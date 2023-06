De Talleres a España, con escalas en México y los Estados Unidos

Una combinación de resultados puede llegar a poner frente a frente a Lionel Messi y Andrés Fassi dentro de un mes y medio. El encuentro que hasta un par de semanas atrás hubiera generado un utópico amistoso entre el PSG de Francia y Talleres, podría concretarse en la Leagues Cup, el primer torneo binacional de clubes que animarán 47 equipos de Estados Unidos y de México entre el 21 de julio y el 19 de agosto próximos, y que otorgará tres plazas para la Liga de Campeones de la Concacaf 2024.

En esa competencia, Inter Miami, el flamante equipo de ‘la Pulga’ que milita en la Major League Soccer (MLS), tiene chances de cruzarse en la instancia de octavos de final (del 6 al 8 de agosto) con el Fútbol Club Juárez, franquicia de la Liga MX cuyo destino deportivo está formalmente en manos del actual presidente de la ‘T’ desde el pasado 1 de junio.

Fassi es ‘la cuarta pata de la mesa’ en una sociedad que también integran Alejandra de la Vega (titular del directorio de la entidad azteca) y su marido Paul Foster (considerado ‘el hombre más rico de Texas’ y actual número 1.434 del mundo en el ranking de Forbes) y el binomio estadounidense Woody Hunt-Joshua Hunt, respectivos padre e hijo.

De la Vega, Foster y los Hunt son los dueños de MountainStar Sports Group (MSSG), consorcio que maneja a Juárez Fútbol Club y que al otro lado del río Bravo administra al equipo de beisbol ‘Los Chihuahuas’ y a un elenco de la segunda división del fútbol estadounidense: El Paso Locomotive FC.

En tándem con este poderoso grupo empresario de la estratégica frontera entre Estados Unidos y México, Fassi negocia su anhelado desembarco en el fútbol español. Tras los sucesivos y fallidos coqueteos con Málaga, Real Espanyol, Lugo, Deportivo La Coruña y Burgos, MSSG procura concretar su objetivo con la compra del Granada, que acaba de ascender a la Liga y desde 2009 es propiedad de la corporación china Wuhan Double.

MATRIMONIO Y ALGO MÁS. Paul Foster, considerado el hombre más rico de Texas, y su esposa Alejandra de la Vega, heredera de una de las más grandes fortunas de Ciudad Juárez. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Viejos conocidos

Fassi no es un don nadie en Ciudad Juárez. Allí recaló por primera vez en 1990 para trabajar como preparador físico del extinto Club Cobras, integrando el cuerpo técnico liderado por Carlos ‘Chamaco’ Rodríguez. La entidad era propiedad del ingeniero y empresario Federico de la Vega Mathews, quien en aquellos años ungió a su hija Alejandra como la primera mujer en ocupar la presidencia de una institución del fútbol azteca.

Un cuarto de siglo después, la propia heredera del emporio De la Vega recuperaría la plaza futbolística de la ciudad, al fundar el FC Juárez, también conocido con el seudónimo ‘Los Bravos’. Este equipo reemplazó a Indios, una especie de eslabón perdido entre Cobras y FC Juárez, que funcionó entre 2005 y 2015 y llegó a ser filial de Pachuca, la institución donde Fassi ofició como vicepresidente y accionista durante tres décadas.

“Desde aquellos tiempos quedó una amistad y Andrés mantuvo un vínculo constante con la familia De la Vega. Además, él siempre tuvo claro el potencial de la frontera como nicho para los emprendimientos deportivos”, le comentó a PERFIL CÓRDOBA el periodista mejicano Armando Isáis. “La gran paradoja es que todo lo que él hizo después en Pachuca, lo había propuesto en su momento para realizarlo aquí”, puntualizó el colega.

El reportero de Ciudad Juárez refirió que las conversaciones de Alejandra de la Vega con Fassi, tendientes a sumar al empresario y dirigente deportivo cordobés a los proyectos de MontainStar Sports Group, empezaron “durante el parón previo a la temporada 2022-2023”.

