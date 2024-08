Diego Ponce (Agrohub): “En el agro se empieza a hablar de mejoras y no de prohibir todo”

Cuando pensó en crear Agrohub, Diego Ponce sabía que el desafío era grande. El objetivo era reunir a todos los actores del sector agropecuario para reducir el impacto ambiental mientras se mejoraban las prácticas agrícolas. “Por eso decidimos llamar a la empresa Agroohub. Creamos un hub donde se pudieran reunir los productores, los gobiernos y los fabricantes, primero de maquinaria agrícola y después de productos. Era complejo pero fue la mejor decisión”, sostiene el CEO de la firma.



El resultado más palpable del éxito de Agrohub podrían ser los números que muestra la compañía: fuerte presencia en la zona núcleo del país (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos), más de 500 usuarios y presencia en 120 localidades. Y lo más interesante, el plan de expansión que ya comenzó: desembarco en Uruguay, luego en Brasil y entrada a la Unión Europea, vía España.



Sin embargo, Ponce prefiere seguir “evangelizando” sobre la necesidad de mejorar las prácticas agropecuarias para beneficio de todos. El contexto es que los trabajos agropecuarios siguen restringidos en muchas zonas del país debido a que la mala aplicación de productos fitosanitarios puede producir problemas en la salud de los habitantes y en el medio ambiente, lo que genera una gran pérdida económica pero no evita el daño ecológico ni las aplicaciones no autorizadas.

Córdoba revoluciona la gestión notarial con el lanzamiento de las Fojas Digitales



“Hasta hace un tiempo, la solución a un conflicto era prohibir o callar. No se trataba de quién tenía razón sino de quién gritaba más fuerte. Ahora es posible discutir con los datos sobre la mesa, se discute para mejorar”, señala el empresario sobre la necesidad de los productores de realizar planificaciones y la trazabilidad de sus actividades.



“El 95% de los productores trabaja muy bien, realiza buenas prácticas agrícolas. Tal vez falta mejorar un poco en cuanto a nuevos productos. El tema eran los municipios, ahí estaba el punto flojo, no tanto porque no quisieran hacer las cosas bien, sino porque para muchos no es fácil controlar o conocer la forma correcta de hacerlo”, precisa.

En ese sentido, Ponce añade que la propuesta de Agrohub es “mediar” entre las partes y aportar la mayor cantidad de información para que se pueda legislar.



“Ahí pusimos mucho énfasis con nuestra plataforma: los municipios pueden validar la información con un algoritmo de inteligencia, se puede controlar en tiempo real y con un registro de datos. Antes, la información estaba guardada en carpetas gigantes, pero ahora se conoce el índice de impacto ambiental de manera inmediata, o cuáles fueron los productos que más se usaron. Por eso digo que ahora hablamos de mejoras pero no de prohibiciones”, destaca Ponce.