegurar “que la opción de Horacio exhibe atributos que son muy necesarios en este momento, exhibe una capacidad de gestión, donde pone el acento en el cómo”. “Me parece una muy buena frase que sintetiza mucho de nuestros desafíos”, concluyó.