A LA CONQUISTA DEL VIEJO MUNDO. Fassi y sus nuevos socios procuran desembarcar en el fútbol español. Ya hicieron gestiones en varios clubes. /// FOTO: CEDOC PERFIL

El quinto elemento

Aunque ‘en los papeles’ lleva apenas un par de semanas como socio y gestor deportivo del consorcio fronterizo, Fassi viene trabajando desde hace meses en el FC Juárez con una idea fija: “Mi intención es convertir a ‘Los Bravos’ es uno de los mejores equipos de México”.

Aún antes del epílogo de la anterior temporada, el presidente de Talleres empezó a meter mano en la estructura del club juarense. A principios de año recomendó las llegadas de los futbolistas Agustín Ursi (ex Banfield), Tomás Molina (ex Huracán y Ferro), los hermanos Alan y Joel Soñora (con respectivos pasados en Independiente y Talleres), y el juvenil paraguayo Kevin Pereira, cuyo pase pertenece a la ‘T’. Más recientemente, en las últimas fechas del Torneo Clausura, contrató como nuevo entrenador al mejicano Diego Mejía, en reemplazo del argentino Hernán Cristante.

Luego fue sumando a otros conocidos de su gestión en barrio Jardín: el ex analista de videos Carlos Di Pasqua (será el nuevo gerente deportivo), el exentrenador de la reserva Andrés Navarro y el preparador físico Alexis Olariaga. Como parte del plan de reestructuración que lleva adelante –“la reconstrucción del equipo y la reorganización de las fuerzas básicas”- Fassi también designó como director deportivo a Humberto ‘Beto’ Valdés, exfutbolista de Cruz Azul y excomentarista televisivo de la cadena FOX.

“Aquí ya se empiezan a ver algunos detalles de la gestión de Fassi en Talleres”, apunta desde Ciudad Juárez el periodista Isáis. “Contrariamente a los que muchos piensan, ‘Los Bravos’ debe ser el club más rico de la Liga MX, ya que hay una fortuna muy pesada por detrás. Por eso creo que no es descabellada la idea de dar un salto de calidad y convertirlo en un equipo de vanguardia a partir de una buena gestión deportiva”, afirma el comunicador azteca.

ENCUENTRO CERCANO. Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, podría cruzarse con FC Juárez, el club mejicano cuya gestión deportiva está a cargo de Fassi, en un nuevo torneo binacional. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Sin límites

En la temporada anterior, FC Juárez ocupó el 11° puesto en el Apertura y la 16° posición en el Clausura, y en la última fecha evitó pagar por tercer año consecutivo la llamada ‘multa de cociente’ (US$ 1,8 millones, U$S 2,6 millones y US$ 4,4 millones, respectivamente) por quedar entre los tres peores promedios de una competencia que no tiene descensos.

En Estados Unidos, los objetivos de El Paso Locomotive, equipo popularmente conocido como ‘el Loco’, son muchos más modestos que los de su ‘primo’ mejicano. En este caso, la idea es mantener la plaza en la United League Soccer, la liga de desarrollo, ya que el club carece de infraestructura adecuada (comparte su estadio, con aforo para 7.500 espectadores, con ‘Los Chihuahuas’ del beisbol) y el plan de expansión de la MLS no lo tiene en su radar, al menos en lo inmediato.

Antes de que Inter Miami confirmará la contratación de Messi para las próximas tres temporadas, el acceso a una franquicia en la elite del fútbol estadounidense cotizaba en medio billón de dólares, y se estima que el desembarco de ‘la Pulga’ elevará la ’tarifa’ al menos un 30 por ciento.

‘Los Bravos’ y ‘Los Locos’ protagonizaron dos amistosos en 2021, una especie de ‘clásico de la frontera’ entre los equipos vecinos de Ciudad Juárez y El Paso. La particularidad de esos encuentros es que se jugaron en plena vigencia de las restricciones de circulación por la pandemia de coronavirus. A pesar de ello, las influencias del matrimonio De la Vega-Foster, de uno y otro lado del mapa, hicieron posible el cruce a pie de jugadores y cuerpo técnico del paso internacional que une ambas ciudades.

“El manejo de la gestión deportiva de ‘Los Locos’ también será muy importante para Fassi, ya que le permitirá ingresar a un mercado futbolístico que hoy no tiene límites”, precisó el periodista Isáis.

HUNT & HUNT. Woody y Joshua, padre e hijo, completan el cuarteto de empresarios asociados a Fassi que opera entre Chihuahua y Texas. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Quiénes son De la Vega, Foster y los Hunt

Con múltiples inversiones en diferentes rubros y ‘chapa’ de filántropos, la mejicana Alejandra de la Vega, su esposo estadounidense Paul Foster y los texanos Woody y Joshua Hunt son los cuatro multimillonarios que sumaron a Andrés Fassi como flamante socio de MontainStar Sports Group, un consorcio que opera en el corredor fronterizo El Paso-Ciudad Juárez.

De la Vega tiene 56 años, es ingeniera industrial y de sistemas, y se desempeña como la máxima autoridad del Consejo de Gerentes del FC Juárez. En los ‘90 fue presidenta de Cobras, un extinto club de la ciudad chihuahuense. Integra el Consejo Coordinador Empresarial y la Sociedad Civil Fronteriza, ocupó un cargo público en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua y hace algunos años coqueteó con la candidatura a alcaldesa por el Partido Acción Nacional (PAN).

También forma parte del directorio de El Paso Locomotive y de El Paso Chihuahuas, las respectivas franquicias de fútbol y beisbol que son propiedad de su esposo, el magnate Foster (65), hombre especializado en el negocio de las refinerías y considerado el más rico de Texas.

El petróleo también ha sido la principal fuente de ingreso de los Hunt, el padre Woody y el hijo Josh, ambos expertos en Finanzas y propietarios de un poderoso holding que incluye una ‘pata deportiva’, Hunt Sport Group.

A través de esta empresa, la dupla H&H controla el Kansas City Chiefs, el último campeón de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), y al Football Club Dallas de la MLS (Major League Soccer). También tiene una participación minoritaria en los Chicago Bulls de la NBA, la liga de básquetbol más importante del mundo.

EL TRIÁNGULO DE LOS BOTINES

La participación de Andrés Fassi en múltiples proyectos deportivos podría influenciar en el próximo mercado de pases, con algunos probables ‘enroques’ de futbolistas que trascendieron en los últimos días.

A las versiones que dan cuenta del posible traspaso del defensor de Talleres Juan Gabriel Rodríguez al Granada FC de España, se suman especulaciones con otros nombres propios. Uno es Diego Valoyes, el delantero colombiano de la ‘T’ que suena cada vez con más fuerza en el FC Juárez de México.

Otro es Maximiliano Olivera, defensor uruguayo con pasado en Peñarol de Montevideo, Fiorentina de Italia y Olimpia de Paraguay, quien acaba de desvincularse de ‘Los Bravos’ y podría desembarcar en barrio Jardín.

La sucesión ya está en marcha

“Le mandamos un gran saludo a Andrés Fassi, y también al amigo… al amigo… ¡Al amigo Gerardo Moyano Cires, que tan bien viene trabajando en Talleres!”. Más allá del esfuerzo que habrá hecho para acomodar los papeles, al relator de la TV se le notó demasiado la falta de espontaneidad. La alusión, claramente, formaba parte de una estrategia comunicacional para empezar a instalar otro nombre de referencia en el club albiazul.

Cualquier similitud con una operación de prensa, no pareció casualidad. En diciembre de 2025 culminará en la ‘T’ el tercer mandato de Fassi, quien -salvo que medie una reforma estatutaria- no podrá presentarse para un siguiente período. Es más: si se confirman los rumores que llegan desde México, y que dan cuenta de que la exigencia de ocupar el máximo cargo en el club español que compre MountainStar Sports (¿Granada CF?) forma parte de su acuerdo para sumarse a ese consorcio, la incompatibilidad de cargos podría hacerlo pedir una licencia anticipada en barrio Jardín.

Más tarde o más temprano, Fassi ya tiene claro que abdicará. Y que lo hará a favor de su sobrino Moyano Cires, actual vicepresidente 1° y director general de Talleres. El delfín del hombre fuerte de la ‘T’ tiene 37 años, es Licenciado en Administración de Empresas y acaba de recibir el Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes, además de ser bendecido con algunos ‘minutos libres’ para empezar a familiarizarse con la exposición mediática.